ウォーキングDJ集団とロリータファッションレンタル事業が異色のコラボ





合同会社MoNo語りは、ロリィタ衣装レンタル事業を展開する東京ロリィタとコラボレーションした動画を配信します。それに伴いロリィタ衣装レンタルキャンペーンを実施致します。



東京ロリィタとのコラボ動画発信を記念して11月4日より「東京ロリィタ衣装レンタルキャンペーン」を開催。











X(旧:Twitter)でPlaying The World公式アカウント(https://twitter.com/ptworldj)及び東京ロリィタ公式アカウント(https://twitter.com/tokyo_lolita_pr)をフォロー&コラボ記念ポストをリポスト&いいねすることでキャンペーンに参加可能!



【プレゼント内容】

・ドレス1着に伴うおまかせコーデが無料

・対象注文のドレスは1着まで(システム上、2着以上注文したい場合は2着目以降は別注文して頂きます)

・その他商品、送料はお客様負担

・12月上旬に抽選&発表、有効期限は発表から来年1月末まで



さらにキャンペーンリンク(https://www.tokyo-lolita.com/?ptw=x_twitter&cid=01)から衣装のレンタルをすると、500ポイントをプレゼント致します。今実施されている新規登録時にもらえる1,000ポイント合わせれば1,500ポイントとなります。

*注文時の備考欄に「PTW」とキーワードを入力することが条件となります。





<応募期間>

2023年11月4日(金)19:00~2023年11月30日(木)まで

<応募方法>

1.Twitterにて @ptworldj 及び@tokyo_lolita_pr をフォロー

2.キャンペーンポストをリポスト&いいねして応募完了!

3.推しのDJ1人以上フォローで当選率アップ!



<注意事項>

・アカウントが非公開の方や、DMを受信しない設定を行っている方は抽選の対象外となります。

・キャンペーンの内容及び商品は、予告なく変更される場合があります。





本キャンペーンのお問い合わせは合同会社MoNo語りまで

■合同会社MoNo語り

代表:小川 ゆうき

副代表:松島 翔太

E-mail : dj.playing.the.world@gmail.com

事業内容

・アーティストプロデュース業



■Playing The World



歩きながらDJをするガールズオンリーDJ集団。2022年9月中旬から活動を開始。

tiktokでの最高再生回数は1390万回(2023.10.8時点)を超えており、フォロワーも52,000人を突破。

Twitter:https://twitter.com/ptworldj

TikTok:http://www.tiktok.com/@playingtheworld

Instagram:https://www.instagram.com/playingtheworld/

YouTube:https://youtube.com/@playingtheworld

Online Shop:https://ptwolrdj.official.ec/



■Nekodaruma



幼少期より玩具として触ってきた鍵盤で、独学にて即興作曲をする様になる。インストやサウンドトラックを好むが、ピアノやバイオリンといったアナログ楽器によるhousemusicに衝撃を受けインストピアノとクラブミュージックを融合した楽曲制作に取り組む活動が多い。

ピアノで語りかける、それこそが彼による到達点。Youtubeにて作品を公開すると、瞬く間に再生数は伸び、20万回再生を超えるものもある。

2017年に発売したPOLYHONICの初回プレスは完売し、再プレスするほどの過熱ぶりを見せる。TSUTAYAレンタルのピアノ部門では堂々の2位を達成。

また、XJAPANのSUGIZOを交えての個展や、海外などでの個展を展開する小林舞香(https://www.instagram.com/maikyarian/・http://maika-k.com/)のBGMを担当。そのCDも販売し、人気を博している。

なお、リリースツアーを2018年に敢行。愛知・大阪・福岡・東京。いずれも満員御礼となる。彼の快進撃は止まらない。





■Playing The World スポンサー:オタイオーディオ株式会社(otai.inc)



代表取締役 井上 揚介 (Yousuke.Inoue)

設立昭和44年(1969年)4月25日

資本金10,000,000円

所在地〒481-0032

愛知県 北名古屋市 弥勒寺西 1丁目127/

連絡先TEL : 0568-48-1610

電話受付時間(AM11:00-PM4:00)

FAX : 0568-26-7110

E-mail : otareco@otaiweb.com

URL https://www.otaiweb.com

資格等・古物商

第542550600100号

交付平成18年2月6日

愛知県公安委員会



■テクノブレイブ株式会社

所在地:東京都千代田区内神田1-2-8 楠本第2ビル2F

設立:2004年11月11日

代表取締役社長 西村 陽一

・事業内容

システムコンサルティング・設計・開発・保守

インフラコンサルティング・設計・構築・運用・保守・管理

受託開発

プロダクトサービス事業

クラウドサービス事業

衣装レンタルECサイト運営事業

・東京ロリィタHP

https://www.tokyo-lolita.com/

・東京ロリィタ Instagram

https://www.instagram.com/tokyo_lolita

・東京ロリィタX(旧称:Twiter)

https://twitter.com/tokyo_lolita_pr

・テクノブレイブ株式会社

https://www.tbrave.com/



