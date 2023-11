[株式会社アンリーシュド]

株式会社アンリーシュド(本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 池田純平)は、「Collect NFT and Earn」などの新要素を備えたブロックチェーンゲーム「New Farmtier」のライトペーパーを公開したことをお知らせします。







株式会社アンリーシュドは新機軸のブロックチェーンゲーム「New Farmtier」のライトペーパーを公開したことをお知らせします。

公開されたライトペーパーでは、New Farmtierの概要および各機能をご説明しております。また、今後も順次更新することを予定しております。



【ライトペーパー(日本語)】

https://newfarmtier.gitbook.io/new-farmtier-litepaper-japanese/



【Lite paper (English)】

https://newfarmtier.gitbook.io/new-farmtier-litepaper-english/





サービス概要





New Farmtier(ニューファームティア)は、ゲーム外で任意のNFTを入手するとゲームが進行する「Collect NFT and Earn」システムを中心に据えた、新機軸の要素を備えたグローバル市場向けの農場系ブロックチェーンゲームです。私達は、「Collect NFT and Earn」システムによってNFT入手に伴うガス代を軽減・相殺することで、ファン・クリエイター双方にとって、すべてのNFTをより身近で触れやすく、より楽しいものにすることを目指しています。



サービス名: New Farmtier

公開時期: 2024年上旬(予定)

対応チェーン: Ethereum(予定)

対応PCブラウザ: Google Chrome、Microsoft Edge他

対応スマートフォンブラウザ: Google Chrome、Safari他

対応言語: 英語、日本語



今後の情報発信は下記サイトおよびXにて行いますので、ぜひフォローしてください。

公式サイト: http://newfarmtier.com

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/newfarmtier





株式会社アンリーシュドについて





会社名:株式会社アンリーシュド(Unleashed Inc.)

所在地:東京都渋谷区桜丘町23-17-408

代表者:代表取締役 池田純平

設立:2023年6月5日

URL:https://unleashed.earth





