[WELWEL]

ギルトフリー(罪悪感のない※小麦や卵、乳製品を使っていない) アイスを、たくさんの人たちに知ってもらいたい。



小麦や卵のアレルギーでクッキーなどお菓子を食べることが出来ない子どもたちがいます。このアイスは「乳製品、小麦、白砂糖、添加物不使用」ですから是非、乳児院や小児病棟に寄付したいと思いプロジェクトを立ち上げました。このアイスは大阪で唯一販売している「ディジーの家」さんから購入させて頂き、支援します。





アトピーや疾患、例えば高血圧、糖尿病など病気がある方にも安全、安心に食べることが出来る、アレルギーフリーで、安心安全に食べることが出来る、このギルトフリーアイスを、もっと認知を、もっと広く周知を、もっと皆さんに知ってほしいと思い、WELWELはプロジェクトを立ち上げました。

https://camp-fire.jp/projects/view/629112









解決したい社会課題



ーどのような課題に対して取り組むのか



普段、自由にお菓子を食べることが出来ることができない子どもたちがいます。それはアレルギーをもっている子どもたちです。アレルギーは時として死に至ります。ですのでアレルギーを持つ子どもたちは、食べ物を自由に食べることが出来ず、慎重に食材を選ばないといけません。



そこでアレルギーを持つ子どもたちに、このアイスを食べてもらい「食べてもいいアイスがあるんだ!」と安心してほしいのです。アトピーや慢性の病気、がん患者さんでさえ、食べることが出来るアイスを広く知ってもらうことが支援の一環となると考えました。







ー課題の説明(図表・データ等推奨)



卵、牛乳、小麦、そば、えび、かに、ピーナッツ…。様々な食物アレルギーを持つ人がいます。



卵や小麦、乳製品のアレルギーを持っている人は、クッキーやショートケーキ、メロンパンなど食べることが出来ない商品がたくさんあります。「たけのこの里」と「きのこの山」、実は卵アレルギーの人は全員絶対に「きのこの山派」です。 なぜなら、「たけのこの里」には卵が入っているからです。



食事を言えば、卵ご飯も、オムライスも、天津飯も食べることが出来ません。乳製品ではバターもだめ、ドリアもだめ、クリームシチューもだめ、おいしい食べ物を沢山制限されています。



そんな中、登場したギルトフリー アイスです。



#ギルトフリー #グルテンフリー #卵フリー #乳製品フリー #アレルギーフリー #アイス #クリーム #抹茶 #チョコ #クッキー



そこで、アレルギーのある子どもたちにも食べることが出来るギルトフリーアイスを子どもたちに届けたいと思います。





原材料のこだわりをご紹介







乳製品不使用「おいしい」と「心が満たされる」のと同時に「身体も満たされる」アイスを皆様にお届けするために、食物アレルギーとして代表的な乳製品は使用していません。またアイスの食感を良くするために市販のアイスに使用される、乳化剤、増粘剤などの添加物も使用していません。ギルトフリーアイスでは、乳製品の代わりに有機JAS認定のココナッツミルクや豆乳を使用することで、濃厚なコクとあっさりとした後味を両立した、どなたにもお召し上がりいただけるアイスに仕上げています。







抹茶



白砂糖不使用のギルトフリーアイスは、精製した白砂糖を使用していません。甘みは、「甜菜(てんさい)糖」で出しています。「甜菜(てんさい)糖」は、オリゴ糖やミネラル類を多く含む甘味料で、自然な甘さが特徴です。ギルトフリーアイスは、すべてのアイスに「甜菜(てんさい)糖」を使用しています。





ショコラ



グルテンとは、小麦や大麦などに含まれているタンパク質の一種で、パンやうどんなどのもちもちとした食感は、このグルテンによるものであることは有名です。ギルトフリーアイスは、グルテンフリーで食物アレルギーの原因食物の一つでもある小麦を使用していません。シンプルな食材のみでアイスを作り上げるために、安定剤、保存料も一切使用していませんので、食材そのものの味をご堪能いただけます。





ココナッツミルククッキー



トランス脂肪酸不使用トランス脂肪酸は、マーガリンやショートニング、食用調合油などに含まれており、悪玉コレステロールが増えると言われています。ギルトフリーアイスはトランス脂肪酸を一切使用しておりませんので、安心してお召し上がり頂けます。





豆乳キャラメル(※ この商品は、卵を使用しています。)



昆布やアガベシロップなど、旨みと身体が喜ぶ原材料を使用有機JAS認定の「有機ココナッツミルク」や「有機ミントチョコ」「有機エキストラバージンココナッツオイル」「有機アガベシロップ」「有機イヌリン」など、栽培から収穫までこだわり抜いた、身体に良い材料を世界中から見つけ出し、贅沢に使っています。さらに旨み成分に昆布だしをプラス。味わい深いアイスをぜひお楽しみください。 健康志向の方、アレルギーを持つ方にも安心して食べられるアイスです。





