[株式会社ビブロス]

アパレルブランドが提案する美の追求コスメからエイジングケア美容液が新登場!



株式会社ビブロス(所在地:岡山県岡山市、代表者:吉川 勝規)は、アパレルコスメブランド「b+(ビープラス)」から、『HSCエイジングエッセンス(ヒト幹細胞配合培養液)』を発売いたします。





頭からつま先までのトータルファッションをコーディネートし、日々、多数の大人女性のお悩みを解決している現役アパレル店員のプロが提案する、オシャレを楽しむための基盤となる「肌」に着目した、大人女性特有のお肌の悩みを解決するための『エイジング』に特化した美容液を今回開発しました。







今回開発した美容液は、年齢と共にでてくる〈乾燥・くすみ・ごわつき・ハリ不足〉などの悩みの原因となる【お肌の潤い不足】にアプローチした、肌に潤いとハリを与える効果のある、今注目の『ヒト幹細胞』を使用した美容液となっております。



エイジングに特化した『3種のヒト幹細胞(肌のキメを整え、潤いやハリを与えることで肌荒れを予防、健康的な肌に導く)』『5種のヒアルロン酸(高い保水力で、肌の潤いをキープし、みずみずしい肌を作る)』『3種のコラーゲン(肌の表面の水分を保ち、外部からの刺激を緩和させる)』の3つの成分を贅沢に使用しております。







また、お肌の生まれ変わりを促進させ、乾燥や肌荒れを防いで美肌を作る『EGF』、コラーゲン・スクワランを量産して肌の弾力を保ち、ハリと潤いを与える『FGF』の肌を保護する成分も配合しております。





新感覚のとろみテクスチャは非常に伸びがよく、馴染ませた瞬間、肌がもっちり・ふっくらとする使用感で、敏感肌の方にもお使い頂ける〈香料・合成色素・パラベン・鉱物油〉不使用の、4つのフリー処方となっております。

HOW TO USE









洗顔・化粧水の後のいつものスキンケアに1つプラスで取り入れるだけの簡単ケアで、肌の表面のざらつきがなくなり、翌朝の化粧ノリが劇的に変わり毎日のお化粧も楽しくなります。

肌の基盤を整え健やかな肌へと導いてくれるので、使い込むほど肌のくすみが軽減し、肌のトーンも上がるので、似合うお洋服の幅も広がります。





【新発売】



HSCエイジングエッセンス 30ml

ヒト幹細胞培養液

定価¥8,800



LPにてお得な定期便割引きがお得になります。

https://bplus-cosmetics.com



【販売元】

株式会社ビブロス





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/15-19:16)