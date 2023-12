[Owlcat Games LTD]

ニコシア、キプロス(2023年12月8日)- 星々の海を航海する日が来ました。Owlcat Gamesは、『Warhammer 40,000: Rogue Trader』がPC、Mac、PlayStation 5、そしてXbox Series S|Xで発売開始したことを発表します。







ロードキャプテンの玉座を引き継ぎ、異なる仲間たちを指揮して、コロナス・エクスパンスの謎、紛争、および混乱が、ハウス・フォン・ヴァランシウスの勇敢(または戒め)の物語を形成します。



ゲームアワードショーで発表された新しい『Warhammer 40,000: Rogue Trader』トレーラーをチェックしてください。



『ウォーハンマー40,000: ローグトレーダー』ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=7mYd1aV5mW4



『Warhammer 40,000 Rogue Trader』は、Owlcat Gamesの開発者による次の高品質ターンベースのcRPGタイトルです。プレイヤーは、強力な商人ボイドシップとその乗組員のリーダーであるタイトル通りのローグ・トレーダーの役割を担います。新しい惑星との外交関係を築くこと、ターンベースの戦術戦闘で前線を指揮すること、あるいは海賊や反逆者との巨大なボイドシップの戦闘に参加することなど、ローグ・トレーダーの運命は完全に自分の手にあります。



ローグ・トレーダーは、自分の乗組員の強さによってのみ強くなることができ、『Warhammer 40,000: Rogue Trader』は40kの風景から多くの選択肢を提供します。厳格な帝国の信仰に従い、信心深いバトルシスター・アルジェンタや止められないスペースウルフ・ウルファーを選ぶかもしれません。あるいはイディラ、無許可サイカー、または火星のテックプリースト・パスカルなど、もっと型破りな乗組員に価値を見出すかもしれません。または、ローグ・トレーダーとしての権利を限界まで伸ばし、アエルダリ・レンジャーのイルリートやドルカリ・ドラコン・マラジャイを招待することもできます。乗組員が誰であれ、それぞれとお互いに形成する関係とダイナミクスは、勝利または災害につながる可能性があります。



『Warhammer 40,000: Rogue Trader』はプレイヤーに物語を自分の方法で形作ることを可能にし、3つの異なるパスとそれらを歩むいくつかの方法を提供します。各パスは質問をし、プレイヤーの決意を試し、ローグ・トレーダー、その乗組員、そしてコロナス・エクスパンス全体の運命を決定します。それは帝国の栄光の物語、無法者の伝説、あるいは新しいカオスのチャンピオンの台頭になるでしょうか?



『Warhammer 40,000: Rogue Trader』は現在、Steam、GOG、Epic Games Storeを通じてWindows PCで利用可能です。



『Warhammer 40,000: Rogue Trader』について

プレイヤーは「ローグ・トレーダー」、つまり大胆な古代の私掠船の末裔となり、自分の貿易領域を支配します。皇帝の祝福を受けて、帝国の宇宙の辺境を探検する任務が与えられます。



ローグ・トレーダーは、交易の許可とともに、想像を超える特権と力を持ちます。彼らの手には、強大な宇宙船と忠実な多くの部下が存在します。プレイヤーは慈悲を示すか、軽蔑するか、皇帝に忠誠を誓うか、それとも人類の敵と手を組むか選ぶことができ、その選択がゲームの世界に影響を与えます。



物語は危険で未開の領域、コロナス・エクスパンスで繰り広げられます。この危険な地は多くの探検家を呑み込み、帰還する者はほとんどいません。



ゲームでは、宇宙海兵隊員やアエルダリ・レンジャー、シスター・オブ・バトルなど、多彩な仲間と共に冒険します。これらのキャラクターたちは、ゲームの魅力の一部を形成しています。



Owlcat Gamesについて

Owlcat GamesはRPGへの愛で結ばれた開発者チームです。ゲーム業界のベテランが夢のゲームを実現させるというアイデアに取り憑かれた小さなグループとしてスタートした私たちは、キプロスに本社を構え、120人以上の従業員が各国のオフィスに分散する、真の国際企業へと成長しました。現在も拡大を続け、世界中から新たな雇用を受け入れています。また、毎週集まっては、オフィスやオンラインのRoll20で卓上ゲームをプレイしています。



Games Workshopについて

英国ノッティンガムを本拠地とするGames Workshop Group PLC (LSE:GAW.L)は、世界最高のファンタジー・ミニチュアを製造しています。ゲームズ・ワークショップは、『Warhammer Age of Sigmar』および『Warhammer 40,000』のゲーム、ミニチュア、小説、模型キットの設計、製造、小売、販売を、世界50カ国以上の523の直営店(Games WorkshopまたはWarhammerというブランド名)、直営ウェブストア、独立系小売チャネルを通じて行っています。Games Workshopとその関連ブランド、製品群(出版部門「Black Library」、レジンミニチュア専門スタジオ「Forge World」を含む)に関する詳細は、www.games-workshop.com をご覧下さい。



ディスクレイマー:Warhammer 40,000: Rogue Trader (C) Copyright Games Workshop Limited 2022. Warhammer 40,000: Rogue Trader, the Warhammer 40,000: Rogue Trader logo, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, 40,000, the ‘Aquila’ Double-headed Eagle logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either (R) or TM, and/or (C) Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under licence. All rights reserved to their respective owners.