ー課題と向き合うきっかけや経緯



素敵なダンサー「Missy」は「ディジーの家」にあるスタジオでダンスを教えています。その「Missy」から「ダンスの教室をしているスタジオで、日曜日だけ『子ども食堂』をやってるよ」と聞き、WELWELは早速伺いました。そしてオーナーの「奥 眞理子」様を紹介して頂きました。それが「子ども食堂 ディジーの家」です。









「子ども食堂 ディジーの家」のオーナー「奥 眞理子」は、PTAに関わったことで、食事制限のある友人の子どもと関りを持つことになり、自分の子どもだけでなく、沢山の子どもたちの達の食生活に関心を持つようになったそうです。原因を深く考え追究すべく、1992年からセミナー、勉強会などで積極的に勉強を始め、「暮らしの寺子屋ライフサイエンス」の塾生となり、食育指導士の資格も取得し、今でも学びを深めていらっしゃいます。



2007年より、長女と共に食材にこだわったフレンチレストランを開業し、体に良いイタリアンを料理に盛り込み、気軽に誰でも立ち寄れるカフェに変更を加えたりして、順調にレベルアップさせていた中、コロナというパンデミックが突如として襲い廃業を余儀なくされたそうです。



しかし、オーナーの「体に良くて美味しいものを沢山の人に食べてもらいたい。」という気持ちを止めることが出来ませんでした。



そこで2021年3月「無農薬米と手づくり味噌、梅干しの朝ごはん食堂」をはじめたそうです。子ども達の食育に繋がるように、そんな気持ちを込めて、シニアの方達と共にボランティアの喜びや楽しさを、共に味わってもらいたいと「子ども食堂 ディジーの家」をスタートしたのです。



2022年1月のとある日、オーナー「奥 眞理子」は友人からギルトフリーアイスを紹介してもらったそうです。そのギルトフリーアイスが「乳成分、小麦、白砂糖、添加物不使用」と聞いて、非常に興味を持ったそうです。なぜなら、そのようなアレルギーがある子どもたちが食べることが出来るアイスは、なかなか探しても見つからなかったからです。「子ども食堂 ディジーの家」と「健康、身体に良い食事を提供する」というコンセプトが一致したことで衝撃が走り、感激して「是非、アレルギー、糖尿病など食事制限が必要な方に届けたい」と思いたち、関東で展開され始めたギルトフリーアイスを、是非、関西に持ってきたいと思い、大阪でのフランチャイズに踏み切ったそうです。





WELWELも、この話を聞きいて「アレルギーがある子どもだけでなく、糖尿病や高血圧で食事を摂りにくい方にも安心して食べてもらえるアイスの存在」があることに驚嘆しました。そして、すぐに子どもたちの笑顔を思い浮かべました。周りの友達が、お菓子を食べていても、自分だけ自由に食べることが出来ない子どもがいます。その子どもたちが、皆と一緒にアイスを食べることが出来るなんて、美味しさでの笑顔に、心の壁が外れた瞬間の笑顔が、プラスされるはずです。



そこで、WELWELが、このクラウドファンディングを通じて、「乳成分、小麦、白砂糖、添加物不使用(ギルティフリー )のアイス」が、まず「大阪(旭区新森)で販売している店がある」こと、そして、このアイスが「様々なバリアを抱える人たちに非常に優しいアイスであること」を広く知ってもらうために、その一助になるべく、クラウドファンディングを立ち上げました。





ーKids right net WELWEL( 国際福祉人権研究財団)こと、WELWELの具体的な活動の内容



WELWELはベトナムで孤児の支援を中心としながら、日本では子どもの権利確立のために人権活動を行っています。





コロナ禍になり、ベトナムに行くことが出来ず、ベトナムの孤児支援が出来なくなりました。









ところで活動の一つとして、日本の絵本をベトナムの養護施設に寄贈してきました。日本の絵本はよくできています。文字が少ないので、ベトナムの子どもたちも喜んでくれます。





ベトナムでの孤児の支援は、業務用炊飯器を寄付するプロジェクトも3回行いました。ほかに古着を寄付したり食料を寄付したりするのですが、その時、WELWELは折り紙や絵本を持って行きます。ただベトナムでは1歳2歳で絵本を読み聞かせる文化は根付いていませんので、絵本を寄贈すれば、読んであげるために定期的に施設に伺うか、誰かに読んであげるようお願いしなければならないことがわかりました。なぜなら施設の先生方は「忙しい」という理由で、子どもたちに読んであげることがないのです。ベトナムの習慣に、子どもに対する知育が根付くとよいと思いながら、日々学び、活動しています。



