タイと日本、カンボジア法人を持つAIR GLOBAL AGENCY CO., LTD.(エアグローバル エージェンシー)は、7月3日にカンボジアの古都シェムリアップにて、The Sky Park Siem Reap の運営を開始しました。施主様は札幌市の310建築&不動産有限会社の佐藤浩史様。

今回サービスを開始するのは大規模なホテルコンドミニアムで、1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルームがあります。近隣は偉大な建造物アンコール・ワットから車で10分以内、また2023年9月に竣工予定のカンボジアの新空港から車で10分圏内と、アクセスに便利!現代カンボジアの極みを体験できるホテルコンドミニアムです。





【敷地と歴史】



同物件は、アンコール・ワットからトゥクトゥク(三輪タクシー)で十数分の場所にあります。旅慣れたツーリストの間で名高い「夜明けのアンコール・ワット」を日々仰げる環境です。ーここは知性あふれる大人だけに許されたアーバンライフの聖域といえるでしょう。

アンコール・ワットは、ユネスコの世界遺産(文化遺産)であるアンコール遺跡の一つであり、敷地内が城壁都市として形成され、メインのお寺以外にも数多くの遺跡が点在し、見どころはかなり豊富です。

その歴史を紐解くと、建設当初はヒンドゥー教寺院として作られましたが、16世紀後半に仏教寺院に改修され、現在も上座部仏教寺院となっており、長年の歴史で様々な変化を遂げています。

クメール語でアンコールは”王都”、ワットは”寺院”で、アンコール・ワットとは「国都寺院」という意味です。大伽藍と美しい彫刻を特徴としたクメール建築の傑作とされ、カンボジア国旗の中央にも同国の象徴として描かれています。少し足を伸ばした先にある、近隣のベンリア遺跡は、日本のアニメーション『天空の城ラピュタ』の舞台にもなったとされている、趣深い風光明媚な場所です。



【緑に囲まれた静謐五つ星!欧米型ゆったりした間取りが魅力のカンボジア初の高級レジデンス】



屋上にプールと庭園を配備している他、24時間警備、駐車場、ランドリー完備といった嬉しい標準装備がついているので、日本にいる時と変わらない安全性と快適性で暮らすことができます。ここはシェムリアップの中心部、開発エリアとダウンタウンに位置し、5つ星ホテル設備が備わっています。カンボジア初の高級レジデンスであるThe Sky Park Siem reap は、木々の梢が冴わたる静謐な空間でありながら、シティホテル並みの環境なのです。



【静かな快適環境で仕事が捗る!カンボジア随一のノマドワーカー最適空間を惜しみなく提供】



世界中で急増しているいわゆる”ノマドワーカー”のニーズにいち早く対応しています。コスパ良く働きやすい環境を求め、海外に拠点を求める人に最適な環境を提供。働き方が変化したグローバル社会を生きる、今どきのビジネスパーソンを応援しています。同物件は高速Wifiがあり、誰にも邪魔されることのない静謐な空間のなかで、思う存分仕事に打ち込むことができるハイスペック環境が魅力です。働き盛りの単身者ご家族に最適です。

こちらの物件は施主様の熱烈なご意向でバリアフリー対応しており、リタイアメント後のセカンドライフにも最適な物件となっています。



【The Sky Park Siem reap は現在のカンボジアを代表する最高峰のレジデンスです】



現在、欧米の家族連れやセカンドライフを愉しむロングステイヤーの間で人気殺到の物件となっており、抜群の条件の良さが評判を呼んでいます。カンボジアは日本人投資家の間でも、右肩上がりの東南アジアの市況を占う潮目として注目を集めています。海外からのインバウンド積極的に受け入れ、成長を遂げているカンボジアの不動産市場。その最高峰クラスに位置するのがThe Sky ParkSiem reapです。



会社情報



【運営会社概要】

観光先進国・タイに法人を持つAIR GLOBAL AGENCY CO., LTD. は、タイ国、ドバイ、カンボジア、マレーシア、フィリピンなどでバケーションレンタル事業を行う日系企業。観光立国・タイ国が誇る、高いホスピタリティーが世界中のエグゼクティブに愛されている。富裕層向けに特化したHoliday Home 開発を数多く手がけている。2023年7月にカンボジアのホテル受託運営、カンボジアホテル人材送り出し機関準備のためAir Global Agency Siem reap を設立。



【“ 高級ホテルで愛されている “主寝室はクイーンサイズで Dream master 】

何かと刺激の多い海外生活において、いつも通りの健康な生活を送るベースに”安眠”は欠かせません。快適性の高さで世界中からThe Sky ParkSiem reapの主寝室のベッドは全てクイーンサイズで、快適な寝心地を約束します。





【青空と風が気持ち良い充実のファシリティスペース!インフィニティプールとスカイガーデンの吹き抜け空間!】











ファシリティは最高峰の海外コンドミニアム仕様でご用意しています。屋上には庭園とプールを配し、清々しく広がる青空を感じながらリフレッシュすることができます。空中庭園からはシェムリアップ市内を一望することができます。広いプールで身体を動かしリラックスする時間は何物にも変え難い心身の充実感を味わうことができるでしょう。



【施設概要】

●施設名:Sky Peark Siem reap

●グランドオープン:2023年7月3日

●場所 :Krous village, Svay Dangkum Commune , Siem Reap, Cambodia

●アクセス:アンコール・ワットから車で10分以内

●ホームページ:https://www.airbnb.com/wishlists/v/1202476015?





【運営会社概要】

企 業 名 : Air Global Agency co.,ltd

本社オフィス所在地 : 30floor BHIRAJ TOWER at EmQuatier 689 Sukhumvit Rd(soi 35) Klonglpn Nuea,Vadgana Bangkok 10110 Thailand

CEO:Yukio Omi.

事業概要: 旅行業 不動産業、ホテル受託運営、民泊代行、コンドミニアムマンスリー総客管理

会社概要:Air Global Agency はタイの法人で、タイ国、ドバイ、カンボジア、マレーシア、フィリピンなどでバケーションレンタル事業を行う日系企業。観光立国・タイ国が誇る、高いホスピタリティーが世界中のエグゼクティブに愛されている。随時セミナーを開催予定。カンボジア法人設立2023年7月、日本法人設立は2020年4月。



【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

担当者:Yukio Omi

E-mail:job888@icloud.com





