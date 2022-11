[株式会社SUPERPHANTOM]

沖縄を拠点に活動する3名のアーティスト・クリエイターによるインスタレーション作品の展示イベント



株式会社SUPERPHANTOM、BANKIYO、finoは、「MOSASIS "I'm from Okinawa."」を2022年12月3日 (土)に「Bonnet hotel&bar」(沖縄県那覇市) にて開催します。このイベントは、立体造形、音響、映像の沖縄を拠点とする3名のアーティスト・クリエイターによる、オーディオ・ビジュアル・インスタレーションの展示、及びライブインスタレーションとして実施するものです。





◆イベントの概要◆

那覇・国際通りに面したクリエイターが集うスペース「Bonnet hotel&bar」を会場に、立体造形、音響、映像の要素から構成されるインスタレーション作品を体感していただけるイベントです。展示中は、インスタレーション作品を鑑賞いただけるほか、2回のライブ・インスタレーションを実施。作品楽曲のライブ演奏に加え、音響と呼応してリアルタイムに生成される映像を展開します。







「MOSASIS "I'm from Okinawa."」の詳細は下記のとおりです。



記



1 イベント名

MOSASIS "I'm from Okinawa."



2 展示日時

2022年12月3日 18:00 開場、22:30 展示終了

※新型コロナウイルス感染症の感染状況や規制等に鑑み、入場の制限を行うまたは当イベントの催行を中止する場合もあります。



3 展示タイムテーブル

19:30 ~ 20:00 ライブ・インスタレーション

21:30 ~ 22:00 ライブ・インスタレーション



3 開催場所

Bonnet hotel&bar

【住所】那覇市安里2丁目4-7

【アクセス】国際通り沿い・モノレール「安里駅」から徒歩3分



4 参加費

¥1,000

(中学生以下は無料)



5 アーティスト、クリエイター

【立体造形 (Artwork)】

BANKIYO



VIVON 代表

PEEPAHOLIC ART GALLERY 館長

現代藝術家

華道家



ロンドンに留学。2011年に帰沖し、自身のブランドVIVONを立ち上げる。

芸術家として数々の作品を製作する傍ら、ジュエリー、アイウェア、など様々なデザインも手がける。



Instagram @vivon_jp

https://www.instagram.com/vivon_jp/



【音響・映像 (Audio & Visual Processing)】

SUPERIDOL



Photographer / Videographer / DJ / VJ



京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)在学中の2002年に DJ 、2003年に VJ としてキャリアをスタート。

京都 ( METRO, COLLAGE, World )、大阪 ( Rockets, Triangle )、東京 ( WOMB, Sankeys TYO ) を経て、2021年より那覇へ。



Instagram @superidoljp

https://www.instagram.com/superidoljp/



【楽曲 (Music Compose & Live)】

fino



Composer

Bassist / Guitarist

Lumberjack 林業家



インスピレーションは沖縄の大自然、音質と音圧にこだわり続けるトラックメイカー。

the cops are inside us.やbomachieca、unripeなどのポストロック、ハードコアバンドで爪痕残す。

琉星太鼓cm楽曲提供の他、cainoのサポートギターとして水曜日のカンパネラとも共演。

世界のトム•イナガワとジャズセッションの経験もあり、ジャンルを越えて活動している。

Instagram @finowata

https://www.instagram.com/finowata



6 主催

主催:株式会社SUPERPHANTOM、BANKIYO、fino



以上