ボランティア仲間のベトナム芸能人HONG VAN NGUYENさん



ベトナムホーチミン、フーニョン区の施設(この写真の施設)はHONG VAN NGUYENさんが教えてくれた施設です。ベトナムの芸能人はボランティアに熱心な方が多いです。HONG VAN NGUYENさんも、ボランティアに非常に熱心で、WELWELを炊き出しのボランティアに数回連れて行ってくれたこともあります。





写真の向かって左の女性がHONG VAN NGUYENさんです。



ただコロナになり、ベトナムで子どもの支援が出来なくなりましたので、グループホームで障がいのある方たちの自立支援をする傍ら、大阪平野区や生野区の子ども食堂にフードバンクとして食料を寄付していました。現在は、前述のとおり旭区にある「子ども食堂 ディジーの家」に関わることになり、利用者さんと一緒に出向いて、食事の仕込みから、お手伝いをさせて頂いております。





そんな中、「ディジーの家」のオーナー「奥 眞理子」がギルトフリーアイスを販売することになったので、WELWELは、このことを聞き、共感し、是非、子どもたちのバリアを少しでもフリーにすべく、お手伝いしたい、子どもたちの笑顔を増やしたい、と思いました。大阪にとうとう上陸した「乳製品、小麦、白砂糖、添加物不使用」のギルトフリーアイスが、必要としている人に早く届くよう、心から願っています。



応援メッセージ





森山美波 プロフィールはこちら 森山美波ツイッター 森山美波インスタグラム



森山美波 (女優、モデル、タレント)



プロフィール



<映画>



MISS~希望の光~ 主演



<TV>



「マーブルTV」レギュラー、「VINTAGE倶楽部」レギュラー、「デザイン展」TVリポーター 、朝日放送「ココイロ」、



ドキュメント番組「映画MISS~希望の光~」、MET番組「ワクワク未来TV」



--------------



WELWEL様とはMETボランティアサミットで御縁を頂きました。この度、アレルギーのある子どもたちでも食べることが出来るアイスを養護施設などにお配りされるとのお話を聞きました。このような地道な活動を、私の地元、大阪で続けて頂いていると聞いて、感謝しかありません。



様々なバリアを乗り超えるべく、世界各地でSGDsの運動があります。ボランティアと一言で言っても色々な形があって、なかなか難しいことだと思います。でもボランティアの規模に大きい小さいは無いと思いますから、このプロジェクトで、ぜひ一人でも多くの子どもたちに、笑顔が増えることを祈っています。引き続き応援させて頂きます。



所属 ベストオブミス大阪事務局 I.Dream Inc. 森山美波









ダンサー Missy(テアトルアカデミー インストラクター )



Missyのインスタグラム Missyのフェイスブック 【遊郭で和ロックを踊ってみた】



現在、テアトルアカデミーからスタジオSMS、ディジーの家でダンス教室をしています。



--------------



はじめまして。 ダンサーのミッシーです。 皆さんアイスといえばどんなイメージが有りますか? 私は、小さい頃生クリームが苦手で、お祝い事のケーキを沢山食べることが出来ませんでした。しかしある時から、我が家のクリスマスケーキがアイスのケーキに変わり、とてもhappyで家に帰るのが、楽しく嬉しくなった想い出があります。



口の中でトロけるアイスって、美味しいだけではなく、幸福感が有り身も心も幸せになりますよね。ついつい、食べ過ぎてしまう程大好きです。 そんなアイスがアレルギーや食事制限等で、我慢している方が世界中に沢山居ます。 しかしギルトフリーアイスは、バリアフリーだけでなく、味も濃くどれも満足感が有り、凄く美味しいです。私は抹茶とショコラが大好きです[ハート]



このクラウドファンディングを通して、夢の様なギルトフリーアイスを知らない方に口にして頂き、多くの方々へ、笑顔やhappyを届ける活動を応援せずにはいられません。是非沢山の方々に届く様に皆さん応援よろしくお願いします。



Missy









タレント・モデル HONG VAN NGUYEN



ベトナムで幅広く芸能活動しています。



ー--------------



応援メッセージ



Cố gắng hết sức nhé!! bảy hay còn gặp nhi tại Việt Nam.



