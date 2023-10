[ジャパンスピリッツフェスティバル合同会社]

【10/13.14.15】TOKYO TORCH park(東京大手町)にて初開催となる「JAPAN SPIRITS FESTIVAL」蒸溜所出品酒セットリスト公開!イベントの楽しみ方も大公開!



今までにない新しい蒸溜酒のイベントが今週末に初開催!北は北海道から南は沖縄まで、全国各地の蒸溜所が懇親の蒸溜酒を持って、東京大手町に一同に介す3日間!スターターセット購入[前売2,500円/当日2,800円:オリジナルグラス・グラスサコッシュ・記念缶バッヂ・専用コイン6枚(3杯分)]で、ウィスキー・クラフトジン・ラム・スピリッツ・焼酎・泡盛を気軽に飲み比べることができます!追加コインも可能で[4枚:1,000円/9枚:2,000円/14枚3,000円]コイン2枚~(実質500円)で、日替わりの各種蒸溜酒をお楽しみください!

スターターセットのオリジナルグラスは3日間通しでご利用いただけます!



チケット購入:https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02fk7cjrw4a31.html

Instagram: https://www.instagram.com/japanspiritsfestival/

HP: https://japanspiritsfestival.com/







JAPAN SPIRITS FESTIVALの参加方法、イベントの楽しみ方





JAPAN SPIRITS FESTIVALはスターターセットを購入することから始まります。

(スターターセット内のオリジナルグラスでのみ、お酒の提供を受けることができます)



1.スターターセット購入[前売2,500円/当日2,800円]で

[オリジナルグラス・グラスサコッシュ・缶バッヂ・コイン×6枚]をGET!

(前売チケットを購入の方は、QRコードでスムーズにイベント参加が可能です!)



2.各蒸溜酒はメーカーブースにて提供します。

→各蒸留酒は"コイン2枚"(一部を除き)にて提供

(アルコール度数や小売価格より2枚~4枚で提供。詳細は下記セットリストをご参照ください)

(メーカーブースにて、ソーダ割りやトニック割りにすることも可能。お好みに自由に。)

蒸溜家の話に耳を傾けながらお酒を楽しむことができます。



3.JAPAN SPIRITS FESTIVALオリジナルおつまみ盛り合わせはコイン3枚にて提供(限定数あり)

[茨城県木内酒造製造の自家製生ハム、ビアシンケン、ビアソーセージ・蒸溜酒に相性のいい牡蠣の燻製マリネ・ドライフルーツを盛り合わせ。]

1コインから注文できる、オリジナル燻製ナッツも。



4.コインは会場内で追加購入可能[4枚:1,000円/9枚:2,000円/14枚3,000円]



5.オリジナルグラスは3日間連続で使用可能!(飲むほどにお得に!)



他、キッチンカー・自治体ブースでは現金やキャッシュレスにて食事を提供!



世界から注目度の高まる"日本の蒸留酒"を秋空のもと、気軽に楽しむ3日間。



爽やかにジントニックを楽しむもヨシ。ストレートでウィスキーの深みを感じるもヨシ。ハイボールにしてもヨシ。焼酎の新酒をお湯割りで楽しむもヨシ。さらには、近代レモンサワーブームの火付け役とも言われる"新宿OPENBOOK"も参戦!2023年9月より新発売のレモンサワー缶を提供します! ほかにもアップルブランデーやラムや泡盛やウォッカなどなど日本国内では様々な蒸溜酒が生まれていることを体感できるイベントとなっております。



