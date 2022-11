[株式会社ISLAND]

沖縄発1on1コーチングサービス「HALERU」を提供する株式会社ISLAND(本社:沖縄県沖縄市、代表取締役:中司 雄也)は、法人向け1on1コーチングサービス「HALERU for Business」を正式にリリースしました。

コーチングを通して一人一人に意志のある行動を促すことで、自律的組織を作っていき、沖縄を始め地方企業の人材不足を補うための伴走支援を行っていきます。

URL:https://haleru.net/forbiz











背景

新型コロナウイルス(COVID-19)といった感染症などの疾病、台風や地震などの災害、IT技術の急激な進化により、変化を予測しにくい複雑・不安定な時代となりました。人材が不足している沖縄を始め地方企業にとって、一人ひとりが考えて行動していく必要性があります。人材の価値を上げて自律的な組織を増やしていくために、「HALERU for Business」をリリースしました。



「HALERU for Business」とは

「HALERU for Business」は、変化に強い自律型組織を作りたい企業向けの1on1コーチングサービスです。コーチングを活用しながら能動的に行動できる社員を育成し、社会の変化についていける組織を作ります。

社員の思考力や俯瞰力の向上、マネージャーの1on1スキル向上、経営層の経営感の言語化にご活用いただけます。



○特徴1

HALERUでは、HALERUが設けた基準に基づき、厳正なる審査を経たプロコーチを採用しています。コーチングの実務経験はもちろんのこと、コーチングに対する想いや地方に対する想いをもったコーチなど人柄を重視しています。



○特徴2

HALERU独自のアルゴリズムにより、その人に適したプロコーチをご提案します。また、コーチごとに価格を変えることで組織に適したプランを柔軟に設計することができます。



○特徴3

地方企業特有な組織に理解があり、組織課題を抱える経営者、経営企画、人事などの悩みを担当営業が親身にヒアリングを行います。1on1コーチングも含めて、組織作りをフォローアップしていきます。



導入企業からのコメント

現在は沖縄県内の大手企業からスタートアップ企業まで導入していただいています。





導入企業よりコメントをいただいています。



琉球ミライ株式会社

代表取締役 野中光 様

自分自身のライフワークと重なる新規事業を模索する社員に、頭の中を整理する機会になればと思い、HALERUさんのコーチングを利用しました。

本人自身がやるべきことはわかっていながらも、進め方や優先順位、思考の整理で悩んでいましたが、コーチングを通じてそれらがスッキリとまとまったようです。

事業を形にするために試行錯誤しながらも前進していく姿が頼もしいです。



株式会社Alpaca.Lab

開発チームマネージャー 諸見里一道 様

まだまだマネージャーとしての経験が足りず、チームメンバーに対して支援が不十分と感じていましたが、HALERUのコーチングがメンバーへ違う視点から気づきを与えていただいたことで、補うことができたと実感しています。また、マネージャーへのフィードバックも都度いただき、とても勉強になり助かりました!



株式会社レキサン

マネージャー 長濱雅徳 様

組織として導入し、受講者の満足度は高かったです。コーチングを通じて、自身の価値観について深堀りしていただけました。普段求職者と相談することが多いが、企業選びの際、条件だけではなく、大切にしたい価値観や今悩んでいる事、解決したい事を深堀していくことで、より本質的なサポートができるということを改めて実感する良い機会になりました。



株式会社lollol

代表取締役 喜屋武浩行 様

コーチングというものをはじめて受けました。アメリカなど海外ではコーチングが至極当然に受けられているそうですが、いわゆる「精神やココロの壁打ち相手」としての存在として、コーチングは日本でもより広がるだろうし、オンラインで今よりも気軽に依頼購入できるサービスが必要になってくると思いました。



コーチングとは何か

コーチングは、コーチングを受ける人に問いを立てていきながら気づきを与え、行動を促進させるコミュニケーションです。コーチとの対話を通して、社員の思考の整理や行動するための本音を引き出し行動を促していきます。



株式会社ISLANDについて

孤立ではなく自立ある世の中を目指す企業です。沖縄を始め、地方にある課題感に向き合い、社会、組織、個人それぞれが自律できるよう伴走をしていきます。



会社名:株式会社ISLAND

代表取締役:中司 雄也

住所:沖縄県沖縄市中央1-7-8 2階

設立日:2020年12月15日設立

事業:事業内容:

・オンラインコーチング事業

・組織、人材開発、研修事業

・広報、マーケティング事業

・プロデュース&ディレクション事業



お問い合わせ

○法人企業向け

コーチングサービスを導入を検討していたり、組織開発に悩んでいる方はお気軽にご連絡ください。沖縄を始め地方の組織開発の事例もご紹介することも可能です。



https://haleru.net/forbiz/contact



○コーチ募集

沖縄を始め地方企業に歩み寄って課題と向き合っていくビジネス経験ありのコーチを募集しています。コーチ登録をご希望する方は以下までお問い合わせください。



https://haleru.net/contact



