2023年10月31日(火)20時より事前抽選予約の受付開始



この度、12月下旬より『呪術廻戦 ファントムパレード』の公式グッズの発売が決定しました。発売に際して、2023年12月6日(水)~2023年12月17日(日)にラフォーレ原宿5階にて公式ポップアップストア「幻影夜行本舗」を開催します。2023年10月31日(火)20時より、先行販売の事前抽選予約を開始します。



ポップアップストアの企画、会場選び、什器装飾、運営などトータルプロデュースを手がける株式会社THE・STANDARD(本店:東京都目黒区、代表取締役:吉田 宗平)は、「株式会社サムザップ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:日高裕介)が企画・制作・開発・運営を行い、東宝株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松岡宏泰)が企画・制作を行う、スマートフォンゲーム『呪術廻戦 ファントムパレード』(以下、『ファンパレ』)の公式ポップアップストア「幻影夜行本舗」のトータルサポートを行っています。







<公式ポップアップストア「幻影夜行本舗」概要>

■開催期間

2023年12月6日(水)~2023年12月17日(日)



■開催場所

ラフォーレ原宿5階 MAKE THE STAGE



■購入特典

会場にて1会計2,000円(税込)お買い上げ毎にオリジナルイラストカードをランダムで1枚プレゼント

※絵柄はお選びいただけません。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

※詳細は「幻影夜行本舗」公式X(旧Twitter)からご確認ください



■公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/phanparahompo

権利表記:(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会 (C)Sumzap, Inc./TOHO CO., LTD.



■事前抽選予約受付期間

2023年10月31日(火)~2023年11月8日(水)19時まで

※抽選は先着順ではございません



■抽選結果発表

2023年11月10日(金)予定



■事前抽選予約申し込みURL

https://e-ve.event-form.jp/pages/2432/phanparahompo202312?utm_source=press_popup202312&utm_medium=referral&utm_campaign=subscribe



■商品一覧



※商品画像は監修中のため、実際の商品とは異なる場合がございます。



株式会社THE・STANDARDについて







「新時代のスタンダードをつくり続ける!」をミッションに、短期開催のポップアップストアや中長期開催のフラッグシップストアのコンセプトづくりから、会場選定、企画・コンテンツ提案、フード開発、店舗施工・デザイン、スタッフ手配までトータルプロデュースを得意とする専門会社。年間平均40-50の店舗プロデュースを手掛けている。

ウェブサイト:http://t-standard.jp/



