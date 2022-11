[ウエルシア薬局株式会社]

ウエルシア薬局株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松本 忠久、以下ウエルシア)は、2022年12月までにプライベートブランド(以下PB)「からだWelcia」「くらしWelcia」から、ヘルスケア・日用品・食品・ビューティケアの4カテゴリで開発された、他にはないウエルシアオリジナル商品20商品を発売いたします。ビューティからは、アニマルフリーの肌あたり抜群の「5秒で感動メイクブラシシリーズ」なども発売予定です 。







ウエルシアのPB商品は、「いいひと」を目指しています。口に入れるものや肌にふれるものなど、いのちに寄り添うものは「からだWelcia」、生活に便利、快適、安心をお届けするものは「くらしWelcia」で、お客様のからだとくらし、両方を支えていきたいと思っています。そんな、お客様の人生を支えるパートナー(=いいひと)として「いいもの」をつくり、一人でも多くの方に寄り添っていきたい。私たちのそうした熱い思いから「からだWelcia・くらしWelcia」の商品は生まれました。



機能、品質、エコ性能。もちろん値段にもとことんこだわって、「こころとからだを健康に、地球への負担を減らすものづくり、安心安全を確かなものに」を目指して丁寧に時間をかけて開発した、私たちの思いが詰まった商品です。



2021年6月の発売開始から1年半、本リリースの掲載商品、そして年内に発売する商品を合わせると、商品数は138品(うち、からだWelcia38品、くらしWelcia 100品)となりました。これからもウエルシアは、お客様に寄り添った商品づくりを続けていきます。



ビューティケア



コンセプトは“クリーンビューティ”、安心安全の成分・地球環境への配慮・クルエルティフリーの3つを大切に、商品を開発。ベーシックラインとプレミアムラインの2ラインで展開。誰もが手に取りやすい価格の、ドラッグストアらしい「ベーシック商品」(青のからだWelcia)と、原料や製法にこだわった付加価値のある「プレミアム商品」(黒のからだWelcia)の2ラインは、どんな人のニーズにも応えるラインナップです。



◆新商品概要

ブランドコンセプトの象徴となるこだわり成分・仕様/独自製法の商品ラインナップが続々発売。またマスク生活の中で生まれた新たなニーズやお悩みに対応する商品も開発しました。



「ぬり心地が心地いいオーガニックリップ(他2商品)

価格:各 657 円(税込)





「原料とぬり心地にとことんこだわった 」オーガニックリップ。独自のコールドプロセス製法で 、 唇も喜ぶ 、 とろけるようなぬり心地を実現 。 品質にこだわった日本製で 、 こだわりの9つのフリー処方。無香料以外は精油を100%使用しているこだわりのリップです。



「成分で選びたい甘皮ケアオイル」

価格:877 円(税込)







「ブラシはいらないそう思う人に使ってほしいフェイスブラシ」ほかメイクブラシシリーズ/12月中旬発売予定

価格:2,178 円 (税込)

天然毛神話にも負けない、 アニマルフリーのメイクブラシシリーズ 。 人工キューティクル加工が施されたアニマルフリーの繊維ブラシは 、 心地よい肌あたりと 、粉含みのよさが特徴で 、 初心者からプロまで満足のいく商品です 。

〈参考〉

チークブラシ:1,848円(税込)、アイシャドウブラシ:968円(税込)、アイブロウブラシ:968円(税込)





食品



コンセプトは、素材・製法へのこだわりによる“おいしさ”。管理栄養士ほか、業界では「神の舌を持つ男」として知る人ぞ知る坂寄健一氏も開発チームに迎えました。おいしいものを食べることで喜びと豊かさを感じられ、心身の健康につながる商品を開発、「おいしい商品=からだWelcia 」を目指しています。



◆新商品概要

既存品をベースに、素材や製法にさらにこだわり、これまでの機能に加え味も追求した商品にリニューアルしたものと、新規開発商品の2軸。新たに食の専門家に監修してもらうなど、より一層のこだわりを持って開発しました。



「国産大麦粉を使ったミルクフランス」/12月1日発売予定

価格:138円(税込)

国産大麦粉入りフランスパンに、味わい深いミルククリームをサンドしました。国産大麦が入っているため、生地はモチモチ感が増し、しっとりとした食感を実現。



「国産大麦粉を使ったフランスパン 生チョコクリーム」/12月1日発売予定

価格:138円(税込)

国産大麦粉入りフランスパンに、味わい深い生チョコクリームをサンドしました。国産大麦が入っているため、生地はモチモチ感が増し、しっとりとした食感を実現。





日用品



コンセプトは“らくサポ”。毎日の大変な家事負担を軽減して少しでも「らく」ができるよう、サポートする商品を、お客様目線で開発しました。今あるものに工夫をプラスすることで、より役に立つ、そして、さらに魅力ある商品に生まれ変わりました。



◆新商品概要

これから年末に向け、大掃除需要なども考慮し、従来品をより便利で効率的に使えるように改良した商品を発売していきます。来年も続々と発売予定です。 また、「くらしWelcia」の日用品は、95%以上が素材やパッケージも環境配慮型商品となっているのも重要なポイントです。



「立派に自立するダブルジッパーバッグ」/12月中旬発売予定

価格:217円(税込)

中に物を入れた状態で立てて保存できる機能をプラスしました。マチを大きくすることで食品はじめ広範囲に使用でき、大きなものの保管にも役立つよう改良しました。電子レンジ解凍も可能。



「自立式がいい!スライド式がいい!ジッパーバッグ」/12月中旬発売予定

価格:217円(税込)

