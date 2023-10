[en one tokyo 株式会社]





The Mass ではアーティストデュオ Nerhol (ネルホル) による新作展「REVERBERATION」を開催致します。本展では近年 Nerholの 2 人が継続的に取組んでいる帰化植物をテーマにしたシリーズを中心とした新作を発表致します。

飯田竜太と田中義久 2 人からなる Nerhol は、主に彫刻を行う飯田と、支持体となる紙や平面的構成に向き合う田中、両者の行為の融合によって作品を制作しています。Nerhol は特定のモチーフの連続写真を何枚も物理的に積み重ね、それを彫刻し、出来上がった1つの作品によってそこに内包される重層的な時間と瞬間を語ります。そこに込められた時間や歴史の層に対し作品化するという彼らの試みは、他に類を見ない新しい物理的な形態と視覚的な美意識を纏い作品としてアウトプットされてきました。



本展にて Nerhol が発表する作品群のテーマとなっている帰化植物とは、本来の自生地から人間活動を含む様々な要因によって他の地域へ運ばれ、やがてその土地で野生化した植物のことを指します。 そこにはその植物やその植物を運んだ何か、またはその因果を作った人間の活動の歴史が存在しますが、まさにそこに介在する時間や歴史という概念こそ Nerhol 作品に通底する欠かせないコンセプト です。

Nerhol はどの作品においてもそういった時間の集積を紙の束に置き換え、彫刻をすることでそこに 内包される「何か」を露わにしてきました。 画面には飯田の身体性と田中の思考性が伴われ、それらは 2 人が繰り返し行う「対話」という行為によっ てその密度を高めてきたと言えます。

言わば Nerhol の2人にとって「対話」という行為は既に作品制作の一部であり、むしろその中枢とすら言えるのです。



本展で発表される帰化植物作品は Nerhol が近年制作を続けてきたシリーズの1つであり、私たちが 普段何気なく目にするものを再び意識させ、そこに向き合う時間を与えてくれる作品群となるでしょう。 私たちとは全く異なった時間軸の中で歴史的に生き残ってきた帰化植物は生命力と環境への適応力に溢れ、逞しさと美しさを湛えています。

写真でもあり、彫刻でもある。

瞬間でもあり、歴史でもある。

それらの要素のあわいに存在する Nerhol 作品は、様々な問いと挑戦に溢れ、普遍的なテーマを扱いながらも常に新しい表現を求めてきました。 それは美術の本質に迫る行為そのものであると言えるでしょう。 柔軟性や多様性、他者への理解が必要とされる対話という行為を繰り返しながら作品を生み出していくその形式こそが Nerhol のアートであり、現代社会においてそのような芸術活動が重要な行為であるように思えてなりません。





Nerhol

Nerhol( ネルホル ) は、飯田竜太と田中義久の二人からなるアーティストデュオ。それぞれの活動を 展開していた二人は、現代においていかにして問題を提起し、人に伝えていくかという方法論におい て共通項を見出し、2007 年より Nerhol として活動を開始する。書物やそこに印された文字、世界 に存在する図像の定型を異化するような探求にはじまり、2011 年からは数分間かけて 200 カット以 上撮影をした全て異なるポートレートを束ねて彫刻することで生み出される歪んだ人物像の立体作品 を発表し、大きな注目を集める。その後、国内外の美術館やギャラリーの展覧会への参加を重ねるなか、 街路樹、動物、水、あるいはネット空間にアップされた画像データや記録映像等、様々なモチーフを選びながら、それらが孕む時間軸さえ歪ませるような作品を制作。そこでは一貫して、私たちが日常 生活を過ごすときには見落とされがちな有機物が孕む多層的な存在態を解き明かすことを試みている。



主な個展に「Affect」(第一生命ギャラリー / M5 Gallery、東京、2023 年)、「critical plane」 (Yutaka Kikutake Gallery、東京、2021 年)、「Interview Portrait House and Room」 (Youngeun Museum of Contemporary Art、韓国、2017 年)、「Promenade」(金沢 21 世紀美術館、

石川、2016 年)、「Index」(Foam Museum、アムステルダム、2015 年)など。主なグループ展に「第八次椿会ツバキカイ8このあたらしい世界 / このあたらしい世界 2nd SEASON “QUEST”」(資生 堂ギャラリー、東京、2021 年 / 2022 年)、「New Photographic Objects 写真と映像の物質性」(埼玉県立近代美術館、2020 年)、「VOCA 展 2020 現代美術の展望ー新しい平面の作家たち」(上野の森美術館、2020 年)、「めぐるりアート静岡」(静岡市美術館、2017 年)など。主な受賞歴に VOCA 賞(2020 年)がある。

飯田は、1981 年静岡県生まれ。2004 年日本大学芸術学部美術学科彫刻コースを卒業、2014 年東 京藝術大学大学院美術研究科先端芸術専攻修了。現在は東京を拠点にしている。田中は、1980 年静 岡県生まれ。2004 年武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科を卒業後、現在は慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程在学中。東京を拠点に活動を続ける。



掲載画像は下記URLリンクよりダウンロードをお願いいたします。

https://drive.google.com/drive/folders/1h2ctbJAdYWddf2pPpnA0KnKvwgqVPSGQ?usp=sharing



Photo Credit: (C)︎Nerhol, Courtesy of artist and The Mass



INFORMATION

展覧会名 : Nerhol「REVERBERATION」

会期:2023年11月18日(土) - 2023年12月26日(火)

12月25日(月)、26日(火)特別開廊

住所 : 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-11-1

閉廊時間:12:00 - 19:00

* 休館日 月曜日、火曜日

Tel:+81 3 3406 0188

Website:http://themass.jp

Instagram:@themass



IMPORTANT NOTICE

・ 画像の加工・編集はお断りします。





Copyright (C) The Mass



The Mass

The Massは、在り方を限定せず、価値や可能性を新たに生み出す場として2016年7月に東京・原宿エリアにオープンいたしました。東京のアートシーンの中でもユニークなスペースとなっており、国内外の様々なアーティストとのコラボレーションにより、ジャンルや媒体、スタイルにとらわれない展示を行っております。企画展示の内容は現代美術からストリートアート、ファッション、デザインまで多岐にわたります。ギャラリーは3つの会場に分かれているため、それぞれの空間で多様な展示をご覧いただくことができます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-21:16)