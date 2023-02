[ミッドランドスクエア]

Time is Like a Flower ~Let’s make beautiful flowers bloom together!!~



ミッドランドスクエアは3月3日(金)~31日(金)、「Time is Like a Flower ~Let’s make beautiful flowers bloom together!!~」と題し『ミッドランド・アニバーサリー2023』を開催いたします。





名古屋、名駅にあるミッドランドスクエアは今年で16周年を迎えます。

アーティストによるカラフルで華やかな館内装飾の中、ダンスパフォーマンス、コンサート、SDGsマルシェ、ホワイトデーポップアップなどのイベントのほか、富士スピードウェイホテル宿泊券などが当たるキャンペーン等を行います。

春らしく色鮮やかに。自由に楽しく元気に。

ハッピーオーラいっぱいの16周年をお届けいたします。





【タイトル】

MIDLAND ANNIVERSARY 2023



【テーマ】

Time is Like a Flower

~Let’s make beautiful flowers bloom together!!~



【コンセプト・コピー】

a Flower of Life

想いが花咲く、色いろいろの16年



色には、心の内側から何かを突き上げるエネルギーがある。

色には、悲しみを癒す慈しみがある。

色には、あなたをくすりと微笑ませる楽しさがある。

さまざまな想いを抱いたこの16年の色に

今日のあなたは何を想うだろう?

誰の、どんな1日もひとしく美しく、

明日へのパワーに変えてくれる色のマジックがいま花開く。







インスタレーション アーティスト紹介



緻密な色使いを特徴に、国内外で活躍中のクリエイティブユニット





クリエイティブディレクター/デザイナー

SPREAD

山田春奈/小林弘和



山田春奈と小林弘和が2004年に立ち上げたクリエイティブユニット。

環境・生物・物・時間・歴史・色・文字、あらゆる記憶を取り入れ「SPREAD=広げる」クリエイティブを行う。プロジェクトに深く関わりながら「カラーとコンセプト」を特徴にグラフィック、プロダクト、展示などのデザイン&ディレクションを行う。おもな仕事に「国立新美術館開館10周年」記念ビジュアル、ジャパン・ハウス ロンドン「Biology of Metal」展、工場見学イベント「燕三条 工場の祭典」など。

Red Dot Design Award、D&AD awards、グッドデザイン賞、日本パッケージデザイン大賞など受賞歴多数。





館内装飾/演出



色のエネルギーでミッドランドスクエアの16年を祝福





「カラーとコンセプト」を特徴にグラフィック、プロダクト、エキシビションなどのデザイン&ディレクションを行う、山田春奈と小林弘和のクリエイティブ・ユニットSPREADによる館内インスタレーション。

時間を花になぞらえ、キャンペーン期間中、華やかに浮遊する花の空間演出で16周年を祝福します。



“時間の花”が浮遊する!

イロイロ、カラフル、

大きな花束のような布の空間装飾



長いヴェールのようなリボンが吹き抜けに広がり、真ん中には、花束あるいはフルートグラスのような形の、カラフルで大きな2つの装飾物が下がります。

装飾物の底面はコサージュのような形状になっており、B1Fから見上げると、空間に大きな花が咲いているようにも見えます。





商業棟B1Fアトリウムや各所エントランスでは、ガラスシールでキャンペーンビジュアルを描きます。



<TOPICS>

障がい者施設にてコンシェルジュコサージュを製作



装飾物の底面にあるコサージュのような装飾物を真似て、愛知県内にある障がい者の自立支援施設「にじなみプラス」にてコサージュを製作。

キャンペーン期間中、コンシェルジュスタッフが着用いたします。





オープニングイベント





SPREAD×Dance New Air

ダンスパフォーマンス「Dawning together」



「みんなで夜明けを迎える」という想いをタイトルに込めたダンスパフォーマンス。

子どもが初めて色を見た時の感動、純粋な喜び、希望を想起させる、SPREADが紡ぎ出すカラフルな空間の中で、日本とヨーロッパを拠点に活躍するダンサー・振付家の柿崎麻莉子と3名のダンサーがミッドランドスクエアの16周年を祝します。



■ 日時

/2023年3月4日(土)

/15時~、17時~

各回約20分

■ 場所/商業棟B1Fアトリウム

■ 出演ダンサー

/柿崎麻莉子、小林萌、モテギミユ、吉田渚

■ 内容

/ダンスパフォーマンス

/インスタレーション・アーティスト

(SPREAD 山田春奈、小林弘和)ミニ・トーク

■企画協力/Dance New Air





柿崎麻莉子 Mariko Kakizaki



L-E-V Sharon Eyal|GaiBeharに所属。

公演活動と並行して、世界各地でワークショップ指導を行う。

2012-2014年BatshevaEnsemble Dance Companyに所属。

2011年韓国国際ダンスコンペティション金賞。

2013年度香川県文化芸術新人賞。

2014年Israel Jerusalem Dance Week Competition受賞。

第14回第15回日本ダンスフォーラム賞受賞。

Gaga指導者。





左/小林萌 (C)️Kanai Takashi

中央/モテギミユ

右/吉田渚





アナウンサー/平野裕加里

★インスタレーション・アーティスト、SPREAD の山田春奈さん、小林弘和さんのミニ・トークもあります。







音楽イベント



ガンバルあなたを応援します!

