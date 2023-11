[株式会社インバウンドプラットフォーム]

~グローバルローミングデータマーケットプラットフォームのUSIMSAと提携~



「また来たい、日本」をビジョンに掲げ、訪日旅行事業(国内・海外用の Wi-Fi レンタル、Web メディア運営、在留外国人向け生活関連サービス、キャンピングカーレンタル等)を手掛ける株式会社インバウンドプラットフォーム(代表取締役社長:王伸、本社:東京都港区、証券コード:5587、以下「当社」)は、グローバルローミングデータマーケットプラットフォームの USIMSA と連携し、2023年11月14日より訪日旅行客向け eSIMサービスの本格的な販売を開始します。







https://www.japan-wireless.com/esim



■訪日旅行客向けeSIMサービス導入の背景

世界の旅行用eSIM市場規模は2027年までに19億2,700万米ドルにまで達すると予測されています。(※1)今後の世界の旅行者の通信環境ニーズの変遷を先取り、まずは訪日旅行客向けのeSIMサービスを構築し、訪日旅行客の満足度を上げ「日本へのリピーター」の創出の次なる一手を担うことを目指します。



■訪日旅行客向けeSIMサービス「Japan Wireless eSIM」について

訪日旅行客から高い顧客評価実績を持つJapan Wirelessの姉妹ブランドとして開始した訪日旅行客向けeSIMサービス「Japan Wireless eSIM」は以下の3つの特徴がございます。



1.多言語に対応したウェブサイト & 多言語サポート

9か国の言語に対応しており、また英語、中国語、韓国語、日本語での電話サポートもおこなっており、言語の壁を感じることなくシームレスな購入・利用体験を提供いたします。



2.簡単セットアップ

物理的なSIMカードの挿入は不要で、当社のWebサイトからお申込いただいたあとは、発行された QR コードを、利用端末で読み込むだけでデータ通信が利用できます。



3.多様なニーズに対応するラインナップ

訪日旅行客の方々の多様なニーズに応えるために1日あたりで利用できる「デイリープラン」(500MB/日、1GB/日、2GB/日、3GB/日、5GB/日)と、期間内で購入された容量を利用できる「データプラン」(3GB、5GB、10GB、15GB、20GB、30GB、50GB)をご用意しております。



■USIMSAについて

USIMSAは、eSIMベースの海外データローミングサービスを提供しているGadget Korea Co., Ltd.のサービス名です。

Gadget Korea Co., Ltd.

CEO:Sanghyuk Yoo

所在地:2F, 9, World Cup-ro 10-gil, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

設立:2020 年11月

事業内容:eSIMベースの海外データローミングサービス



今後も当社は、訪日旅行客がより快適に日本で滞在できるよう、徹底してお客様の視点に立ったサービスプラットフォームを作り上げることで、再び日本に来たいと思える人を世界中に増やしていくことを目指してまいります。



※1 旅行市場規模、シェア、成長、および業界分析のためのeSIM、タイプ別(データのみおよび音声、SMS、およびデータ)アプリケーション別(スマートフォン、スマートウォッチ、ラップトップ、タブレットなど)、2027年までの地域予測(出典:Business Research Insights)



【会社概要】

会社名:株式会社インバウンドプラットフォーム

代表者:代表取締役社長 王 伸

所在地:東京都港区新橋6-14-5 SW新橋ビル4F

設立日:2015年10月

Webサイト:https://www.inbound-platform.com/





【当社サービスサイト】

・訪日外国人向け情報発信Webメディア 「Japan Web Magazine」:https://jw-webmagazine.com/

・訪日外国人向けWi-Fiレンタルサービス 「Japan Wireless」:https://www.japan-wireless.com/

・訪日外国人向け eSIMサービス「Japan Wireless eSIM」 :https://www.japan-wireless.com/esim

・海外・国内利用向けWi-Fiレンタルサービス 「Global Mobile」:https://www.globalmobile.co.jp/

・キャンピングカーレンタルサービス 「エルモンテRVジャパン」:https://elmonterv-japan.com/

・総合キャンプ・アウトドア予約プラットフォーム「キャンピングカージャパン」:https://rv-japan.com/

・外国人向け多言語不動産情報サイト「Living Japan」:https://www.livingjapan.com/

・外国人向け医療機関予約サイト「Clinic Nearme」 :https://clinicnearme.jp/

・入国者・帰国者向け空港送迎ハイヤーサービス「Airport Taxi」 :https://www.airport-taxi.tokyo/



