株式会社municoは12月5日(月)よりコスメブランド「YEAU(ヨウ)」の3rd COLLECTIONを発表。

「affection matte lip stick(アフェクション マットリップスティック)」3種類、「depict eye shadow(ディピクト アイシャドウ)」1種類、「nuance skin color(ニュアンス スキンカラー)」1種類の全5アイテムの販売を開始いたしました。

また、12月11日よりPOP UP SHOPを神宮前にて2日間開催いたします。



















ITEM





・affection matte lip stick(アフェクション マットリップスティック) 新色 全3種

「柔らかなフィーリングを叶える」

高発色ながらも、唇に馴染む。軽やかなテクスチャーの新感覚マットリップスティック。



・depict eye shadow(ディピクト アイシャドウ) 新色 全1種

「固定概念にとらわれず自由な表現を」

絵画のように豊かな色で、目元を彩るアイシャドウ。のびの良いテクスチャーで瞼に高密着し、1日中よれにくい仕上がりに。



・nuance skin color(ニュアンス スキンカラー) 新色 全1種

「さりげなく、ニュアンスを纏う」

内側からつやめくように自然に発色する、新発想のハイライト&チーク。まるで素肌のように密着し、透明感あふれる艶と血色で、あなたの唯一無二の美しさを引き出す。







POP UP STORE



3rdコレクションのお披露目会として

12月11日(日)・12日(月)の2日間、東京・神宮前にてPOP UP SHOPを開催いたします。

新作を含めた全アイテムを実際にお試しいただける機会となります。



当日は、来店予約をいただいた方優先でディレクター本人がアイテム提案をさせていただきます。

受付枠には限りがございますのでご希望の方はお早めのご予約をお勧めいたします。



皆様のお越しを心よりお待ちしております。



〈来店予約はこちら〉

https://reserva.be/yeau/



ー 開催期間 ー

2022年12月11日(日)~12日(月)



ー CAMPAIGN ー

NOVELTY PRESENT

税込6,000円以上の商品のご購入で「YEAUオリジナルトートバッグ」をプレゼントいたします。

※数量限定/無くなり次第終了となります※



ー 開催場所 ー

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前3-18-26 B1

GALLERY FELES OMOTESANDO



■公式オンラインストア

https://yeau.jp

■公式instagram

@yeau_official



