[ベスタス・ジャパン株式会社]

持続可能なエネルギーソリューションの世界的リーダー

ベスタス、Wind Expo 2023春展に出展







持続可能なエネルギーソリューションの世界的リーダーであるベスタスは、2023年3月15日(水)~17日(金)に東京ビッグサイトにて開催される、Wind Expo 2023 春展に参加します。



ブースでは、ベスタスの風力発電機製品、O&Mサービス、洋上風力発電プロジェクトについてのパネルやポスター展示、ビデオ上映、風力発電機模型の展示等を行います。



会期中のセミナーでは、ベスタスのグローバル・オフショア・コマーシャル、グループ シニア バイス プレジデント、モーテン・ブクライツ(Morten Buchgreitz)による基調講演、ベスタス アジアパシフィック バイス プレジデント、ヘッド オブ オフショア セールスAPAC、サージャン・セニック(Srdan Cenic)によるパネルディスカッションの他、洋上風力セミナー講演を行います。



ぜひ、ブースとセミナーに足をお運びいただき、業界をリードするベスタスの風力発電ソリューションをご体験ください。



Wind Expo 2023 春展 概要

展示会名称: Wind Expo 2023 春展

会期:2023年3月15日(水)~17日(金)10:00~18:00(最終日17:00)

会場:東京ビッグサイト 東京都江東区有明3-11-1

主催:RX Japan株式会社

入場方法:Webにて招待券申込み(無料) ※招待券がない場合、当日入場は有料

詳細:https://www.windexpo.jp/ja-jp.html

ベスタスブース:東京ビッグサイト 東5ホール 小間番号43-22



ベスタス講演・セミナー

基調講演:2050年カーボンニュートラル実現に向けた風力発電の将来展望 [WD-K]

講演タイトル:2050年のカーボンニュートラルに向けて重要な役割を果たす日本の洋上風力発電

講演者:ベスタス グローバル・オフショア・コマーシャル、グループ シニア バイス プレジデント、モーテン・ブクライツ

日時:2023年3月15日(水)13:00~14:10



パネルディスカッション:日本の洋上風力開発を加速させる糸口とは? [WD-S2]

講演者:ベスタス アジアパシフィック バイス プレジデント、ヘッド オブ オフショア セールスAPAC、サージャン・セニック

日時:2023年3月16日(木)16:00~17:10



タイトル:ベスタスの洋上風力O&Mサービス

講演者:ベスタス・ジャパン オフショアサービスマネージャー 夏木 岳明

日時:2023年3月15日(水)15:30~16:00 [洋上風力セミナー 東5ホール 会場D]





■ベスタス(Vestas)について

ベスタスは、持続可能なエネルギーソリューションに関するエネルギー業界のグローバルパートナーです。世界中で陸上および洋上風力発電機の設計、製造、保守を含めたさまざまなサービスを提供しています。べスタスがこれまで納入した風力発電機は、世界87カ国で合計164GWにのぼり、業界ナンバーワンの納入実績を誇ります。また、業界をリードするスマートデータ機能と、合計144GWの風力発電機へのサービス提供を通じて、データを活用した各種分析、診断、及び新技術開発を行い、業界最高水準の風力発電ソリューションをお届けしています。ベスタスの28,000人を超える従業員は、明るい未来を実現するために、お客様とともに持続可能なエネルギーソリューションを世界中にもたらしています。



ベスタスは日本において、1993年に最初の風力発電機を納入して以降、現在稼働中の風力発電機は合計640MWを超えます。日本法人であるべスタス・ジャパン株式会社は、東京本社と、全国12か所にサイトオフィスを構え、日本における陸上および洋上風力発電機の販売と、稼働中の風力発電機へのメンテナンス等のサービス提供を行っています。



News release from Vestas Asia Pacific

Tokyo, Japan, 8 March 2023



Vestas to exhibit at Wind Expo Japan 2023 Spring



Vestas, a global leader in sustainable energy solutions, will exhibit at the Wind Expo Japan 2023 Spring, which will be held at Tokyo Big Sight from Wednesday, March 15 to Friday, March 17, 2023.



At the booth, there will be panels and posters about Vestas wind turbine products, O&M services and offshore wind projects, as well as videos and a wind turbine displayed models.



During the event, there are several presentations and seminars by Vestas, including keynote speech by Morten Buchgreitz, Group Senior Vice President, Global Offshore Commercial, Vestas, and panel discussion by Srdan Cenic, Vice President, Head of Offshore Sales APAC, Vestas Asia Pacific.



Visit our booth and seminars to find out more on Vestas' industry-leading wind energy solutions.



Wind Expo 2023 Spring Exhibition Overview

Event title: Wind Expo Japan 2023 Spring

Dates: Wednesday, March 15 - Friday, March 17, 2023, 10:00-18:00 (last day 17:00)

Venue: 3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo Big Sight

Organizer: RX Japan Ltd.

How to visit: Apply for invitation ticket on the web (free)

*If there is no invitation ticket, admission is charged.

Learn more: https://www.windexpo.jp/ja-jp.html

Vestas booth: Tokyo Big Sight, East Hall 5, booth 43-22



Lectures and Seminars by Vestas

Keynote: Future Prospects for Wind Power Generation Toward Carbon Neutrality in 2050 [WD-K]

Title: Offshore Wind in Japan - Pivotal for 2050 Carbon Neutrality

Speaker: Morten Buchgreitz, Group Senior Vice President, Global Offshore Commercial, Vestas Wind Systems A/S

Date: Wednesday, March 15, 2023, 13:00-14:10



Panel discussion: How to Accelerate Offshore Wind Power Development in Japan [WD-S2]

Speaker: Srdan Cenic, Vice President, Head of Offshore Sales APAC, Vestas Asia Pacific

Date: Thursday, March 16, 2023, 16:00-17:10



Title: Vestas Offshore O&M Services

Speaker: Gakumei Natsuki, Offshore Service Manager Japan, Vestas Japan

Date: Wednesday, March 15, 2023, 15:30-16:00 [Offshore Wind Seminar, East hall 5, venue D]



About Vestas

Vestas is the energy industry’s global partner on sustainable energy solutions. We design, manufacture, install, and service onshore and offshore wind turbines across the globe, and with more than 164 GW of wind turbines in 87 countries, we have installed more wind power than anyone else. Through our industry-leading smart data capabilities and unparalleled more than 144 GW of wind turbines under service, we use data to interpret, forecast, and exploit wind resources and deliver best-in-class wind power solutions. Together with our customers, Vestas’ more than 28,000 employees are bringing the world sustainable energy solutions to power a bright future.



In Japan, since its first delivery of wind turbine in 1993, Vestas has been operating more than 640 MW in total. Vestas Japan has its head office in Tokyo and twelve site offices nationwide. Vestas Japan sells onshore and offshore wind turbines and provides operation and maintenance services in Japan.



