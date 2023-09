[株式会社パドル]

東京・原宿に店を構え、平日休日問わず現地のファンや観光客などで行列が絶えない人気カレー店の”ヨゴロウ”。

この度、待望の系列店が鎌倉の人気スポット小町通りにオープンいたしました。









2009年に原宿でスタートした”ヨゴロウ”はオーナー独自のレシピで造りあげたほうれん草チキン、トマトチキンの2種類のカレーが看板メニューとなり人気を集めています。今回新しくオープンした鎌倉店では、本店の看板メニューの2種類を提供しています。



トマトチキンカレーは、さらっとしたルーが特徴的。トマトの酸味とスパイスが効いたパンチのあるカレーで香ばしいチキンとの相性も抜群です。ほうれん草チキンカレーは水を加えない濃厚なルーで、食べていくうちにじわじわと辛さを感じます。こちらもトマトチキンカレーと同様、香ばしく焼き上げたチキンとよくマッチします。トマトチキンは比較的スパイシーで、ほうれん草チキンはマイルドな仕上がりになっています。ライスは黄金に輝くターメリックライスを提供。本メニューは全て、鉄皿で提供されるのでアツアツの状態のまま食べられるのもヨゴロウならではのこだわりポイントです。トッピングメニューはチーズと半熟卵の2種類となっており、スパイスの効いたルーに程よくマイルドさが足され、また違った味わいが楽しめます。















店内は原宿の本店とはまた違った雰囲気で、打ちっぱなしのコンクリートに鮮やかなピンクとグリーンのコントラストがアクセントになった内装となっています。鎌倉駅から徒歩5分、数多くの飲食店が並ぶ小町通りとメイン通りの段葛をつなぐ路地にある“TOMATO or SPINACH by YOGORO”。鎌倉観光ついでにぜひ、足を運んでみてください。









ABOUT:TOMATO or SPINACH by YOGORO

原宿にある人気カレー店”YOGORO”のオーナー兼シェフ監修のもと誕生した初の系列店。鎌倉駅から徒歩5分の立地。

【主なメニュー】

トマトチキンカレー 1,200円 ・ほうれん草チキンカレー 1200円 ・トッピング 半熟卵/チーズ 100円 他ドリンク



