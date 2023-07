[On]

普段は開放していないES CON FIELD HOKKAIDO内スペシャルコース9/23(土) HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGEに上陸



スイスのスポーツブランド「On(オン)」は、ブランド史上最大規模となるランニングイベント「On SquadRace(オン スクワッドレース)」(以下、SquadRace)を、9月23日(土)にHOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE(以下、Fビレッジ)にて開催いたします。







SquadRaceは、「ランニングをチームスポーツに変える。ユニークな体験、忘れられない瞬間、特別な感覚を生み出すスポーツへ」をコンセプトに、既に欧州各国で展開されているチーム制のランニングイベント。今回は、2023年1月1日からパートナーシップ契約を締結している、株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメントと一緒に取り組んでいる「ランカルチャーの普及に寄与する活動」の一つとして、Fビレッジが会場となっております。



本イベントではランニングコースとして「ES CON FIELD HOKKAIDO(以下、エスコンフィールド)内スペシャルコース」を設計。普段は開放していない、新球場エスコンフィールドのフィールド内や、コンコースを活用した特別なコースを走ることができます。イベントには、1チーム5~10人構成でエントリーが可能となっており、1人あたり約3kmを走り、チームの平均タイムで勝敗を決定。当日は予選と決勝レースを実施し、上位3チームには豪華景品もご用意しております。



また、レース後にそのまま球場内ホテルtower eleven hotel(https://www.hkdballpark.com/shops/12/)にご宿泊ができる宿泊セットプランの抽選販売も決定。このプランは、tower eleven hotelが大事にする「エンターテイメント」と「well being」を新しい形で体感することを目的に企画しました。SquadRaceの後は、客室にてチームでアフタートークを楽しんだり、温泉・サウナ(https://www.hkdballpark.com/shops/10/)で疲れを癒したり、レースの余韻に浸りながら翌朝まで思い思いに楽しむことができます。ホテルの宿泊に加え、球場内クラフトビール醸造レストラン「そらとしば by よなよなエール」で開催されるアフターイベント「On SquadRace After Party」への参加券やOnのシューズなど特典がついた宿泊プランです。



【On SquadRace概要】

■大 会 名 称 :On SquadRace(オン スクワッドレース)

■開 催 場 所 :HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE

■イベントURL:https://squadrace-japan.events.on-running.com/

■開 催 日 時 :2023年9月23日(土) 16:00 - 21:00(予定)

■参 加 条 件 :1チーム、中学生以上の5 ~ 10名構成

■参 加 費 用 :5,000円 / 1人

■参加申込期限: ~ 2023年8月20日(日)23:59

■参 加 賞 :Onオリジナルリストバンド



On SquadRace x TOWER 11ご宿泊セットプラン

【プラン概要・宿泊料金に含まれるもの】

・tower eleven hotel ご宿泊(申込フォームにてご希望の客室タイプを選択ください。)

・夕食:アフターイベント「On SquadRace After Party」のご参加(宿泊者限定)

@「そらとしば by よなよなエール」

・朝食:Fビレッジのベーカリー店「Truffle BAKERY」オリジナル朝食(パン・サラダ)

・tower eleven onsen & sauna 利用(ご宿泊者様のみ24時迄)

・tower eleven hotel / 客室内での着替え及びシャワー利用

・駐車場代金(1室1台)



【宿泊者特典:Onのシューズ】

宿泊者限定で、Onのシューズをプレゼントいたします。



【金額】

33,500円/人(税込)

※上記金額にレースの参加料は含まれておりません。宿泊プランの抽選販売に応募するためには、レースに申し込むことが条件となります。



【スケジュール】

・応募期間:2023年7月10日(月)~ 2023年7月24日(月)23:59

・当選発表:2023年7月31日(月)

ご希望の方は、こちらのURLからお申し込みください。

https://form.run/@squadrace-hotel



【注意事項】

・当選後の変更・キャンセルはできません。

・本抽選販売のご宿泊日は9月23日(土)の1泊です。

・駐車場をご希望の方は抽選フォーム項目で駐車場欄から「利用する」をお選びください。

・お申し込みフォームにてご希望の客室タイプをお選びください。

・客室はそれぞれ異なる仕様になっておりますが、抽選は5つの客室タイプからお選びください。

ご希望のお部屋タイプは複数選択が可能です。複数選択された方は、

選択された中でいずれかの客室に振り分けが行われます。客室指定はお受けできません。

・チェックインは13時、チェックアウトは9時です。レイトチェックアウトは30分5,000円にて承ります。(最大10時)

・ご宿泊者さまは tower eleven onsen & sauna もご利用いただけます。

・tower eleven onsen & sauna のサウナ、屋外スペース、バーゾーンのご利用には水着が必要です。

水着は有料レンタルもございますが、数に限りがございますため持参いただくことを推奨いたします。

・特典のシューズにつきましては在庫状況を考慮し、事務局にて選定いたします。あらかじめ、ご了承ください。



