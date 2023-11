[Irongate]

IRONGATE AND HILTON ANNOUNCE THE FUTURE DEBUT OF WĀKEA WAIKIKI BEACH, LXR HOTELS & RESORTS



アイロンゲート所有のランドマーク、トランプ・インターナショナル・ホテルが、

新運営陣と国際的なデザインで、新しく生まれ変わります。





















ハワイ州ホノルル - ライフスタイル型の不動産企業アイロンゲートと世界的規模でホスピタリティをリードするヒルトン(NYSE: HLT)が、ハワイで最も敬愛される建物の一つの変更計画に着手することを本日発表いたします。トランプ・インターナショナル・ホテル・ワイキキは、LXRホテル&リゾートの運営の下、ワケア・ワイキキ・ビーチとして2024年2月に生まれ変わります。LXRホテル&リゾートはヒルトンの3つのラグジュアリーブランドの一つであり、時を超えて各人の冒険心を追求し、独自で活気に満ちる厳選されたラクジュリーホテルコレクションです。



時代を超えた遺産



太平洋とダイヤモンドヘッドの景色と共にフォート・デルッシー・パークを見渡し、ワイキキビーチまで数歩、ワイキキのワールドクラス・レストランやショップ、エンターテイメント、そしてナイトライフの中心地に位置するワケア・ワイキキ・ビーチは、新しい時代を迎えます。2009年にオープンしたこの38階建てのプロパティは、LXRホテル&リゾートのマネージメントによる運営となり、462室におよぶ豪華なゲストルームとスイートは世界的にも著名なブライアン・オサリバン・スタジオ(BOSスタジオ)による特注改装が施され、新たな時代に乗り出します。BOSスタジオはロンドンのクラリッジスやザ・コノートといった有名な施設や、ロンドン、パリ、ニューヨーク、その他世界的大都市の居住空間プロジェクトに素晴らしい功績を残しています。



「時を感じさせず、景色を遮るものもない『ワイキキの貴婦人』のような建物の、新たな再生プロジェクトを先導できることはとても光栄です。記録破りの日間セールスの成功に始まり、長年にわたる定評あるホスピタリティサービスとともに、アイロンゲートの絶え間ない努力で、ワイキキというデスティネーションおよび居住者や旅行客へしっかりと貢献してまいります。」アイロンゲート会長、CEOジェイソン・グロスフェルド氏は語る。「BOSスタジオのデザイン力とヒルトンのLXRホテル&リゾートの経営力のコラボレーションにより、この象徴的な建物はエキサイティングな新しい章を開くのです。」



「環太平洋におけるヒルトンの歴史と成長戦略に、ハワイは重要な役割を果たしました。20軒以上のホテルとリゾートを展開し、ハワイ各島への旅行者をお迎えしております。その中で、ハワイでの初のLXRホテル&リゾートをご紹介できること光栄に思います。」と、ヒルトン・ラグジュアリー混合用途開発部上席副社長、グレッグ・ハートマン氏は語る。「ワケア・ワイキキ・ビーチとの合意により、私共のハワイでのラグジュアリーホテルのラインアップを増やし、絶えず変化しているお客さまのニーズにしっかりとお応えしていくことになります。このリゾートの新しい時代の始まりを嬉しく思うとともに、これから比類なき評判を築き上げることを楽しみにしています。」



伝統に基づいた新しいアイデンティティ



「ワケア」という名は、ワケア(父なる空の神)というハワイの逸話から発想を得ました。ハワイの神話によると、ワケアとパパハナウモク(母なる大地の女神)が、大地と空の間に時を超えたつながりを作り上げ、一緒にハワイの島々を創造しました。象徴的なホテルのタワーはその名を引き継ぎ、アロハとホオキパの心で温かくオーナーやゲスト、旅行者を迎え、くつろぎと癒しをご提供いたします。



LXRホテル&リゾートのグローバルヘッドであるファイザル・ジャファー氏は、「LXRホテル&リゾートは、世界中で最も魅力的なデスティネーションにてお客さまをお迎えしております。オアフ島のワケア・ワイキキ・ビーチのオーシャンフロントも例外ではありません。弊社のリゾートは、より一層魅力的な体験を望んでいるお客さまに最適な場所となることでしょう。」と語ります。「LXRホテル&リゾートのホスピタリティに対する独自の取り組みによって、ワケア・ワイキキ・ビーチは、成長を続けているラグジュアリーブランドの完璧なメンバーとなることでしょう。この無類なデスティネーションに、世界中からのお客さまをお迎えすることを楽しみにしております。」



ブライアン・オサリバン・スタジオによる新しいデザイン



ワケア・ワイキキ・ビーチは14周年を迎えるにあたり、国際的にも高く評価されているデザイン事務所BOSスタジオが、広範囲にわたる内装改築とデザイン変更に着手することとなりました。ロンドンとニューヨーク市にオフィスを構えるこのデザイン事務所は、時代や潮流に左右されないオリジナルなデザイン、洗練されていながら独創的、そして常におもてなしのインテリアをクリエイトすることで知られるデザイン会社です。ワイキキで数日間にわたり文化について学ぶ機会を持ち、BOSスタジオチームは、文化の融合とラグジュアリー向上のアイデア両方を取り込み、建物全体に施す新しいデザインの方向性を定めました。

改装工事は2025年初めに開始し、数ヶ月間にわたり実施予定です。工事は日々のオペレーションへの影響を最小限に抑えながら、ロビー、プール、スパ、フィットネスセンター、居住者用通路や庭園を含めた公共スペースと客室内のアップグレードを進めていきます。さらにワイオルやイン・ヨー・カフェについてもコンセプトを見直す予定です。1階のレストランスペースには、世界的に知られたレストランやシェフたちを迎えることになるでしょう。



