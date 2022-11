[株式会社TOYOKE]

スパ施設のプロデュースやヴィーガンフードの企画・開発を行うウェルネスカンパニーである株式会社 TOYOKE(トヨーク、本社:東京都渋谷区、代表取締役:古屋 蔵人)は、タナカカツキ氏が初めて総合プロデュースを手掛けるサウナ施設「渋谷SAUNAS(サウナス)」を2022年12月23日(金)に開業することを発表いたします。













01. サウナ室で腕を振るうメンバー達



一般的にアウフグースとは、ロウリュによってサウナストーンから発せられた蒸気をサウナ室内に撹拌させることを言い、その作法の違いによって昨今は様々なアウフギーサーの方々が各サウナ施設で活動をしています。



渋谷サウナスでは、K-PRO所属のアウフグース芸人 スター諸星氏がアウフグースアドバイザーを務め、店舗を運営するマネージャーには、アウフギーサーとしても活躍中の柴田健太郎が参画。さらに、 2022年のAUFGUSS CHAMPIONSHIP世界大会にも出場した鮭山未菜美氏がレギュラーメンバーとしてアウフグースを行います。



また、当施設ではリトアニア発祥の“ウィスキング”と呼ばれるマッサージやリラクゼーションの施術サービスを実施。この施術を行うウィスキングマイスターには、人力舎所属のお笑い芸人 マグ万平氏と松田純子氏が名を連ねます。この他にも渋谷サウナスでは今後、イベント毎に様々な方とのコラボレーション企画を実施する予定です。



スター諸星

お笑い芸人でありながら、熱波師としても活躍中。『スター諸星のアウフグースアカデミー』も開講。





柴田健太郎

AUGUSS PROFESSIONAL TEAM所属アウフギーサー。福岡の人気サウナ施設のマネージャーを2022年まで務める。





鮭山未菜美

タレント・アウフギーサー。AUFGUSS CHAMPIONSHIP JAPAN 2022優勝。





マグ万平

サウナ大好き芸人。フィンランド政府観光局認定フィンランドアンバサダーも務める。





松田純子

ウィスキングマイスター兼美容師。リトアニアウィスキングを習得し、ウィスキングメニューの開発や監修などを手掛ける。





02. 残り2週間!クラウドファンディングのリターン商品ラインナップを追加



2022年7月14日(木)より、 All-in方式にて行っているクラウドファンディングは、14,597,550円※までご支援をいただきました。※2022年11月16日現在

目標金額の2,000万円の達成に向け更なるご支援をいただけるよう、リターン商品の追加を行うことにいたしました。



[ クラウドファンディング概要 ]

□ 募集ページ |https://saunas-saunas.com/

□ 目標金額|20,000,000円

□ 募集期限|2022年11月30日(水)まで



[ クラウドファンディング 追加リターン商品 ]





別注 FREDRIK PACKERS サウナバッグ ¥18,150(税込)

高い技術と優れたデザイン性で人気のFREDRIK PACKERSに別注したサウナバッグです。人気モデルである「MISSION TOTE」をベースにサウナ目線のエッセンスを加えました。

濡れたものが入れられる独立したインナーバッグ(このままサウナや銭湯にも行けますし、保冷バッグとしても使用可能)や、ノートPCが入るスリット、1000デニールのコーデュラナイロンの表生地にFREDRIK PACKERSお馴染みの長さが調整しやすいショルダーなどこだわりが詰まったバッグです。

*こちらのアイテムはクラファン限定カラーとなります



サウナことわざ L/STシャツ ¥6,200(税込)全3色

サウナにまつわることわざをデザインに落とし込んでみました。

*こちらのアイテムはクラファン限定カラーとなります



All people are created equal but nowhere more so than in sauna

(人類はみな平等だが、サウナ以上にその様な場所はない)



A sauna without a birch whisk is like food without salt

(ウィスクのないサウナは塩を使わない料理みたいなものである)







サウナストーン L/S Tシャツ ¥6,200 (税込)

サウナストーンのフォトプリントデザインです。サウナストーンをなるべく格好良く撮影してみました。

*こちらのアイテムはクラファン限定カラーとなります



ロゴフーディー ¥7,800 (税込)全3色

ロゴTシャツと同デザインのフーディーです。軽めのオンスに裏がパイルなので、着用時期が長く3シーズン着回しが可能です。

*こちらのアイテムはクラファン限定カラーとなります



ハット ¥4,500 (税込)全2色

シンプルなバケットハットに、シンプルにロゴの刺繍マークを入れました。少しクタッとした素材感もカジュアルで被りやすいハットです。

*こちらのアイテムはクラファン限定カラーとなります



ショッピングバッグ(リサイクル素材) ¥3,300 (税込)全2色

リサイクル素材を使用したショッピングバッグです。リップストップ生地なので破れに強く、内ポケット付パッカブル仕様なのも便利です。

*こちらのアイテムはクラファン限定カラーとなります







03. 渋谷SAUNAS 施設概要



□ 開業日|2022年12月23日(金)予定

□ 構 造|S造 地上3階建て

□ 所在地|東京都渋谷区桜丘町18-9

□ 入場料|平日 2,800円(3,080円 税込) ~ / 土日祝 3,500円(3,850円 税込) ~

□ 営業時間|8:00~24:00



サウナブームの立役者

サウナ大使 タナカカツキ氏よりコメント

渋谷という街に「真に理想的なサウナを作る!」そんなプロジェクトに集ったメンバーは、当然サウナが大好きです。とはいえ、温浴ビジネスは皆あまり経験がありません。

アートディレクターや建築家、ファッション業界、私も本業はマンガ家です。サウナはもっとこうであってほしいという空想しか持ち合わせておりませんでしたが、このたび、東急不動産の大きな助けを借りて、桜丘町という美しい坂の通りに、サウナに特化した建造物を実現させることができました。さて、真に理想的なサウナは出来上がったのか? 皆様、是非ご入浴されて全身で感じていただけたらと思います。



タナカカツキ氏について

サウナ愛好者の“バイブル”と呼ばれるほど人気の作品『サ道』の原作者。2019年にはテレビ東京の「ドラマ25」で『マンガ サ道』がドラマ化され「ととのう」が流行語に。

PROFILE|

1966年大阪生まれ。1985年マンガ家デビュー。

著書には『サ道』のほか、『オッス!トン子ちゃん』、天久聖一との共著『バカドリル』などがあるほか、カプセルトイ「コップのフチ子」の考案者でもある。公益の社団法人日本サウナ・スパ協会公認のサウナ大使。







ABOUT|TOYOKE Inc.



TOYOKE(トヨーク)は現代生活のなかで心身を健やかに保ち、私たちをとりまく社会や環境、そして地球の未来が幸せであり続けられるアイテムやサービスを生み出すウェルネスカンパニーです。

TOYOKEの由来は、日本神話に登場する食物と穀物を司る女神、豊受大神(トヨウケノオオカミ)。

「豊かな食物によって、豊かな生活がもたらされますように」という想いを込めて名付けました。

具体的な取り組みとして、プラントベースのフード製品、スパ施設のプロデュースなどを展開。フードやリトリートを通じて、よりよい生活の手助けとなるようなウェルネス・エクスペリエンスを提供します。