~Với tình yêu từ Việt Nam



(ベストを尽くして!! またベトナムで逢いましょう。



~ベトナムより愛をこめて)



VAN









ポールスポーツ全日本2022 アマチュアの部 優勝 YUKI選手



ポールスポーツ選手のYUKIです。公共施設から、娯楽施設、幅広い場所での活動をさせていただいております。 私もアレルギーをたくさん持っており、日々戦っております。 素敵なプロジェクトに、私も協力したいとの思いで参加させていただきました。 私は甘いものが大好きなので、たくさんの子供たちに美味しいアイスを食べてもらいたいです。 リターンでお声かけていただきましたら飛んでいきます。



体を作る源は食べ物です。良いものを摂取することで健康な体を作ることができます。このプロジェクトは、その一助となると思いますので、応援しています。またこのプロジェクトを通じて、ポールスポーツ競技を知って頂けたら幸いです。ダンスでの競技ですので小さなお子さんも、とても喜んでくれます。ぜひ、リターンで呼んでください、皆さん、お会いしましょう!



YUKI





ひそかに人気上昇中のポールスポーツは、オリンピアンを輩出する競技になるとも言われています。



ポールスポーツの紹介動画1 https://www.youtube.com/watch?v=36gPf_kfcTg

ポールスポーツの紹介動画2 https://www.tiktok.com/@fitness_youngman/video/7156158022123900186?_r=1&_t=8X43zHGhozh&is_from_webapp=v1&item_id=7156158022123900186

ポールスポーツの紹介動画3 https://www.youtube.com/shorts/D8SdnSsVu4c









クラウン ピエコロ ピエコロわくわく製作所* ピエコロのインスタグラム ピエコロチャンネル



--------------



Hello! クラウン・ピエコロだよ♪

WELWELさんからこのプロジェクトを教えてもらったんだ [ ] アレルギーでアイスが食べることが出来ないこども達の為につくられたアイス! このアイスがあれば、笑顔の数はきっと増えるはず [(ハート)️]



みんなの笑顔が沢山ひろがりますように [ニッコリ] アイス(愛す)でみんなハッピーになぁーれぇー [ ] [虹マーク]



ピエコロ



資金の使い道



目標金額 30万円



ギルトフリーアイス 440個:22万円



リターン購入個数 200個(推定)



寄付個数 240個(推定)



寄贈先(推定からの試算)



羽曳野市にある児童養護施設に80個予定



大阪市にある児童養護施設に80個予定



高槻市にある児童養護施設に80個予定





購入先



◇ ディジーの家:大阪市旭区新森7丁目1-2



※ 営業日(土、日、月)



◇ 子ども食堂は、毎月月末の日曜日、朝8時から12時まで





子どもたちに配る配送、リターンの配送費差額分調整費 2万300円



クラウドファンディング手数料:2.7万円+2700円=2万9,700円 (9%+税)



プレスリリース 3万円





実施スケジュール



ープロジェクト自体の実施スケジュール

【例】



12月上旬 HP開設(ご協力頂いた皆様のお名前を掲載いたします。掲載を希望されない方は先に申し出てください。法人の方はリンクを貼りますので、バナーのアドレスをお知らせください。)



12月中旬 リターン発送



12月20日~順次23、24、25日などアイスを配り行きます。





リターン



想いの詰まったギルトフリーアイスをリターン品としてご用意します(原材料及び添加物等の食品表示はお届け商品のラベルに表記されます。)。



最後に



周囲は、何も気にせずお菓子を食べる子どもたち。そんな中、一人、自由にお菓子を食べることが出来ない子どもたちも存在します。そんな子どもたちは、さまざまな矛盾や納得できないことを抱えながら、悔しくて人知れず涙がこぼれてしまうときもあるのです。ですので、ギルティー(罪悪)フリー(無)※ 小麦や卵、乳成分不使用 で、バリアフリーを実現したギルトフリーアイスを知ってもらうことで、子どもたちのこぼれた涙を拭いてあげることが出来ると思っています。そんな子ども社会で頑張る子どもを笑顔にしたい。



アイスは子どもだでなく大人もまた、もれなく笑顔にしてくれます。高血圧や糖尿病の方、がんで食事制限されている方でも、罪悪感なく、この甘くてひんやりしたアイスを食べたら、つい口元がほころぶことだと思います。



WELWELは、子どもたちの日々、たくさんの活力みなぎる幸福感、誰もが幸せになれる権利「WELLーBEING」に変えることができる活動を目指しております。応援のほど、よろしくお願いします!





GOOD For The Planet



地球のため 世界のため 未来のため



私たちの使命は、地球環境、社会への影響を考え、子どもたちに、良質・安心・安全な信頼性の高い支援を考えて提供していくことです。そこで人と環境を守ることに献身的でなければならないと確信しています。





#パパママリボンプロジェクト の応援も宜しくお願いします。



https://note.com/welwel_project/n/nd005e4a56580



#アルミを集めてスポーツタイプの車いすを寄付しよう

#ベトナムにスポーツシューズやスポーツウェアの古着を持っていこう



http://hw2.work





【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

一般財団法人 国際福祉人権研究財団 広報担当:雨谷

電話:08037672123 メールアドレス:info@hw2.work



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/13-15:16)