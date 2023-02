[株式会社スコヒアファーマ]

株式会社スコヒアファーマ(以下、「スコヒア」)と、Huadong Medicine Co., Ltd.(SZ.000963) の100%子会社であるHangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd.,(以下、「Huadong 社」)は、GLP-1/GIP 受容体デュアルアゴニスト(開発コード:SCO-094)の戦略的提携を全世界に拡大することに合意したことを発表しました。





スコヒアとHuadong社は、2021年に日本を除くアジア太平洋地域25か国における戦略的提携に合意いたしました。 この度合意した提携においては、この戦略的提携を日本を除くアジア太平洋地域から、日本を含む全世界へと拡大し、Huadong社が全世界で独占的にSCO-094及びその改良化合物を開発、製造、販売いたします。



スコヒアの代表取締役社長兼CSOである渡部正教は次のように述べています。

「Huadong社との提携を全世界に拡大できることを大変喜ばしく思います。これはHuadong社との戦略的提携関係においても、またSCO-094を世界の患者様に届ける点においても重要なマイルストーンとなります。Huadong社の新薬創出にかける熱意により、SCO-094の開発が加速されると確信しています。」



Huadong社のCSOであるJeffery Liu氏は次のように述べています。

「当社は代謝疾患領域においてそのプレゼンスと革新的なパイプラインを強化して参りました。この度、糖尿病、肥満症、NASHを対象としたGLP-1/GIPデュアルアゴニストのグローバルコラボレーションが、当社の代謝領域における他の革新的なパイプラインに追加されます。スコヒアとの協業関係を継続することを大変喜ばしく思うとともに、世界中の患者様によりよい治療選択肢を届けるため、本デュアルアゴニストに付加価値をつけることを当社は継続して参ります」



【SCO-094について】

SCO-094はGLP-1/GIP受容体デュアルアゴニストであり、GLP-1受容体及びGIP受容体を選択的に刺激しすることでHbA1c低下や体重減少作用を発揮します。前臨床試験において強い受容体結合性とex-vivo活性が確認されており、動物試験ではHbA1c低下作用や肝機能改善作用などの強い薬効が確認されています。これらから、SCO-094は糖尿病、肥満、NASH(非アルコール性脂肪肝炎)等の様々な疾患において新しい治療オプションとなることが期待されます。SCO-094は現在英国にてPh1試験を実施中です。



【Huadong Medicine Co., Ltd.について】

Huadong Medicine Co., Ltd. は、1993年に設立された中国・杭州に本社を置く中国の大手製薬会社です。同社は研究開発、製造、流通、販売、マーケティングの統合された機能を有し、その製品ポートフォリオはがん、免疫、腎、糖尿病に特化しています。2021年度の年間売り上げは50億米ドル超、従業員は10,000人超であり、中国で最も広範な販売網とマーケティング能力を有します。Huadong社のバリューは「Patient Centered, Science Driven」です。詳細情報につきましては、www.eastchinapharm.com/enをご参照ください。



【株式会社スコヒアファーマについて】

株式会社スコヒアファーマは、循環、代謝、腎等の生活習慣病領域において高いアンメットニーズが残る疾患を中心とした医薬品の研究開発を進める創薬系バイオベンチャーです。当社の特徴は、潤沢な開発パイプラインと、化合物創薬・薬効評価・臨床開発等の各創薬プロセスにおいて医薬品開発のトラックレコードを持つ研究開発チームにあります。株式会社スコヒアファーマの詳細につきましては、www.scohia.com/をご参照ください。



本件に関するお問い合わせ先:

info@scohia.com



