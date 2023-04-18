日本中から熱きプロフェッショナルたちが集結！壮大な作戦会議「…
［特定非営利法人薩摩リーダーシップフォーラムSELF］
「150年後の世界に、私たちは何を遺すのか」という問いに鹿児島を取り巻くエコシステム全体で真正面から向きあう対話型カンファレンスが4月21日～23日の3日間鹿児島市で開催され、全国から各ジャンルのトップランナーたちが集います。Day１は明治維新の立役者である木戸孝允の6代目 木戸寛孝氏や第26代京都大学総長山極壽一氏などによる基調セッション、Day３は鹿児島で話題のドルフィンポート跡地活用問題について都市デザインや市民共創、文化観光といった様々な角度から議論します。
【薩摩会議概要】
日時：2023年4月21日（金）13時～18時45分
4月21日（金） 9時～ 18時30分
4月23日（日） 9時～ 18時30分
会場：21日：仙巌園（鹿児島市）
22日、23日：Li-Ka５階（鹿児島中央駅前）
主催：NPO法人薩摩リーダーシップフォーラムSELF
公式HP：https://satsuma-kaigi.jp/
※ 取材関係者向けの入場パスをご用意します。お気軽にお問合せください。
【セッション・登壇者情報】
□ Day1（4月21日）
13:20-14:20 オープニングセッション
風間 美穂：一般社団法人リリース 共同代表・一般社団法人シンク・ジ・アース
大室 悦賀：長野県立大学 グローバルマネジメント学部教授・京都市ソーシャルイノベーション研究所 所長
下園 正博：株式会社下園薩男商店 代表取締役・株式会社まちの灯台阿久根 取締役・NPO法人SELF 理事
須部 貴之：株式会社KISYABAREE 代表取締役・NPO法人SELF 共同代表理事
手嶋 州平：株式会社musuhi 取締役 Chief Educational Officer
ふるかわ りさ：そらのまちほいくえん 園長・EAT LOCAL KAGOSHIMA 発起人・NPO法人SELF 共同代表
14:30-16:30 基調セッション１「歴史×Transformation」
木戸 寛孝：世界連邦運動協会 理事長
坂口 修一郎：BAGN Inc. 代表・GOOD NEIGHBORS JAMBOREE 代表・NPO法人SELF 監事
高木 新平：NEWPEACE Inc. 代表取締役CEO・富山県 クリエイティブ・ディレクター
16:45-18:45 基調セッション１「文明×Transformation」
中野 民夫：屋久島 本然庵 主宰・ワークショップ・ファシリテーター・東京工業大学 名誉教授
山極 壽一：総合地球環境学研究所 所長
今村 祐樹：SUMU YAKUSHIMA・合同会社モスガイドクラブ 代表
□ Day2 （4月22日）
9:00-10:00 オープニング
10:30-12:00 A 「革命×Transformation」
白澤 繁樹：ひふみよ株式会社 代表取締役・全国介護事業者連盟 障害福祉事業部会 役員・伊敷小PTCA 会長
山川 咲：CRAZY WEDDING創設者・神山まるごと高専 クリエイティブディレクター/理事 他
川原 卓巳：Takumi Inc. Founder/プロデューサー・KonMari Media Inc. Co-Founder
成田 智哉：マドラー株式会社 代表取締役社長ミーツ株式会社 代表取締役社長・えぞ財団 団長
10:30-12:00 B 「資本主義×Transformation」
太田 直樹：株式会社New Stories 代表・一般社団法人Code for Japan 理事 他
村岡 浩司：株式会社 一平ホールディングス(九州パンケーキ) 代表取締役
下園 正博：株式会社下園薩男商店 代表取締役・株式会社まちの灯台阿久根 取締役・NPO法人SELF 理事
桜井 肖典：一般社団法人リリース 共同代表
13:30-15:00 A 「働き方・暮らし方×Transformation」
堀口 正裕：TURNS プロデューサー・株式会社第一プログレス 代表取締役社長
田鹿 倫基：九州地域間連携推進機構株式会社 代表取締役・株式会社ことろど 代表取締役 他
山中 大介：ヤマガタデザイン株式会社 代表取締役
