Faster Food Company Executed t…
［Faster Food Company］
Faster Food Company (FFC), headquartered in California, USA, Co-Founder CEO Ippei Yamada and Co-Founder CTO Chen Huang, has secured an angel round funding from a leading venture capital firm in Singapore and Japan, East Ventures, along with angel investors from Japan and the UK.
Faster Food Company is developing CRM software for SMBs. It's like POS, but a complement software (Android App) to remember what customers order and automatically send natural follow-up messages to get feedback or discounts when they are not showing up.
Restaurants are losing valuable customer data through analog operations. Talking with 80+ restaurants, cafes, and bars, FFC found 99% of them take orders by pen and notebook and input the data to cranky legacy POS without CRM function).
FFC built a product demo and showed it to around 80+ restaurants and received positive feedback.
In 2050, Africa’s working population is expected to grow to 1.5B (2x) from 753m in 2020 and become the world’s most significant and youngest population, surpassing India, China, and the Americas.
Embracing a new era with unwavering passion, FFC stands ready to build a future of success alongside our customers. To investors who share our vision, please inquire about the exciting details and investment opportunities.
Web:
https://faster.company
(日本語版）
この度、Faster Food Company（本社：米国カリフォルニア州、Co-Founder CEO 山田一平、Co-Founder CTO Chen Huang）は、アジアを代表するVCであるEast Ventures（本社：東京都港区）と、日本国内外のエンジェル投資家を迎え、US＄72,627のエンジェルラウンドの調達を実施しました。
オーダーした料理がなかなか届かない、期待していたものとは異なるものが出てくる――これが現在、急成長しているアフリカ市場における外食の光景です。
アフリカ市場は、インドや中国と同規模の人口を誇り、2050年には総人口24億人を超え、世界人口の4分の1を占める、まさに世界最大の市場へ成長する見込みです。経済的にも、2000年以降、GDPが2.1倍に成長し、世界の主要な経済プレーヤーの一員として躍進しています。特に食品市場は、アメリカをしのぐ規模となっており、急速な経済成長と増加する労働人口により、その規模は一段と拡大する見通しです。
この成長に応えるためには、サービス提供の迅速化や正確なオーダーの管理など、現在の課題を解決することが不可欠です。
そこで、私たちはお客様の満足度向上に焦点を当てるシステムを構築しました。伝統的なPOSシステムに加え、お客様の購買履歴データを活用し、個別にカスタマイズされたメッセージを適切な頻度で提供することで、飲食店とお客様の間に強力なリレーションを築き、レストランビジネスの発展に貢献していきます。
我々は新たな時代の幕開けを迎え、お客様と共に成功の未来を築く情熱を持っています。投資家の皆様、私たちのビジョンと成長に興味をお持ちいただけましたら、詳細情報や投資機会についてお気軽にお問い合わせください。
ウェブサイト：
https://faster.company
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/18-15:16）
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