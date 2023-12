[スタジオ・ウミ]

国内最多、4年連続の受賞を達成



スタジオ・ウミ株式会社(東京都中央区、以下 スタジオ・ウミ)は、アクイアジャパン合同会社(東京都渋谷区、以下 アクイアジャパン)が12月14~15日に開催した「Acquia Japan Partner Meetup Masterclass #0」で、アクイア認定アワード「Certification Champion - Diamond」と「Certification of the Year - Diamond」をダブル受賞し、オープンソースCMS「Drupal」のアクイア認定資格保持者数が日本国内で最も多い企業として表彰されました。





オープンソースCMS「Drupal(ドゥルーパル)」に特化した開発会社であるスタジオ・ウミは、アクイアジャパンが2023年12月14日(木)~15日(金)に開催したオフラインイベント「Acquia Japan Partner Meetup Masterclass #0」において、アクイア認定アワードの下記の2つの賞をダブル受賞しました。



Certification Champion - Diamond

全期間(※1)で多くの資格数を保持されている企業に向けた賞





※1)アクイア認定プログラム提供開始~2023年11月17日時点まで



Certification of the Year - Diamond

2023年度(※2)で多くの資格数を保持されている企業に向けた賞





※2)2023年1月1日~2023年11月17日時点まで



「Certification Champion - Diamond」と「Certification of the Year - Diamond」は、それぞれの期間において、日本国内のアクイア認定プログラム(※3)の資格保持者数が多い企業に贈られる栄誉ある賞で、各賞ともに「Diamond」「Gold」「Silver」「Bronze」の4つのランクがあります。スタジオ・ウミはいずれの賞においても最高位である「Diamonds」を受賞し、全期間においても、今年度においても資格保持者数が国内最多の企業であることが認められました。

また、スタジオ・ウミのアクイア認定アワードでの受賞は、今回で4年連続の受賞となり、国内のDrupal開発企業の中で最多の受賞回数となります。









スタジオ・ウミではこの度の受賞を受け、18年以上にわたりDrupal開発サービスをワンストップで提供してきたエキスパートチームとして、今後もその高い専門知識と導入経験を活かした質の高いサービスとデジタルソリューションの提供を行なって参ります。



Acquia(アクイア)社について

アクイアは、野心的なデジタルイノベーターが、顧客、従業員、コミュニティに変化をもたらす、最も生産的でスムーズなデジタル体験を構築できるよう支援します。私たちは、安全でアクセスしやすく、誰もが利用できるデジタルの未来を形作るというコミットメントの一環として、オープンソースのDrupal上に構築された、世界をリードするオープンデジタルエクスペリエンスプラットフォーム(DXP)を提供しています。Acquia DXPにより、顧客データとコンテンツの可能性を引き出し、市場投入までの時間を短縮し、エンゲージメント、コンバージョン、収益を向上させることができます。詳細はこちら https://acquia.com.



スタジオ・ウミについて

スタジオ・ウミは、オープンソースCMSである『Drupal』に特化した開発サービスの提供を行う、日本でも数少ないDrupalサイト開発のエキスパートチームです。その高度な専門性を活かし、Drupalを知り尽くしているからこそできるきめ細やかなサービス提供で、Drupal プロジェクトを成功へ導くための最適なソリューションをご提案しています。詳細はこちら https://www.studio-umi.jp/



本件に関するお問い合わせ

スタジオ・ウミ株式会社

https://www.studio-umi.jp/contact

担当: 森山 智華

TEL: 03-6868-8247

e-mail: contact@studio-umi.jp





※3)アクイア認定プログラム

デジタルエクスペリエンスプラットフォームを提供するAcquia(アクイア)社が提供する資格制度です。オープンソースCMS「Drupal(ドゥルーパル)」に関する専門性の高いスキルと知識の検証、企業におけるさらなる技術の促進、チームのスキルアップ、プロジェクトの成功を支援することを目的として実施されています。

試験に合格したすべての認定資格取得者はアクイア認定者リストに掲載され、Drupalに関する高い知識とスキルを持つことが証明されます。

現在、日本語で受験可能な認定試験は以下の4種類があります。

アクイア認定サイトビルダー



アクイア認定デベロッパー



アクイア認定フロントエンドスペシャリスト



アクイア認定バックエンドスペシャリスト







