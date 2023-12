[IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社]

ブランド史上最大規模のグローバルキャンペーン「The World’s Neighbourhood Hotel世界を照らす。ここにしかないストーリーで。」を通じてお届けするネイバーフッド体験



IHGホテルズ&リゾーツ(本社:英国、日本:東京都港区、国内運営会社:IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、代表: IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEO アビジェイ・サンディリア、以下IHG)のラグジュアリー&ライフスタイル・コレクションブランドの一つであるホテルインディゴは、次世代旅行者のために、旅先での土地の魅力探求を応援するブランド史上最大規模のグローバルキャンペーン「The World's Neighbourhood Hotel世界を照らす。ここにしかないストーリーで。」の一環として、ホリデーシーズンのための特別なサービス「ネイバーフッド・ファッション体験Borrowed by Hotel Indigo」を2023年12月15日(金)より開始します。







ホテルインディゴは、その街の個性とその土地ならではの歴史や文化を、ホテルのデザインやアート、ストーリーテラーなサービスなど、ホテル体験を通してその土地にある「ネイバーフッドストーリー」をゲストにお届けするライフスタイル・ブティックホテルブランドです。



本サービスは、ホテルインディゴ箱根強羅、ホテルインディゴ軽井沢、ホテルインディゴ犬山有楽苑、ホテルインディゴ東京渋谷の各ホテルに宿泊するお客様に、それぞれのネイバーフッドストーリーにちなんだファッションをお貸出しし、そのファッションを纏いながら、記念撮影やSNS投稿をお楽しみいただけるキャンペーンとなります。期間はホリデーシーズンの2023年12月15日(金)~2024年1月31日(水)で実施いたします。



ホテルインディゴが実施したアンケート調査*では、79%の旅行者が「旅先では冒険的な行動をとる可能性が高い」と答えており、61%の人は「その土地で体験すること」に興味を持っていることがわかりました。

このキャンペーンにより、ネイバーフッドストーリーにちなんだファッション体験を通して、普段着ることのないカテゴリーのスタイルにも挑戦し、旅、冒険、そしてご自身の新たな発見もお楽しみください。



■キャンペーン概要「ネイバーフッド・ファッション体験Borrowed by Hotel Indigo」

ホテルインディゴ箱根強羅 (https://hakonegora.hotelindigo.com/)、ホテルインディゴ軽井沢(https://karuizawa.hotelindigo.com/)、ホテルインディゴ犬山有楽苑(https://inuyama.hotelindigo.com/)、ホテルインディゴ東京渋谷 (https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/shibuyaku/hndsh/hoteldetail)の各ホテルに宿泊するお客様には、期間限定でそれぞれのネイバーフッド・ファッションをお貸出しします。SNSで#anIHGhotel, #hotelingido #BorrowedbyHotelIndigoのハッシュタグをつけてのご投稿もおすすめいたします。

期間:2023年12月15日(金)~2024年1月31日(水)



金額:無料(お貸出し時に汚れのチェックを行います。ご返却時に汚れがある場合は、クリーニング代を

ご負担いただく場合がございますので、お貸出し時と同じ状態で、ご返却をお願いいたします。)

*ご利用は2時間までとさせていただきますが、ホテルによってお貸出し時間が異なる場合がありますので、各ホテルにお問い合わせください。

*貸し出しは、ホテル敷地内での撮影用となりますが、ホテルによって異なる場合がありますので、各ホテルにお問い合わせください。

*貸し出し中やクリーニング中の場合はご利用いただけませんことを、ご了承ください。

*ホテルによっては除外日がございますことを、ご了承ください。







ホテルインディゴ箱根強羅

ホテルインディゴ箱根強羅からは、箱根の外輪山である明星ヶ岳や明神ヶ岳が近く、美しい四季折々の自然を満喫しながらの登山やハイキングは定番のアクティビティ。人気のアウトドアトレッキング用アイテムを揃えました。









ホテルインディゴ軽井沢

自然豊かなドライブを楽しめる軽井沢では、クラシックカーやレースイベントが盛んに開催されています。ホテルインディゴ軽井沢では、美しいクラシックカーに似合うシックなアイテムを準備。まるでクラシックカーイベントに参加するようなファッションアイテムをお楽しみください。









ホテルインディゴ犬山有楽苑

国宝犬山城のお膝元である犬山城下町は、江戸から昭和までの歴史的な建造物と新しい店が融合したノスタルジックな街並み。ホテルインディゴ犬山有楽苑では、「和とコンテンポラリーの融合」を表現する、AIRPORT LOUNGEカタヤマトモコ(https://www.instagram.com/tomoko_katayama_/reels/) の和装をお楽しみいただけます。









ホテルインディゴ東京渋谷

様々な個性と色が混在するジャングルシティ渋谷は、街の風景と共に豊かなカルチャーとショッピングが魅力です。ホテルインディゴ東京渋谷では、渋谷のキャットストリートにある世界のセレブからも愛される人気ブランド、COTE MER(https://www.instagram.com/cotemer.jp/)のジャケット、及びオールハンドメイドのTHE FAT HATTER(https://thefathatter.com/)のハットをご体験いただけます。





###



* 調査会社:YouGov Plc社(オンラインマーケットリサーチ企業)

* 調査概要:6ヵ国(アメリカ・日本・イギリス・アラブ首長国連邦・サウジアラビア・オーストラリア)でオンライン調査を実施(期間2023年7月25日~31日) 日本:N=1,008人(25~44歳、男女各504名)過去12カ月の間に旅行をした人、及び/またはこれからの12カ月の間に旅行の計画をしている人



ホテルインディゴ(R)について:

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイル・ブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.comその他SNSサイトwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.twitter.com/hotelindigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。