建物のシステムの近代化を図ると共に、新しい仕上げ素材やワケア専用に特注した家具の数々を取り入れて、総合的な再設計をしていきます。この画期的な改装により、ワイキキの象徴であるこの建物はまた新しく生まれ変わります。



信頼のおけるホテル経営チーム



この改装プロジェクトの一部として、2009年のオープン以来ゲストと居住者に不可欠な役割を担ってきたホテル運営チームは、ワケア・ワイキキ・ビーチに存続しつつ、LXRホテル&リゾートの管理下となります。このチームは、名門フォーブス・トラベル・ガイド・ファイブスター・ホテル・デスティネーションの10年間連続受賞に大きく貢献してきました。今後も高い評価を受けるにあたり、重要な役割を務めることでしょう。



ワケア・ワイキキ・ビーチのマネージング・ディレクター、スコット・イングワーズ氏は「14年間にわたって、居住者、旅行客、地元のオハナに揺るぎない献身をしてまいりましたが、ワケア・ワイキキ・ビーチへの移行は、我々の献身的なチームやオープニング当初からサポートいただいていた全ての方々にとって、大変重要な節目になることでしょう。このレガシーとその変革に関与できることはとても光栄ですし、今日に至るまで我々を導いてくれたハワイの価値観と優れた文化を、今後とも受け入れ続けていきたいと思います。」



ワケア・ワイキキ・ビーチは、2024年2月以降、ブランド・マネージメントの下、LXRホテル&リゾートに加入し、ヒルトン・ホテルブランドのロイヤルティ・プログラム、ヒルトン・オナーズに参加することになります。



LXRホテル&リゾートに関する詳細は、lxr.hiltonhotels.jp をご覧ください。



メディア用資料: Wākea Waikiki Beach Images

アイロンゲート



カリフォルニア州、コロラド州、ハワイ州、メキシコにて経営を展開するアイロンゲートは、あらゆる可能性を新たに発案するライフスタイルを重視した不動産企業です。ユニークなデスティネーションに注目しつつ、ホームオーナー、ゲスト、ビジター、インベスターが感動する開発、情報の収集、クリエイティビティを展開します。詳細は、irongp.com をご覧ください。





LXRホテル&リゾート



五大陸に渡って展開するLXRホテル&リゾートは、時を超え人々の冒険心を追求する、厳選された独自のラクジュアリー・コレクションです。世界で最も魅力的なデスティネーションに立地するLXRホテル&リゾートは、独自のデザイン、個々のお客さまへの確固としたサービス、またデスティネーションに根付いたゲストへのサービスを提供するホテルネットワークです。それぞれに物語やその土地ならでは特質など独自の系譜を持っており、好奇心旺盛であり洗練されたお客さまに贅沢な旅の拠点を提供いたします。LXRホテル&リゾートは世界で有数なホスピタリティー企業であるヒルトンの一部です。また、各プロパティーは、ヒルトン・エンタープライズとその素晴らしいヒルトン・オナーズ・プログラムを利用しております。LXRホテル&リゾートでの素敵な滞在は、lxr.hiltonhotels.jp または Hilton Honors app で予約可能です。ヒルトンが奨励する方法で予約をされたヒルトン・オナーズ・メンバーは、即時にベネフィットにアクセスすることができます。LXRホテル&リゾートの詳細は lxr.hiltonhotels.jp をご参照ください。



ヒルトン



ヒルトン(NYSE: HLT)は、世界124ヵ国に22のワールドクラスのブランドを持ち 7,400件ものホテル、110万室の客室を所有するグローバル・ホスピタリティ企業です。すべてをホスピタリティの光と暖かさで満たそうという創業時のビジョンを持ち続け、100年以上にわたる歴史の中、30億人以上ものゲストをお迎えしてきました。またフォーチュン誌で、従業員にとってのベストカンパニー100社上位に選ばれ、ダウ・ジョーンズ持続可能性指数で6年連続グローバルリーダーとして認められました。デジタル・キー・シェア、自動での無料ルームアップグレード、コネクティング・ルームの予約確認などといった、ゲストの滞在経験をより向上させる数多くの業界をリードする技術を提供してきました。定評のあるゲスト・ロイヤルティ・プログラム、ヒルトン・オナーズを通して、ヒルトンに直接予約をする1億7千300万人以上のメンバーが、ホテル滞在やお金では買えない経験をポイントにすることができます。無料のヒルトン・オナーズ・アプリHilton Honors appを使えば、スマホからお部屋の予約や選択、チェックイン、デジタルキーでのドアの開錠、チェックアウトがすべて可能です。詳細は hiltonhotels.jp をご覧ください。また、 Facebook、 Twitter、 LinkedIn、Instagram 、YouTubeも併せてご覧ください。



ブライアン・オサリバン・スタジオ

ブライアン・オサリバン・スタジオは、ロンドンとニューヨーク市に本社を持ち、フルサービスを提供する国際的なインテリアデザイン事務所です。当スタジオは世界中に顧客を持ち、エレガントで多岐に渡るヨーロッパの視点から近代的な居住空間を創造します。居住空間、レストラン、バーや船など、広範囲のサービスを提供します。詳細は、www.bryanosullivan.com/projects をご参照ください。

取材やイメージについてのお問い合わせ先:

PacRim Marketing Group Inc. - ホノルル/東京

TEL: 1-808-469-4852 または 03-5572-6066

Email: SAbo@pacrimmarketing.com 安保達子(あぼさとこ)

Email: PR_Japan@pacrimmarketing.com

1357 Kapiolani Blvd. Ste. 888, Honolulu, Hawaii 96814, United States

