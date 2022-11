[Zuvi Japan株式会社]

独自の光乾燥技術「LightCare(TM)」で、髪だけでなく環境にも優しいヘアドライヤーを実現



Zuvi Japan株式会社(住所:東京都港区、代表取締役:川中 良之)は、「Zuvi Halo光ヘアケアドライヤー(有線モデル)」*1が、世界的ニュース誌「TIME」が発表した『THE BEST INVENTIONS OF 2022(2022年の最も優れた発明品)』*2に選定されたことをお知らせいたします。







Zuvi Haloには、特定波長の赤外線技術を集約した光ヘアケア乾燥技術「LightCare™」が搭載されており、髪を低温に保ったまま表面の水分を効率的かつ素早く乾燥させることを可能にしました。この新たな低温乾燥技術は、髪へのダメージが少ないだけでなく、髪内部に高い水分量を保持します。また、熱により褪色が進むヘアカラーをより長持ちさせる効果も期待できます。さらに、光による新たな乾燥方式は、エネルギー効率が高く、消費電力を43%抑えることができます*3。



■その他にも数多くの賞を受賞!

「Zuvi Halo光ヘアケアドライヤー(有線モデル)」は、発表から1年未満の間に高い注目を集めており、日経BP社が発行する「日経トレンディ2023年ヒット予測100」*4において8位に選出、CONDÉ NAST社の世界的美容雑誌「Allure」が組織する専門家審査チームによる評価で「Best of Beauty 2022: Breakthrough賞」*5を受賞するなど多くの評価を頂いています。



Zuviについて



グローバルに展開する美容テックメーカー「Zuvi」は、日常生活を向上させると同時に、人類が環境に与える影響を軽減するような革新的技術の開発に注力しています。現在、光乾燥特許技術「LightCare™」を搭載するヘアドライヤー「Zuvi Halo」を展開。



*1 https://www.zuvi.jp/products/buy-zuvi-halo-hair-dryer

*2 https://time.com/collection/best-inventions-2022/6229945/zuvi-halo/

*3 1200W比の場合

*4 https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00733/00001/?n_cid=nbpnxr_twbn

*5 https://www.allure.com/story/best-of-beauty-breakthrough-awards-winners