従来品のダブルジッパー部分をスライドジッパーにすることで、より密封性能を高くしつつ、らくに開閉できるようにしました。ダブルジッパー同様マチ付きにすることで、立てて置くことができるようになり、さらに便利になりました。電子レンジ解凍も可能。



「水回りには水だけで激落ちスポンジ」(他 3商品)/12月中旬発売予定

価格:209円(税込)

大きいサイズを必要に応じてカットして使用していただいていた従来品を、最初から使用目的に適した形にすることで、より便利で使いやすくなりました。また、パッケージには環境に配慮した材料や、バイオマスインキを使用しています。

〈参考〉

Lサイズ:313円(税込)、Lサイズ×2個:547円(税込)、キューブタイプ:382円(税込)





ヘルスケア



コンセプトは“からだにやさしい素材をつかった健康食品。管理栄養士監修、確かさを実感できるよう独自の成分を配合 するなど処方にこだわったうえで、価格的にも無理なく毎日続けられる商品であること。それが、私たちが目指す「からだWelcia」のサプリメントシリーズです。



◆新商品概要

発売中のサプリメントシリーズのこだわりは「とってもサラサラ!EPA・DHA(オメガ3)」を除く7種類全てに「乳酸菌」が 配合されていること。腸内環境を整え、健康効率をアップさせます。また、商品名だけでなくパッケージでも原料を食材に見立てた画像を使用、商品内容が分かりやすく身近なイメージで手に取りやすいと好評です!



「美容も健康もよくばるあなたのビタミンC1000」

価格:388円(税込)





「ビタミンC」だけでなく「E」を配合することで、抗酸化作用も意識しました。目安量の1日2粒で、レモン50個分のビタミンCを摂取できます。美容と健康が気になる方におすすめです。



「1日分のビタミンがとれるマルチビタミン+マルチミネラル」

価格:810円(税込)

健康効率を考えてブラックペッパー由来のバイオぺリンを配合。目安量の1日3粒で、1日に必要な12種類のビタミンと、体内ではつくることができない9種類の必須ミネラルが摂取できます。食生活が乱れがちな方におすすめです。





「とってもサラサラ!EPA・DHA(オメガ3)」

価格:972円(税込)





美容と健康に大切な役割を果たす必須脂肪酸「オメガ3」は、体内でつくることができない栄養素。ビタミンEとアスタキサンチンも配合されており、EPA・DHAには国産原料を使用しています。





デザイン&商品名について



ブランド全体の監修は、多数の広告・ブランディングコンサルで活躍するクリエイティブディレクターの戸田宏一郎氏(CC INC.)に、思わずくすっとするユニークでひと目見ただけで「これが何か」がわかるこだわりのすべての商品名は、コピーライター・岡本欣也(オカキン)氏が担当しています。



クリエイティブディレクター・アートディレクター 戸田宏一郎









1970 年生まれ。株式会社電通を経て2017年1月にCC INC.を設立。Creative & Consultingを標榜しデザインを基軸に、企業の課題解決を主眼とした提案からCI /VI、広告やプロダクト開発などの最終的なアウトプットに至るトータルコミュニケーションをデザインする。東京ADC賞、朝日広告賞、毎日デザイン広告賞、OneShow Design、D&AD など国内外で受賞多数。最近の主な仕事に、伊藤忠商事トータルブランディングやTAXI GO、広告にはHONDA、サントリー金麦、SEIKO企業等多数。 ホームページ:http://cc-inc.jp/



コピーライター 岡本欣也









岩崎俊一事務所を経て、2 0 1 0 年オカキン設立

著書は『ステートメント宣言。』『「売り言葉」と「買い言葉」』『大人たばこ養成講座』。

T C C 賞、A D C 賞、A C C 賞、各新聞広告賞等受賞多数

「大人たばこ養成講座」 1 、2 、3 出版



日本パッケージデザイン大賞入選





ウエルシアプライベートブランド「くらしWelcia」が、2023年度日本パッケージデザイン大賞(主催:公益社団法人日本パッケージデザイン協会)に入選しました。お客様の日々の生活に便利、快適、安心をお届けする商品開発の思想をまとったパッケージデザインが評価され、本年が初の入選となりました。





新PBにかける想い



ウエルシアホールディングスグループでは、『いいものがある。いいひとがいる。いい店だと思う。』と いうビジョンのもと、ウエルシアのPB「からだWelcia・くらしWelcia」を新たに展開しています。「お客様に新しい価値や驚きを与えられる」ことを目指して2020年11月に発足したPBプロジェエクト。それから2年、私たちは安価をバリューとするのではなく、お客様の「当たり前」を超えて「付加価値」で「他にはない」商品づくりを目指しています。新PB「からだWelcia・くらしWelcia」は、ヘルスケア・ビューティケア・食品・日用品の4カテゴリで展開。それぞれの商品を一目見て、「これが何か」が分かるよう商品名にもこだわり、「誰も傷つけたくない スポンジ」「ぬり心地が心地いいオーガニックリップ」など、一番の特徴を表し、お客様に伝えたいことを明確化しています。



ウエルシアはこれからも、商品開発の基準にSDGsを用いるなど環境・社会課題への貢献を重視しながら、公式サイト内「からだの声とくらしの声」などを通じてお客様の声を生かした商品開発に注力し、これからもブランド強化を目指していきます。





ウエルシア薬局株式会社 会社概要



社名:ウエルシア薬局株式会社

本社所在地:〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15

代表者:代表取締役社長 松本 忠久

資本金:1億円(2018年2月末)

店舗数:2,687 店(2022年10月25日現在)

事業内容:調剤併設型ドラッグストアチェーン展開

HP:https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/



からだWelcia、くらしWelcia販売開始時期:2021年6月



