[Game to Life]

「紫式部にハイヒールを売るには?」「ドラゴンに犬小屋を売るには?」あなたならどうやって自分の商品を売り込みますか?自分の話術が試される新感覚営業ボードゲームを製作します。



Game to Life有限責任事業組合(以下 Game to Life)は、新作ボードゲーム「全部売れるまで帰ってくるな。」のクラウドファンディングをCAMPFIREにて開始致します。本作品は「特殊なお客様に商品を売り込むこと」をテーマとしたトークゲームとなっています。2022年12月2日(金)よりクラウドファンディング支援者の募集開始、及び2023年1月頃よりリターンの提供を開始する予定です。クラウドファンディングではお得な早割リターンがあります。





「全部売れるまで帰ってくるな。」ってどんなゲーム?







ボードゲーム「全部売れるまで帰ってくるな。」は、時空商事の営業社員となって割り当てられた商品をお客様に販売することを目指すトークゲームです。しかし、売り込むお客様は特殊な方々ばかり。

「そんな無茶な!?」と思う組み合わせでも、売り込まなければなりません。もちろん売り込んでくる営業社員はあなただけではありません。自分の売り込む商品がいかに優れているのか、お客様を説得していきましょう!!!

詳しいルール説明はクラウドファンディングページから確認可能です!





<CAMPFIREのクラウドファンディングページはこちら〉









https://camp-fire.jp/projects/view/621960





■人を説得し、意見を聞きれてもらう術をゲームから学ぶ

家庭、学校生活、会社、場所を問わず誰かを説得して、自分の意見を聞き入れてもらいたい状況があるかと思います。しかし、物事の利点や不利益を説明することは難しく、自分の意見が押しのけられてしまうことがあるのではないでしょうか。「この全部売れるまで帰ってくるな。」では、時空商事の社員となって商品を特殊な人物へと売り込んでいきます。商品の魅力を紹介する過程や相手に合わせた言葉の使い分けは、自分の意見を受け入れてもらうための練習となると考えられます。



■企業研修や就活の場への進出を狙う

このゲームに関連するのが、営業を生業とする職業です。特に営業職では、相手に合わせて商品を売り込むことが日常的に行われています。このゲームにおける顧客は特殊ではあるものの、商品を紹介する技術を学ぶ練習にもなるかと思われます。この性質を活かして、企業研修や就活の場へと進出することを考えています。







クラウドファンディング限定!お得な早割リターン







クラウドファンディングの支援者様に先着100名様限定で「全部売れるまで帰ってくるな。」を20%OFFで手に入れる事が出来るお得な超早割リターンと、10%OFFで手に入れることができる早割リターンを用意しています。ご興味のある方は是非、お早目にお申込み下さいませ。



ご挨拶









私たち「Game to Life」は「ボードゲーム で人生を楽しく、豊かに」をテーマに、ボードゲームの制作・販売からボードゲーム情報発信まで、ボードゲーム の普及に向けて様々な活動を行っております。2017年8月の団体発足から5年を経過し、現在ではウェブサイトの閲覧数は年間200万PVを超え、国内ボードゲームのウェブサイトとしては最大級となりました。



前回の「InRevo」、前々回の「Dupli」のいずれも目標額を2週間以内に越えることとなりました。今作の「全部売れるまで帰ってくるな」は「Game to Life」初のトークゲームであり、この2作とは大きくジャンルが異なる作品ではありますが、皆様にご満足いただけるよう試行錯誤した努力作となっております。



最後になりますが、当プロジェクトが目標達成できた際には、「全部売れるまで帰ってくるな。」を日本の様々な場所で楽しんでもらえるようなボードゲームにしたいと考えています。



現在も、デザイナー様とともに、誠心誠意製品の完成に取り組んでいます。是非ともご支援・ご拡散のほどをお願いいたします。皆様にこのゲームを提供できることを、心から願っております。



本プロジェクトはAll-in方式で実施します。目標金額に満たない場合も、計画を実行し、リターンをお届けします。









