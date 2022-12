[ワインエクスペリエンス株式会社]

ワインを通じたコミュニケーションの場「WINE plus」を展開するワインエクスペリエンス(株)



ワインを通じたコミュニケーションの場「WINE plus(ワインプラス)」を展開するワインエクスペリエンス株式会社(所在地:東京港区南麻布 代表:ガスケール杏子)は、ワインを知る・買う・学ぶがつまったワインの総合サイト「WINE plus COLLEGEポータルサイト」を2022年12月8日(木)にローンチいたします。







新サイトURL:https://college.wineplus.jp



本サイトは、ワインエクスペリエンス(株)が展開するワインの複合施設「WINE plus」のスクール予約サイトとして運営していた、旧「WINE plus COLLEGE」をワインの総合サイトへとリニューアルしてローンチいたしました。今までのスクール予約サイトとしての機能に加え、新しいワインとの出会いや知識を深めるコラム、ワインを購入することができるショッピング機能を搭載し、新たな総合サイトとして生まれ変わります。



【代表:ガスケール杏子コメント】

WINE plusでのリアルなワイン体験を、オンラインを通じてより多くの方にお届けしたいという想いで開設しました。今までのお申し込みをするだけのツールとしてのサイトから、全く違う経験値をお届けできると思っています。コラムでワインを知る、ECで購入する、知識を深めるためにレッスンを予約するなど、アクションが循環していくサイトを目指しています。今後は取り扱いワインも少しずつ増えていきます。なぜそのワインを取り扱っているかというこだわりや、ビハインドストーリを掲載予定です。





【WINE plus(ワインプラス)とは】

「WINE plus」は、2022年1月に東京港区南麻布にオープンした、ワインショップ、スクール、キッチン併設のパーティースペースを持ち、ワインを様々な角度から体験できる複合施設です。ワインを通じたコミュニケーションの場として、その中心をエデュケーションと位置づけ、スクールである「WINE plus COLLEGE(ワインプラスカレッジ)」も展開しています。今までのワインスクールとは一線を画す外観や内装、ショップ内のセレクトワインとウォークインセラーやテイスティングカウンター、ワインやケータリングも充実したパーティースペースなど、日常にワインを取り入れた豊かなライフスタイルを提案しています。





1階 ワインショップ(ウォークインセラー)&テイスティングカウンター

2階 ヨーロッパの邸宅風内装のサロン

3階 キッチン併設のラボ(パーティースペース)

4階 テイスティングルーム



【会社概要】https://wineplus.jp/

会社名:ワインエクスペリエンス株式会社

本社所在地:東京都港区南麻布5-2-37 ワインプラスビル

代表取締役:ガスケール杏子

設立:2021年7月



