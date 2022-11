[STEMCELL & Co.株式会社]

STEMCELL & Co.株式会社がセルプロジャパン株式会社製「ヒト臍帯幹細胞由来培養上清液」のエステサロンをオープン。



~ 世界最高水準の品質と安全性を誇る日本人ドナー、ヒト臍帯由来幹細胞培養上清液をエレクトロポレーションの最新機器で導入する施術をご提供します~





関係各位

2022年11月1日

STEMCELL & Co.株式会社



STEMCELL & Co.株式会社(本社:東京都港区赤坂、代表取締役:石川和彦、以下当社)は、再生医療分野のみならず美容、化粧品の領域でも今最も注目されている幹細胞培養上清液の中でも稀少性の高いヒト臍帯由来幹細胞培養上清液を用いた施術を提供する幹細胞培養上清液エステサロン「STEMCELL & Co. GINZA」を銀座7丁目にオープンしました。サロン内で使用する幹細胞培養上清液は、全てセルプロジャパン株式会社製の上清液です。



STEMCELL & Co. GINZA(ステムセルアンドコー銀座)



住所:東京都中央区銀座7-14-15 SKビル6階

営業時間:10:00~20:00 (最終受付) ※定休日はありません。

電話番号:非公開

メールアドレス:info@stemcellandcoginza.jp



メニュー:

フェイシャル(45分) 16,500円

スカルプ(45分) 16,500円

ハンドケア(手の甲、指)(30分) 17,600円



ネックケア(15分) 8,800円

デコルテケア(15分) 8,800円

アイラッシュ&リップケア(30分) 11,000円

他



セルプロジャパン製の日本人ドナー、100%国内製造のヒト臍帯由来幹細胞培養上清液(100%原液)を使用しています。セルプロジャパンより冷凍した状態で幹細胞培養上清液が届き、-45℃~-60℃での冷凍保存が可能なフリーザーで保管して、使用する直前に上清液を解凍して施術を行います。そうすることにより、最も新鮮な状態で幹細胞培養上清液の機能、効果を引き出すことが可能となります。



完全予約制、1ベッドのサロンのため、プライバシーを守ることができ、リラックスして施術を受けていただけます。



お支払いは「都度払い」となっており、安心してお客様のペースでご利用いただけます。クレジットカード、交通系カード、電子マネーの完全キャッシュレス決済となっています。



2022年10月28日に広報発表した「ヒトCord Placenta Junction(CPJ)幹細胞由来培養上清液」の独占販売に基づき、今後は「ヒトCord Placenta Junction(CPJ)幹細胞由来培養上清液」を用いた施術についてもエステサロンSTEMCELL & Co. GINZAでのメニュー化を予定しています。



「ヒトCord Placenta Junction(CPJ)幹細胞由来培養上清液」の販売は、セルプロジャパン株式会社(本社:神奈川県藤沢市、代表取締役:佐俣文平)との連携を基軸として、国内だけでなく海外への販売も視野に入れて展開します。美容用途について、当社の独占販売となります。Cord Placenta Junction(CPJ)とは、臍帯を通して運ばれてくる栄養素を、胎盤を経由して胎児へと送り込むための中継点です。出生期に得られるCPJ組織量は僅かしかなく、中継点としての重要な働きのすべてを担っています。CPJの性質としては高い増殖能力と分化能力が報告されています。このような特徴的な性質によって中継点における重要な役割を果たしていると考えられ、また細胞のアクティビティが高いことからも豊富なサイトカイン等を分泌していると考えられます。



【セルプロジャパン株式会社との連携の背景】

先行市場であるアメリカ、韓国のヒト由来幹細胞培養上清液コスメ市場だけでなく、国内でのヒト由来幹細胞培養上清液コスメ市場が2013年頃から順調に拡大しています。幹細胞培養上清液は、医療の最前線でも、エステや美容室でも、コスメ市場でも支持されるものになっています。一方で日本人ドナー由来のものは少なく、海外ドナー由来のものが大半を占めていたり、希釈された上清液が多く売られていたりと、メディアやユーザーが不安視している現況があります。また、幹細胞培養上清液の基準についての厚生労働省が定めたガイドラインや法律がない状態の中で、さまざまな品質の商品が市場に溢れていることが問題視されてきました。



国内でトップランナーとして再生医療の研究、開発を続ける「セルプロジャパン株式会社」は佐俣文平氏が2019年に設立したバイオベンチャー企業です。佐俣氏は、京都大学のiPS細胞研究所(CiRA)の神経細胞研究分野の研究員としてパーキンソン病の研究に携わっており、再生医療のトップランナーの一人として、幹細胞培養上清液の品質や安全性にこだわっています。



【安全性と品質】



セルプロジャパン株式会社は、ドナーを選定する際のドナースクリーニングやドナーから提供された幹細胞に対する複数の検査や試験を行っています。また、培養中の細胞に対する検査や試験を行い、抽出した培養上清液についての検査も実施ています。それにより、世界最高クラスのクオリティの高さと安全性を備えた幹細胞培養上清液の提供が可能となっています。



商品についての詳細な情報につきましては、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。



【STEMCELL & Co.株式会社およびSTEMCELL & Co. GINZA 概要】

運営会社 :STEMCELL & Co.株式会社(ステムセルアンドカンパニー株式会社)

所在地 :東京都港区赤坂8-5-40ペガサス青山611号室

代表者 :石川 和彦

URL :https://stemcellandcompany.co.jp

事業内容:

(1) 幹細胞培養上清液の販売

(2) 幹細胞培養上清液の関連商品の販売

(3) エステサロンの経営およびそれに関するすべての事業



エステサロン:STEMCELL&Co. GINZA(ステムセルアンドコー銀座)

https://stemcellandcoginza.jp



【セルプロジャパン株式会社 概要】

会社名 :セルプロジャパン株式会社 Cell Pro Japan Co., Ltd.

所在地 :神奈川県藤沢市村岡東2-26-1 湘南アイパーク

代表者 :佐俣 文平

URL :https://cellprojapan.com/

事業内容:

(1) 幹細胞および培養上清液の研究

(2) 再生医療研究用の細胞培養受託

(3) 再生医療研究用の微生物検査の受託

(4) サイトカイン成分分析の受託



