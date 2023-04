[FUTURE FASHION INSTITUTE 株式会社]

中高生のキャリア教育を通じて、「好きなこと」を「好き」と言えて「好きなことで活躍する」ミライを実現します



2030年、次世代がワクワク働けるように。中高生のためのキャリア教育を推進するFUTURE FASHION INSTITUTE株式会社は、オフラインで一流の情報・出会いを提供する「FFi PROJECT」の運営を通じて、「好きなことで自分らしく活躍する」中高生のミライを実現します。



当社は、4月1日を夢を発信する日にしようとするApril Dreamに賛同しています。このプレスリリースは「FUTURE FASHION INSTITUTE株式会社」の夢です。









なぜ「好きなことを仕事にする」とよいの?



仕事をしている時間は、人生の最も長い期間の多くの時間を占めます。さらに、終身雇用制度や年金制度の崩壊、平均寿命の延伸を考えると、現在の中高生が社会に出る頃には、元気に楽しく働けるうちは働きたい、という人も増えるでしょう。壁に当たったときも、最終的には「それが好き」なことで乗り越える力が生まれます。また「好きなこと」「興味のあること」なら自発的に学び、考え、知識を得ることができ、質の高いアウトプットを出せるので、「自分らしく活躍」することも可能になるのです。「好きなこと」を仕事にすることは、充実した人生の大切な要素といえそうです。



◆「好きなことを仕事にしたい」・・・

中学生62% 高校生57%

~中高生が思い描く将来についての意識調査2021/ソニー生命調べ~



But...



◆「好きなことを仕事にしている」・・・

日本6%(139か国中132位)

~出典/state of the Global Workplace2017GALLOP~



そこで!

好きなことで輝くミライのために、FFi PROJECTが行うこと



一流の出会い=

◇「こうなりたい」と思えるロールモデルになる人との出会い

◇新時代を見据え輝いているパワフルな企業・ブランドとの出会い

◇好きなことに気づき、深めることが出来る良質な情報との出会い



を提供。「自分の強みは何か?」「何のために働くのか」「社会に出て何をしたいのか?」を、中高生の今から時間をかけて意識することで、未来志向の人材を輩出します!











「April Dream」は、4月1日に企業がやがて叶えたい夢を発信する、PR TIMESによるプロジェクトです。私たちはこの夢の実現を本気で目指しています。



【運営会社概要】

会社名:FUTURE FASHION INSTITUTE LTD.

フューチャーファッションインスティテュート株式会社

所在地:〒154-0016 東京都世田谷区弦巻5-1-8-121

代表者:代表取締役社長 秋山和香奈

設立:2020年12月

URL:https://ffi-tokyo.com



