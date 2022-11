[本気ファクトリー株式会社]

新規事業開発支援を行う本気ファクトリー株式会社(東京都千代田区、代表取締役 畠山和也 以下、本気ファクトリー)は、Microsoft Corporation(本社:米国ワシントン州、以下マイクロソフト社)が提供する、スタートアップ企業の規模拡大を成功させるためのグローバルプログラムである「Microsoft for Startups Founders Hub」に採択されたことをお知らせいたします。







■採択を受けて

Microsoft for Startups Founders Hubの採択により、マイクロソフト社のAzureをはじめとするテクノロジーのサポートを活用し、新規事業について学べるe-ラーニングサービス「イチから起業オンライン」を始めとした各サービスの開発を促進していきます。また、Azureを活用されている企業様との連携による新サービスの開発や広域連携など、技術面・事業面でのサポートを受け、事業拡大を目指します。



■Microsoft for Startups Founders Hubについて

マイクロソフト社が世界140カ国以上で展開しているスタートアップ支援プログラムです。当プログラムに採択されたスタートアップ企業は、Azureをはじめとするさまざまな技術支援・テクニカルアドバイザーに加え、同社のパートナーネットワークを活用した拡販支援が提供されます。



(Microsoft for Startups Founders Hub:https://foundershub.startups.microsoft.com/signup )





【本気ファクトリー株式会社について】

本気ファクトリー株式会社は新規事業開発支援、広報支援、デジタルマーケティング企画・制作・運用を行っています。代表の畠山は新卒より大企業の企業内起業からベンチャー企業まで一貫して新規事業に携わってきました。本気ファクトリー設立後は30社以上の大企業の新規事業開発を支援すると同時に、複数のスタートアップに参画しています。



所在地 : 101-0026

東京都千代田区神田佐久間河岸55 朝風染常ビル2F

代表者 : 代表取締役 畠山和也

創業 : 2014年11月11日

事業概要 : 新規事業開発支援

広報・マーケティング支援

URL : https://honki-factory.co.jp/



