株式会社Smartpay(本社:東京都港区、マネージングディレクター 兼 最高収益責任者:大坪直哉、以下 当社)は、日本で初めて(※1)オンライン決済の際に銀行口座から直接支払える後払い決済・BNPL(Buy Now, Pay Later)サービス「Smartpay Bank Direct(バンクダイレクト)」を発表しました。日本電子決済推進機構(以下 JEPPO)の協力のもと開発された Smartpay Bank Directは、67 の日本の金融機関(2022年11月30日時点)のネットワークを通じて銀行口座から直接決済を行うことができ、消費者のセキュリティを確保しつつ利便性を向上させます。Smartpay Bank Direct は、当社が提供するBNPLソリューション「Smartpay」を利用する際の決済画面に標準搭載される、利息、決済手数料、延滞手数料などが一切発生しない完全無料のサービスとなります。





Smartpay Bank Directは、銀行口座保有者の中で、特に現金払いを好む消費者層に対応したサービスとして徹底的にスムーズなUXを実現し、30秒以内で支払いが完了します。加えて、高度なセキュリティを搭載したSmartpay Bank DirectはBNPLプラットフォームとしては初めて、JEPPOが提供する全国の銀行口座保持率90%以上に対応した「Bank Pay」サービスに接続しています。決済の際は3回の均等分割払いを2ヶ月の期間で設定し、利用者の銀行口座から自動で決算されるため、クレジットカードを持っていない人でもキャッシュレスで買い物ができ、コンビニエンスストアに足を運んで支払いを行う必要がなくなります。さらに、Smartpay Bank Directは、購入と同時の支払いのほか、分割払い時の前倒し支払いオプションや、分割払いごとに異なるクレジットカードや口座を指定するなど、ユーザーが支出をより管理しやすい環境を提供します。



Smartpay Bank Direct は、当社が2021年11月に提供を開始した、日本初のワンクリックで利用できるクレジットカードベースのBNPLソリューション「Smartpay」のデジタル決済エコシステムを拡張するサービスです。デジタル決済への移行に成功した海外市場を分析した結果、当社は日本市場の消費者に向けて、包括的なエコシステムを提供する必要性を認識しました。Smartpay Bank Directは、JEPPOからの支援、67 の日本の金融機関の口座との接続、そして株式会社ジュン、株式会社ヤマップ、47インキュベーション株式会社 (Kagg.jp)、株式会社Morght (NELL) 、エース株式会社 (ZERO HALLIBURTON) をはじめ、全国で拡大を続ける小売パートナー(※2)との連携によってエコシステムの形成を強固なものにします。このエコシステムにおける各ステークホルダーの協力体制のもと、過去6カ月間で3,000%以上成長してきた日本の顧客基盤(※3)に対して持続可能な価値提供を促進します。また、当社はSMBCベンチャーキャピタル株式会社、欧州ファンドのGlobal Founders Capital、シリコンバレーのMatrix Partners社など、デジタル決済の分野で豊富な経験を持つ世界中のパートナーからの出資や支援を得ています。



これまでセキュリティへの懸念からデジタル決済の利用を躊躇していた消費者に対して、日本の銀行および金融機関との提携により、Smartpay Bank Directは高い安全性を提供します。ユーザー認証(eKYC)(※4)、二要素認証、生体認証、データの暗号化など、業界のベストプラクティスを用いて不正防止に取り組み、常に安全に支払いが行えるサービスの提供を可能としています。指紋認証や顔認証といった生体認証を含め、高度なセキュリティを誇るSmartpay Bank Directは、運転免許証などを使用したe-KYCに対応することで、2023年1月からは本人認証を完了したユーザーに1回の決済で最大15万円まで利用限度額を引き上げます。



日本は先進国の中で最も現金使用率が高い国の一つに挙げられるほどキャッシュレス化が進んでおらず、決済の60%以上を現金が占めます(※5)。現状、日本の消費者は、現金とクレジットカードなどのキャッシュレス決済を併用することを好む傾向があります。Smartpay Bank Directは、クレジットカードがなくても使えるデジタル決済ソリューションを提供することで、クレジットカード決済が持つ課題や不便さを解消し、支出管理をより容易にします。加えて、Smartpay Bank Directは、クレジットカードの審査に通りにくい外国籍の日本在住者にとっても便利なサービスになっています。



当社のマネージングディレクター 兼 最高収益責任者である大坪直哉は、次のように述べています。「クレジットカードと銀行口座からの即時引き落としの両方に対応したBNPLサービスを日本で最初にリリースし、消費者の皆さまにワンクリックで行えるスムーズでスマートな支払い体験を提供できることを大変うれしく思います。私たちは約1年前に、日本市場で初となる、クレジットカードで支払うBNPLソリューションとしてSmartpayをリリースしました。それ以降も、新たな小売業者や顧客層の拡大、さらに、パートナーエコシステムのさらなる発展に向けて邁進しており、今後も日本の電子決済を取り巻く環境変化や進化に貢献していきたいと考えています。」



SmartpayのBank Directサービスは既に利用することができます。Smartpayアプリは、App Store( https://apps.apple.com/us/app/smartpay-buy-now-pay-later/id1578056765?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_link )およびGoogle Play( https://play.google.com/store/apps/details?id=co.smartpay.smartpay )からダウンロードできます。



(※1)日本国内における「Bank Payと接続して、銀行口座から即時引き落としができるBNPLサービス」として(2022年12月時点)

(※2)過去6カ月間で小売パートナー数が3.6倍に拡大(2022年11月30日時点)

(※3)過去6ヶ月間で登録顧客数が3,028%増加、月平均成長率(CMGR)が124%を記録、毎月2倍以上のユーザー数を記録(2022年11月30日時点)

(※4)2023年2月から利用可能

(※5)出典:経済産業省 2021年のキャッシュレス決済比率を算出しました

< https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220601002/20220601002.html >



BNPLについて

「BNPL(Buy Now, Pay Later)」とは、商品の購入代金を分割して後払いする方式の決済サービスです。通常、購入残高が完済されるまで請求が届き、サービス提供者が定めた金利や手数料が発生します。海外市場では数年前から一般的に普及し、多くの店舗で利用されています。コロナ禍でEC消費が進んだ結果、急激に伸長した決済方法です。



Smartpayについて

Smartpay(スマートペイ)は、生活者の日々の支出管理及びファイナンシャル・ウェルビーイングの向上を実現するためのスマートなソリューションを開発・提供するフィンテック企業です。Smartpayは、生活者が金銭的に豊かになり、精神的にお金に縛られない状態を作りだすための、最適なツールを提供します。日本で初めて、利息や手数料が一切かからないオールインワン型の支払い体験を実現するBNPL型支払いソリューションを提供し、消費者の抱えていた決済体験における問題解消と、事業者のコンバージョンレートの向上に貢献しています。詳細については、https://smartpay.co/ をご覧ください。



