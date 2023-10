[株式会社ディーネット]

【ディーネット「 Japan IT Week【秋】」へ出展】



アマゾン ウェブ サービス (以下、AWS)の導入および運用代行サービスを提供する株式会社ディーネット(代表取締役:高橋 一男、本社:東京/大阪 二本社制、以下ディーネット)は、10月25日から27日まで幕張メッセで開催される「 Japan IT Week【秋】」の「クラウド業務改革EXPO」に出展します。



当社ブースでは、「AWS導入・移行支援サービス」「AWS運用代行サービス」のご紹介の他に、エンジニアが手がけた、遊び心満載のAI(Amazon Bedrock)を活用したIoT端末「パタパタ」を特別に公開します。



また、期間中に当社ブースにご来場いただいた方限定で、「AWS運用代行サービス」および「AWS WAF 自動運用サービス」のサービス利用料が3か月無料になる特別キャンペーンも実施いたします。









【展示会情報】

ディーネットは、10月25日(水)~10月27日(金)の三日間、幕張メッセにて開催される Japan IT Week【秋】に出展いたします。Japan IT Weekは11の専門展から構成されている、大規模なIT展示会であり、 その中の『クラウド業務改革EXPO』へ出展します。

『クラウド業務改革EXPO』では、社内のDX化・業務改革を推進する働き方改革、 ハイブリッドワークを推進するためのサービスを数多く見ることが可能です。

ブースでは、AWSの運用や移行に課題を感じている方向けに、 「丸ごとお任せのAWS運用代行・導入/移行支援サービス」を紹介するほか、 エンジニアによる無料相談会も実施いたします。



【キャンペーン情報】

ブースへ来場いただいた方を対象にした特別キャンペーンを実施いたします。

1.「AWS運用代行サービス」3か月無料キャンペーン

AWS運用代行サービスは、監視や復旧対応はもちろん、専門知識が必要な調査や障害の再発防止策の実施などをご提供することで、お客様がビジネスに集中できる環境の実現を支援しています。



2.「AWS WAF自動運用サービス(Cloudbric WMS)」3か月無料キャンペーン

ペンタセキュリティシステムズ株式会社が提供する「Cloudbric WMS」は、AWS WAFに特化した運用サービスです。日本・韓国・米国で特許を取得した攻撃検出エンジンを備えており、適切なルール作成と反映、新規脆弱性や誤検知の対応など、AWS WAFの導入から利用までの一連の運用サイクルをサポートします。



AWS運用代行サービス:https://denet.ad.jp/service/msp/

AWS WAF自動運用サービス:https://denet.ad.jp/service/aws_waf_auto/



【AIを活用したIoT端末「パタパタ」】

AWS導入や運用代行サービスを提供するエンジニアが手がけた、遊び心満載のAIを活用したIoT端末「パタパタ」を特別に公開します。「パタパタ」は、サービス内容とは直接関係ない展示物ではありますが、最先端のAIサービス「Amazon Bedrock」や「AWS IoT」などサービスを駆使して、ミニチュアの行き先案内表示板(パタパタ)を制御する、技術的な遊び心を持った展示物です。AWSとミニチュアの組み合わせにより、技術者の集団としての私たちの情熱と創意工夫をお楽しみいただけます。



前回のパタパタの活動状況:https://blog.denet.co.jp/star-flap2-vol1/

前回のパタパタのAWS構成情報:https://denet.ad.jp/self_use_case/pata2/



「 Japan IT Week【秋】」開催中、ぜひ株式会社ディーネットのブースにお立ち寄りください。

技術の面白さと実用性を同時に体感いただけます。



【展示会詳細】

展示会名 :第14回 Japan IT Week【秋】・クラウド業務改革EXPO

会期 :2023年10月25日(水)~2023年10月27日(金)

会場 :幕張メッセ

ブース番号 :39-45

主催 :RX Japan株式会社



【株式会社ディーネットについて】

ディーネットは、AWSをはじめとするクラウドの導入および運用を主事業としています。1999年の創業から「お客様の本業に専念いただくためにミドルウェアまで対応する」という方針を貫いており、時代のニーズに合わせてサービス提供方式を変化させながら、24時間365日体制でお客様のWEBインフラの安定稼働を支援しています。



本社所在地: 大阪府大阪市中央区北浜2-6-11 北浜エクセルビル5F

: 東京都港区虎ノ門2-3-22 第一秋山ビル5F

代表者 : 代表取締役 高橋 一男

事業内容 : クラウド導入支援、クラウド運用代行



コーポレートサイト:https://www.denet.co.jp/

ディーネットサービスページ:https://denet.ad.jp/

技術ブログ:https://blog.denet.co.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/denet_jp



