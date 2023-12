[COCOSOFT TECHNOLOGY PTE. LTD]

ChatGPT とは?またその使用方法は?





ChatGPT は人工知能 (AI) チャットボットであり、OpenAIによって設計されました。この数年の間に公開された AI チャットボットやツールの最近の波の一部であり、他の代表的な例として、Bard やHIX Chatがあります。



ChatGPT は、「自然言語処理」(NLP) として知られるテクノロジーを使用して、会話を実行し、質問に応答し、単純なプロンプトやユーザーの提案から人間のようなテキストを作成できます。また、「大規模言語モデル」(LLM) テクノロジーを使用して、大量のデータを処理し、一連の次の単語を正確に予測します。



その用途はさまざまです。たとえば、ビジネス ユーザーは ChatGPT を使用して、AI を活用したユーザー サポートやコンテンツ作成などの特定のプロセスを自動化できます。個々のユーザーは、ChatGPT を学習ツールとして使用して、質問したり、さまざまなテーマについて役立つ説明を得たりすることもできます。



ChatGPT にアクセスするには?





ビジネスまたは個人で使用するために、自分で ChatGPT にアクセスして使用したい場合は、まず ChatGPT Web サイトでアカウントを作成する必要があります。始めるのは無料ですが、ChatGPT は、より高度なテクノロジにアクセスし、プロとしてChatGPTを利用したい方のためにプレミアム版も提供しています。



ChatGPTに登録し、デスクトップまたはノートパソコンで利用する手順は以下の通りです。





ChatGPT ウェブサイト ( https://chat.openai.com/auth/login )へ。



「サインアップ」ボタンをクリックします。



メールアドレスやパスワードなどの必要な情報をボックスに入力します。あるいは、リンクされた Google アカウント経由でログインすることもできます。



アカウントを作成したら、いつでもログインして ChatGPT を使用できるようになります。







モバイル デバイスを使用している場合は、少し異なるプロセスがあります。







iOS または Android 用の ChatGPT アプリをダウンロードします。



アプリがインストールされるまで待ちます。



それを開いてアカウントにサインアップします。





アカウントを作成して登録するのが億劫な場合は、HIX Chatのようなログイン不要のChatGPTの代替品( https://hix.ai/ja/chat )を使用するのも良いでしょう。



ChatGPTの使い方は?





ChatGPT の使用は比較的簡単ですが、この AI ツールを最大限に活用するには、開始する前に推奨される手順をすべて実行し、基本を学ぶことが重要です。簡単に言うと、やるべきことはこれだけです。



アカウントにログイン。



プロンプトを入力し、ChatGPT に送信します。



AI ボットが応答するまで待ちます。



そこから会話を続けるか、別のことを質問してください。







このように書くと、すべて非常に簡単です。ただし、プロンプトをもう少し詳しく見てみましょう。





これが ChatGPT の仕組みの核心です。ユーザーがボットに文、要求、質問などのプロンプトを与えると、ボットはそれに応じて応答します。様々なプロンプトやアイデアを試して、ChatGPTに何ができるかを確認することができます。



ChatGPTでできること、できないことChatGPT でできることの簡単なリストは次のとおりです。







書く: ChatGPT は、ブログ投稿、記事、エッセイなどを書くことができます。



編集: ChatGPT はテキストを取得して編集し、エラーを校正したり、スタイルやトーンを調整したりすることもできます。



翻訳: ChatGPT はテキストを他の言語に翻訳することもできます。



要約: ChatGPT を使用して、テキストまたは音声を要約できます。



アイデア: ChatGPT にさまざまなテーマに関するアイデアやインスピレーションを与えるよう依頼できます。



コーディング: ChatGPT は、さまざまなスクリプトや言語で実用的なコードを作成することもできます。







ChatGPT の動作例をいくつか示します。まずは東京の歴史を聞いてみました。





ここで、ビデオゲームのアイデアのリストを求めました。





ここで、500 語のマーケティング ブログをリクエストしました。





ChatGPT ではできないこともあります







最新情報: ChatGPT は 2021 年までに作成されたテキストに基づいてトレーニングされているため、リアルタイムの最新情報を提供できません。



予測: ChatGPT は、スポーツ イベントや政治選挙などの予測を拒否します。



政治的議論: 物議を醸す政治問題や党派的な政治問題についての深い議論は行われません。



Web 検索: ChatGPT はオンラインで情報を検索し、その情報をコンテンツで使用することができません。



拡張機能: ChatGPT には、独自の公式ブラウザ拡張機能がありません。たとえば、HIX.AI ブラウザ拡張機能( https://hix.ai/ja/chatgpt-chrome-extension )などがあります。



クエリ: ChatGPT が応答しないクエリはたくさんあります。通常、違法行為、暴力、性的コンテンツ、経済的アドバイス、虐待などの問題に関するものです。







ChatGPTは無料ですか?







