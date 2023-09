[株式会社ファミマデジタルワン]

新規ご契約でもれなく2,000円相当を進呈!さらに最大60日間の利息も実質無料!



ファミマのアプリ「ファミペイ」内で金融サービスを提供する株式会社ファミマデジタルワン(本社:東京都港区、代表取締役社長:中野和浩)は2023年9月1日(金)よりファミペイローンに関する2つのおトクなキャンペーンを開始いたします。







■ファミペイローン 新規ご契約で2,000円相当進呈!



【キャンペーン概要】

2023年9月1日(金)以降に、新規にお申込みのうえファミペイローンをご契約いただくと、もれなく期間限定ファミペイボーナス2,000円相当を進呈いたします。



【キャンペーン期間】

2023年9月1日(金)より



【期間限定ファミペイボーナス進呈日】

・進呈日:ご契約月の翌月末頃

・有効期限:進呈日を含む60日間



【注意事項】

※以下に該当する場合はキャンペーンの対象外となります。

1.キャンペーン特典進呈までに、ファミペイローンを解約した場合

2.キャンペーン特典進呈までに、ファミペイローンのお支払いを延滞した場合

3.2023年8月31日(木)以前に申込みを行い、2023年9月1日(金)以降に契約となった場合

4.2023年8月31日(木)以前に契約したことがある場合

5.現在契約中のお客さまで、解約後に再度期間中に契約した場合

※都合により本施策は変更または中止する場合があります。その場合、変更または中止の1ヵ月前を目途にキャンペーン特設ページにてご案内いたします。

※その他にも注意事項がございます。



詳細は下記の特設ページをご確認ください。

URL:https://famipay.famidigi.jp/cp/cp126_r





■ファミペイローン 最大60日間お利息実質無料



【キャンペーン概要】

2023年9月1日(金)以降に、新規にファミペイローンをご契約いただくと、ご契約日を含む60日以内にご返済いただいた際の利息相当額を期間限定ファミペイボーナスで還元します。還元に上限はございません。



【キャンペーン期間】

・2023年9月1日(金)より



【期間限定ファミペイボーナス進呈日】

・進呈日:ご契約日を含む60日経過後、1週間以内

・有効期限:進呈日を含む60日間



【注意事項】

※以下に該当する場合はキャンペーンの対象外となります。

1.キャンペーン特典進呈までに、ファミペイローンを解約した場合

2.キャンペーン特典進呈までに、ファミペイローンのお支払いを延滞した場合

3.2023年8月31日(木)以前に契約したことがある場合

4.現在契約中のお客さまで、解約後に再度期間中に契約した場合

※都合により本施策は変更または中止する場合があります。その場合、変更または中止の1ヵ月前を目途にキャンペーン特設ページにてご案内いたします。

※その他にも注意事項がございます。



詳細は下記の特設ページをご確認ください。

URL: https://famipay.famidigi.jp/cp/cp127_r





■ファミペイローンについて

ファミペイローンは、ファミマのアプリ「ファミペイ」でお使いいただけるローンサービスです。



【特徴1】お申込みからお借入れまでアプリで完結

ファミペイローンは郵送物がないので便利。プライバシーの点でも安心です。

・申込時の書類郵送なし!

・審査結果や返済日もアプリでお知らせ!

・ご利用明細もアプリで確認!



ご返済はご指定の返済日の自動引落のみでなく、お好きなタイミングで銀行口座から、または近くのファミリーマート店頭でもお支払いが可能です。

※無担保、保証人なしで申込いただけます。

※ご返済いただけない場合などは郵送にてご連絡させていただく場合があります。



【特徴2】少額から利用可能

お借入れは1,000円単位なので、必要な額だけ借りられます!

・ご本人さま名義の指定口座へ即時振込!

・ファミペイ残高にチャージもできるので、ファミペイが使えるお店のお買いものでも便利!



【特徴3】24時間365日借入可能

アプリからいつでも、どこでも、借入のお申込みができます。

・ファミペイ残高へのチャージは即時に反映!

・ご本人さま名義の銀行口座にも即時振込!

※銀行口座への振込は、月間10回まで手数料無料で利用いただけます。

※振込先への着金の時間帯は、ご利用される金融機関によって異なります。

※システムメンテナンスなどにより、ご利用いただけない場合がございます。



【貸付条件】

・利用限度額:1万円~300万円

・貸付利率(実質年率):0.8% ~ 18.0%

・ご利用対象:満20歳~70歳

・返済方式:残高スライドリボルビング方式

・返済期間:最終借入日から最長10年

・返済回数:1回 ~ 120回

・遅延損害金(年率):20.0%

・担保・保証人:不要

※貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。



【注意事項】

・ファミペイローンは、株式会社ファミマデジタルワンが貸金業法における貸金業者としてサービス提供します。

登録番号:関東財務局長(1)第01525号

日本貸金業協会会員 第006200号



■会社情報

会社名 : 株式会社ファミマデジタルワン (Famima Digital One Co., Ltd. )

設立 : 2000年5月19日

代表取締役社長 : 中野 和浩

住所 : 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS

公式サイト : https://famidigi.jp/