輝け!GENSEKI PROJECT アトリウムコンサート







SDGs、地域貢献、社会貢献、教育支援の観点から、東海エリアで音楽家をめざす音大生を出演者として募集し、ミッドランドスクエア主催のアトリウムコンサートを開催します。



■ 日時

/2023年3月7日(火)~9日(木)

/各日17:00~、18:00~

■ 場所/商業棟B1Fアトリウム





ポップアップ



大切な人へのギフトに、自分へのご褒美に。

ミッドランド・ホワイト・デー







バレンタインに贈られた気持ちにお返しを。

例年同様、ミッドランドスクエアの人気スイーツショップ等から、ホワイトデーにピッタリな商品を取り揃え、商業棟B1Fアトリウムでポップアップショップを開催します。

この時期だけの限定商品など、お返しにぴったりなアイテムがたくさん揃います。



■ 日時

/2023年3月10日(金)~14日(火)

/11:00~20:00

■ 場所/商業棟B1Fアトリウム

■ 参加店舗

/ピエールマルコリーニ、ビチェリン、

/サロン・ド・モンシェール、コスコス、オブジェサヨコ







音楽イベント



ミッドランドスクエアプレゼンツ

「Classic Salon 2023 ~名フィル春の調べ~」







ミッドランドスクエアの誕生16周年を迎えるにあたり、ミッドランドホール内に舞台を設置し、名古屋フィルハーモニー交響楽団による室内楽コンサートを4年ぶりに開催します。

日頃の感謝を込めて鑑賞者を無料でご招待します。

ご来場者にはミッドランドスクエアで上質の音楽に包まれる午後のひとときをお過ごしいただきます。

※ご当選者限定。応募方法はホームページでご確認ください。



■ 日時

/2023年3月12日(日)

/13:30~、16:30~

各回約60分

■ 場所/オフィス棟5Fミッドランドホール

■ 招待/一般およびミッドランドスクエアメンバーズカード会員より

180名×2回=360名様(ペア90組×2回)







イベント



地球に、からだに、やさしいマルシェ。

サスティナブル・ビタミン・マルシェ







ご好評のSDGsマルシェ。今回は春の定番、ビタミンマルシェ開催となります。

ビタミンとなる食材やフードはスパイスを効かせたカレーコーナー等、元気の源となるような、パワフルで楽しいをテーマに。

農業、職人、障がい者支援、フードロス、そして健康を考えたオーガニックな暮らしなど、地球やからだにやさしいマルシェを開催。

持続可能な世界のために、SDGsへの啓蒙活動を行います。

※同時期に南側広場にて「やさしいまち、メイエキ」イベント開催!



■ 日時

/2023年3月16日(木)~21日(祝・火)

/11:00~18:00

■ 場所/商業棟B1Fアトリウム

■主催・運営

/ミッドランドスクエア、

/オレンジ・コミュニケーションズ、みんパタProject







イベント



「富士スピードウェイホテル」オープン記念

Fuji Makes Life Fun







2022年10月に富士山麓に誕生したハイアットのラグジュアリーブランド、アンバウンド コレクション by Hyattによる「富士スピードウェイホテル」。

これを記念して「富士モータースポーツミュージアム」、「富士モータースポーツフォレスト」をご紹介するとともに、「道の駅ふじおやま」やミュージアムショップ&カフェ「Fan Terrace」のポップアップを開催します。

また、対象店舗にてお買上のメンバーズカード会員に「富士スピードウェイホテル」宿泊券を抽選で5組10名様にプレゼントします。

(キャンペーンの詳細はホームページでご確認ください)



■ 日時

/2023年3月23日(木)~31日(金)

/11:00~20:00

※飲食・物販は3月24日(金)~26日(日)

※26日の飲食・物販は~18:00

■ 場所/商業棟B1Fアトリウム

■ 内容

/紹介PV上映、富士スピードウェイホテルパネル展示

/富士モータースポーツミュージアムのパネル展示・グッズ販売、ふじおやまマルシェ等







イベント



第12回朗読女子LUCE東北復興支援朗読会

「春色の東北を想う~朗読とJazz」







朗読女子LUCE(ルーチェ)では毎年3月に東北に想いを寄せる朗読会を開催しています。

今年は、東北に伝わる“実在した福の神”と呼ばれた仙台四郎の物語、宮沢賢治の詩などを心温まるジャズの音色とともにお贈りします。



■ 日時

/3月5日(日)

13:00~、15:00~、17:00~

各回約35分

■ 場所/商業棟B1Fアトリウム

■ 出演

/朗読女子LUCE:アナウンサー稲葉寿美、タレント近藤直美

/中津友里、ピアニストMasaco西嶋、シンガー岩田史子





キャンペーン



スカイプロムナード

春休み小学生入場無料キャンペーン







期間中にスカイプロムナード(屋外展望台)へお越しいただいた小学生の方は、入場を無料にいたします。

春休みの思い出づくりに、ご家族でご利用ください。

※中学生以上の方は有料となります。



■ 期間

/2023年3月3日(金)~4月9日(日)

■ 場所/オフィス棟42Fスカイプロムナード





ポップアップ



「インドゥエリス」ポップアップストア







「インドゥエリス」とは、ラテン語で“纏う(まとう)”の意。

「大人の女性を輝かせる、記憶に残る大切な洋服」をキーワードに、デザイナー甲斐絹代氏が、大人の女性の品格・エレガンス・クオリティーに妥協のない美意識をもって紡いだ洋服の数々をご紹介いたします。



■ 日時

/2023年3月2日(木)~19日(日)

/11:00~19:00

※最終日は~18:00

■ 場所/商業棟2Fイベントスペース