次に、最も重要な価格設定です。 ChatGPT は確かに無料ですが、さまざまな制限もあります。



ChatGPT Plus と呼ばれる有料版の価格は、月額 20 ドルです。 ChatGPT のこのプレミアム バージョンでは、ChatGPT のより強力な GPT-4 バージョンへのアクセスが提供されます (無料バージョンには GPT-3.5 のみが含まれます)。画像生成や応答時間の短縮などの他の機能も備えています。



ChatGPT の新機能





チャットGPT は常に更新され、さまざまな方法で微調整されており、競合他社に負けずに世界中の多くのユーザーにより良い体験を提供できるよう、新しい機能が追加されています。 ChatGPT の機能リストに最近追加された機能には次のようなものがあります。



音声コマンドと応答





ChatGPT の最近の大きなアップデートの 1 つは、音声サポートの追加 ( https://openai.com/blog/chatgpt-can-now-see-hear-and-speak )です。これにより、ユーザーは常にすべてを入力する必要がなく、自分の声を使用して ChatGPT に参加し、質問できるようになります。したがって、ChatGPT に質問したい場合は、入力する代わりに、デバイスのマイクに向かって言うだけです。



それだけでなく、ChatGPT は独自の音声で応答することもできます。開発者はボットに「音声テキスト化」機能を追加しました。これにより、ユーザーのプロンプトや質問に応じて画面上にテキストを生成するだけでなく、実際に人間のような声でテキストを読み上げることができます。これは、ユーザーにとってChatCPTがよりインタラクティブなものになります。



AI画像の作成





ChatGPT Plus または ChatGPT Enterprise に登録すると、ChatGPT 独自の AI 画像ジェネレーターにもアクセスできます。これは、様々なテーマについて完全に AI によって生成された写真や画像を作成する ( https://openai.com/blog/dall-e-3-is-now-available-in-chatgpt-plus-and-enterprise ) 事が可能です。



ユーザーはチャットボットにプロンプトを入力し、チャットボットの魔法を働かせて画像を作成できます。たとえば、ルネッサンス絵画のスタイルで月面にいる宇宙飛行士の写真を提供するように要求すると、まさにそのプロンプトに応じて一連の画像が生成されます。非常に具体的なものを取得できますが、暴力的または性的など、特定の種類のコンテンツは生成されません。



ウェブ検索







ChatGPT の基本バージョンは Web を参照して応答にフィードできる新しい情報を学習できませんが、高度な ChatGPT Plus バージョンはこの新しい機能で更新されました。インターネットにアクセスでき、Microsoft の Bing 検索ツールの助けを借りて、独自の検索を実行する ことができます。



これにより、ChatGPT を試したいというユーザーや、専門的に使用したいユーザーに新たな可能性が開かれます。ユーザーは、たとえば、最新のスポーツの結果、特定のトピックに関するニュース、公開されたばかりの映画のレビュー スコアなどを尋ねることができます。



ChatGPT のより手頃な代替ツール







ChatGPT には利点もありますが、欠点もいくつかあり、Plus バージョンは非常に高価です。

よりリーズナブルなものを求めるならChatGPT の代替品( https://hix.ai/ja/ai-chat-chatgpt-alternative )であるHIX Chatを検討してみてはいかがでしょうか。以下は、HIX Chatが ChatGPT に勝るいくつかの役立つ重要な機能です。



最新: 古い知識に制限され、(プレミアム バージョンを支払わない限り) Web を閲覧できない基本的な ChatGPT とは異なり、HIX Chat はインターネットに完全にアクセスでき、ユーザーのプロンプトやクエリに応じた最新かつ正確な情報を提供できます。。



カスタマイズ可能: HIX Chatでは、ユーザーのリクエストや質問に応答するときにどのソースを使用するかを指定する機会も提供します。このレベルのカスタマイズは、たとえば、テキストを生成したり、記事のリライト ( https://hix.ai/ja/paraphrasing-tool/article-rewriter )をする際に信頼できる信頼できるソースからの回答のみを得ることを可能にし、物事を非常に簡単にします。



ビデオの概要: HIX Chat には優れた要約する ( https://hix.ai/ja/summarizer ) 機能があります、テキスト全体を要約できるだけでなく、YouTube 動画をスキャンして、ビデオ コンテンツの明確な要約をユーザーに提供する機能も備えています。これは、プロユーザーにとっても一般ユーザーにとっても、大きな時間節約になります。



拡大: 独自のブラウザ拡張機能があり、その場でチャットボットにアクセスできます。さらに、この拡張機能には HIX AI ライティングツールも装備されており、校正 ( https://hix.ai/ja/proofreader )、言い換える ( https://hix.ai/ja/paraphrasing-tool )、翻訳する ( https://hix.ai/ja/translate )、タイトル生成 ( https://hix.ai/ja/ai-writer/title-generator )、などの機能を使用できます。



まとめ





結論として、ChatGPT はさまざまな会話、コンテンツの作成、編集、アイデアの作成に使用できる AI ボットです。しかし、いくつかの目立った欠点があり、最高のAIチャットボットであることを妨げています。



ユーザーは、ChatGPT が自分には合わないと判断した場合、より幅広い機能とよりコストパフォーマンスの高い HIX Chat などの代替ツールに切り替えることを望むかもしれません。