平野 知実：株式会社musuhi 取締役CHRO・株式会社キャリアデザインコンサルティング 他
13:30-15:00 B 「旅×Transformation」
大岩根 尚：株式会社musuhi 取締役・大崎町SDGs推進協議会 サーキュラーヴィレッジラボ 所長 他
住岡 健太：NPO法人PCV 専務理事・株式会社PLAY SPACE 代表取締役
古田 秘馬：株式会社umari 代表取締役
阿部 裕志：株式会社風と土と 代表取締役・AMAホールディングス株式会社 取締役
15:30-17:00 A 「地域文化経済圏×Transformation」
ヤマシタ ケンタ：鹿児島離島文化経済圏 発起人・東シナ海の小さな島ブランド株式会社 代表取締役 他
比屋根 隆：株式会社レキサス 代表取締役・Ryukyufrogs 創設者・株式会社うむさんラボ 代表取締役
麓 憲吾：有限会社アーマイナープロジェクト 代表取締役・NPO法人ディ！代表理事
陶山 祐司：株式会社Zebras and Company 共同創業者/代表取締役・Tokyo Zebras Unite 共同創設者 他
15:30-17:00 B 「メディア×Transformation」
西村 勇哉：NPO法人ミラツク 代表理事・株式会社エッセンス 代表取締役・大阪大学SSI 招聘教授
上栫 祐典：株式会社あいらFM 代表取締役・一般社団法人コミュニティFM放送アライアンス 理事
呉 琢磨：NewsPicks Re:gion 編集長/事業責任者
須部 貴之：株式会社KISYABAREE 代表取締役・NPO法人SELF 共同代表理事
□ Day３（4月23日）
9:00-10:00 オープニング
10:30-12:00 A 「社会変革×Transformation」
野崎 恭平：株式会社musuhi 代表取締役CEO・NPO法人SELF 共同代表理事
井上 英之：スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 共同発起人 他
林 篤志：Next Commons Lab ファウンダー・Crypto Village 共同代表
齊藤 智彦：合作株式会社 代表取締役CEO・一般社団法人大崎町SDGs推進協議会 他
10:30-12:00 B 「都市デザイン×Transformation」
坂口 修一郎：BAGN Inc. 代表・GOOD NEIGHBORS JAMBOREE 代表・NPO法人SELF 監事
藤原 徹平：横浜国立大学大学院Y-GSA 准教授・株式会社フジワラテッペイアーキトクツラボ 主宰 他
田村 大：株式会社リ・パブリック 共同代表・株式会社UNAラボラトリーズ 共同代表
13:30-15:00 A 「循環×Transformation」
井口 奈保：エコロジカルアーティスト・Give Space(アーバンデザイン方法論) 創始者
森 勇清：ヤマサハウス株式会社 代表取締役社長
牧 大介：株式会社エーゼログループ 代表取締役CEO
田村 大：株式会社リ・パブリック 共同代表・株式会社UNAラボラトリーズ 共同代表
13:30-15:00 B 「文化観光×Transformation」
坂口 修一郎：BAGN Inc. 代表・GOOD NEIGHBORS JAMBOREE 代表・NPO法人SELF 監事
藤 浩志：株式会社藤スタジオ 代表取締役・秋田公立美術大学 教授・秋田市文化創造館 館長
15:30-17:00 A 「地域企業×Transformation」
島田 由香：株式会社YeeY 共同創業者/代表取締役・アステリア株式会社 CWO 他
永山 由高：日置市長・エアギタリスト
小平 勘太：小平株式会社 代表取締役・NPO法人SELF 理事
佐宗 邦威：株式会社BIOTOPE CEO/Chief Strategic Designer・多摩美術大学 特任准教授
15:30-17:00 B 「市民共創×Transformation」
坂口 修一郎：BAGN Inc. 代表・GOOD NEIGHBORS JAMBOREE 代表・NPO法人SELF 監事
甲斐 かおり氏：フリーライター
丑田 俊輔氏：シェアビレッジ株式会社 代表取締役・ハバタク株式会社 代表取締役
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/18-20:46）
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