［ショウヨウ株式会社］

厚生労働省の優良派遣事業者認定を受けているショウヨウ株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：河野尚樹）は、厚生労働省「紹介予定派遣を活用した研修・就労支援事業」の委託事業者に選定されました。



同社は2021年より正社員を希望する派遣社員に対して正規雇用化を推進する取組みに力を入れており、「紹介予定派遣を活用した研修・就労支援事業」に参画することで求職者と求人企業の両面からサポートを強化し、雇用の好循環を目指します。





【事業概要】

「紹介予定派遣を活用した研修・就労支援事業」は、新型コロナウイルス感染症等の影響により離職やシフト減を余儀なくされた方々等に対し、 派遣事業者によるカウンセリングや、任意の無料研修、紹介予定派遣の実施によりキャリアチェンジ、ステップアップを強力に支援するものです。 また、本事業を通じて紹介予定派遣を受け入れた企業には、派遣料金・紹介手数料の減額や奨励金が支給されます（支給条件あり）。



※紹介予定派遣とは、派遣社員として就業し（最長6ヶ月、但し本事業では最長3ヶ月）、派遣期間終了後に、求職者と派遣先企業の合意のもと直接雇用になる働き方です。





紹介予定派遣を活用した研修・就労支援事業」ポスターを掲げる河野尚樹社長



求職者向けウェブサイト https://www.shouyou.co.jp/haken/workers/

求人企業向けウェブサイト https://www.shouyou.co.jp/haken/companies/



事業期間 2022年9月15日（木）から2023年2月28日（火）

対象エリア 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県



■今後の展望

ショウヨウを通じて学び、自信をつけ、やがて自分らしく働くためのスキルを身につける。多様な働き方を望む社会に、新たな就業機会を作り出すことで更なる雇用創出を実現します。





【会社概要】

会社名 ：ショウヨウ株式会社

所在地 ：大阪府堺市北区長曽根町４５番地

代表者 ：代表取締役社長 河野 尚樹

設立 ：1978年10月25日

事業内容：労働者派遣事業、有料職業紹介事業、業務請負事業、行政受託事業

専用サイト：https://www.shouyou.co.jp/haken/

ホームページ ：https://www.shouyou.co.jp/

広報担当：濱田（大阪営業所TEL ：06-6443-0760）

メール ：hamada@shouyou.co.jp



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/03-15:40）