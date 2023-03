[ipartners株式会社]

請求書受取の手間を省いて、経理業務をラクに



■請求書受取を自動化する「カンタン!Uploader for Gmail」が「freee会計」とのAPI連携とfreeeアプリストアへの掲載スタート。

■freee会計のファイルボックスに、Gmailで受信した請求書が自動連携されます。





ipartners株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:三浦 崇生)が提供する「カンタン!Uploader for Gmail」が、freee株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔)が提供する「freee会計」とのAPI連携と、freeeアプリストアへの掲載を開始しました。





『カンタン!Uploader for Gmail』は、Gmail(Google Workspace)で受信した添付資料を、自動アップロードできるアプリです。









経理・会計処理のため、担当者は毎月、メールに添付された大量の請求書のダウンロード・アップロードを、ひとつひとつ手作業で行っています。



『カンタン!Uploader for Gmail』が、この人の手で行っていたダウンロード・アップロードの作業を自動化することで、作業時間の削減ならびに、格納漏れ・間違いなど人為的ミスを防止。

経理業務全体の効率化へ導きます。





■たった5分で、毎月の資料格納にかかる時間がゼロに

難しい専門知識は不要。5分程度の初期設定を行うだけで、面倒な毎月の請求書受取が自動で完了します。

その上、「カンタン!Uploader for Gmail」に通数制限はないので、ずっと固定金額で使用可能です。



※自動連携できるのは添付ファイルのみです。ダウンロード形式のファイルには対応いたしておりません。





■「カンタン!Uploader for Gmail」のご利用







「カンタン!Uploader for Gmail」連携アプリ詳細ページ:

https://app.secure.freee.co.jp/applications/18554



freeeアプリストア:

https://app.secure.freee.co.jp/





なお、freee会計以外をご利用の方も使える通常版もございます。

通常版のご利用お申し込みは、サービスページからお願いいたします。





▽サービスページ

https://ipartners.page/uploader/

※通常盤は、現在Google認証取得中のためアテンション表示がされますが、ご利用には問題ございません。





ipartners株式会社では、バックオフィス業務の効率化・生産性向上のためのサービス開発を今後も進めてまいります。



■ipartners株式会社 概要

会社名 ipartners株式会社

代表者 三浦崇生

設立 2021年1月5日

所在地 東京都千代田区東神田1−15−9 セントピア東神田ビル

URL https://ipartners.page/



■本件に対するお問合せ

Email:pr@ipartners.page



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/03-11:16)