以下、国内を代表する蒸溜所の出品銘柄をご紹介します。



出展蒸溜所セットリスト







【DAY1】

10月13日(金曜日) 15:00-21:00





【松露酒造】

Colorful (芋焼酎/30%/45ml) コイン2枚

genshu 宮崎紅 (芋焼酎/37%/45ml) コイン2枚





【西平酒造】

加那 (黒糖焼酎/30%/45ml) コイン2枚

ISLAND (黒糖焼酎/40%/20ml) コイン2枚

巴モワ (黒糖焼酎/40%/20ml) コイン2枚



【馬追蒸溜所】

Metamor New Pot DAY300 malt(ウィスキー/50%/15ml) コイン2枚

Metamorphosis THE ORIGINII(ウィスキー/50%/15ml) コイン2枚

PURA ALBA (ブランデー/45%/20ml) コイン2枚

Metamorphosis (アップルブランデー/45%/15ml) コイン2枚

9148Gin SAKURA (ジン/45%/20ml) コイン2枚

9148Gin HOPS (ジン/45%/20ml) コイン2枚

9148Gin HAMANASU (ジン/40%/20ml) コイン2枚



【西酒造】

天使の誘惑 (芋焼酎/40%/20ml) コイン2枚

富乃宝山 (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚

宝山蒸撰玉茜 (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚



【木内酒造 八郷蒸溜所】

日の丸ウイスキー KOME (ウィスキー/48%/15ml) コイン2枚

日の丸ウイスキー シェリーカスク (ウィスキー/48%/15ml) コイン4枚

日の丸ウイスキー The 1st Barrels (ウィスキー/48%/15ml) コイン3枚



【ペルノ・リカール・ジャパン 京都蒸溜所】

季の美 京都ドライジン (ジン/45%/20ml) コイン2枚

季のTEA (ジン/45%/20ml) コイン2枚

季の美 勢 (ジン/54%/15ml) コイン2枚



【モホドリ蒸溜研究所】

LOVEVADOSアップルブランデー (アップルブランデー/40%/15ml) コイン2枚

LOVEVADOSアップルブランデー (アップルブランデー/25%/45ml) コイン2枚

LOVEVADOS Early Bird2023 (アップルブランデー/35%/20ml) コイン2枚

LOVEVADOS BRUCE(ブランデー/30%/20ml) コイン2枚



【西堀酒造 日光街道小山蒸留所】

GRAIN NEW POT 2023 (ウィスキー/60%/15ml) コイン2枚

MALT NEW POT 2023 (ウィスキー/60%/15ml) コイン2枚

夢日光ウォッカ NIKKO DREAM VODKA (ウォッカ/40%/20ml) コイン2枚



【薩摩酒造】

彩響 (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚

薩摩白波 新酒 (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚



【嘉之助蒸溜所】

嘉之助 シングルモルト (ウィスキー/48%/15ml) コイン3枚



【小正醸造】

蔵の師魂 THE ORANGE (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚

KOMASA GIN 小ミカン (ジン/45%/20ml) コイン2枚

メローコヅル エクセレンス (米焼酎/41%/20ml) コイン2枚



【ヘリオス酒造】

古酒くら (泡盛/25%/45ml) コイン2枚

TEEDA WHITE (ラム/40%/20ml) コイン2枚

くら The Rum Cask Finish (ウィスキー/40%/20ml)コイン2枚



【サントリー】

ROKU<六> (ジン/47%/20ml)コイン2枚





[DAY2]

10月14日(土曜日) 12:00-20:00





【八海山】

八海山ウィスキー (ウィスキー/58%/15ml) コイン3枚

八海山本格粕取り焼酎 宜有千萬 (粕取焼酎/40%/15ml) コイン2枚

ohoro GIN Standard (ジン/47%/15ml) コイン2枚



【中村酒造場】

なかむら (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚

Tear Drop 2021 (芋焼酎/37%/20ml)コイン2枚



【高田酒造場】

あさぎりの花 (米焼酎/25%/45ml) コイン2枚

KUMAMOTO RUM (ラム/48%/15ml) コイン2枚

jinjinGIN (ジン/47%/20ml) コイン2枚



【馬追蒸溜所】

Metamor New Pot DAY300 malt(ウィスキー/50%/15ml) コイン2枚

Metamorphosis THE ORIGINII(ウィスキー/50%/15ml) コイン2枚

PURA ALBA (ブランデー/45%/20ml) コイン2枚

Metamorphosis (アップルブランデー/45%/15ml) コイン2枚

9148Gin SAKURA (ジン/45%/20ml) コイン2枚

9148Gin HOPS (ジン/45%/20ml) コイン2枚

9148Gin HAMANASU (ジン/40%/20ml) コイン2枚



【ねっか】

ねっかSPECIAL EDITION (米焼酎/25%/45ml) コイン2枚

ばがねっか(米焼酎/25%/45ml) コイン2枚

ねっかVODKA (ウォッカ/44%/20ml) コイン2枚



【木内酒造 八郷蒸溜所】

日の丸ウイスキー KOME (ウィスキー/48%/15ml) コイン2枚

日の丸ウイスキー シェリーカスク (ウィスキー/48%/15ml) コイン4枚

日の丸ウイスキー The 1st Barrels (ウィスキー/48%/15ml) コイン3枚



【ペルノ・リカール・ジャパン 京都蒸溜所】

季の美 京都ドライジン (ジン/45%/20ml) コイン2枚

季のTEA (ジン/45%/20ml) コイン2枚

季の美 勢 (ジン/54%/15ml) コイン2枚



【万膳酒造】

萬膳 (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚

流鶯 黄麹 (芋焼酎/35%/20ml) コイン2枚

萬膳 ノロシ 2023 (芋焼酎/30%/45ml) コイン3枚



【西堀酒造 日光街道小山蒸留所】

GRAIN NEW POT 2023 (ウィスキー/60%/15ml) コイン2枚

MALT NEW POT 2023 (ウィスキー/60%/15ml) コイン2枚

夢日光ウォッカ NIKKO DREAM VODKA (ウォッカ/40%/20ml) コイン2枚



【薩摩酒造】

彩響 (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚

薩摩白波 新酒 (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚



【小牧蒸溜所】

紅小牧 (芋焼酎/30%/45ml) コイン2枚

ITO糸ジン (ジン/48%/20ml) コイン2枚

小牧の梅酒 (梅酒/13%/45ml) コイン2枚



【Kamui Whisky】

神居原酒ニューポット (ウィスキー/56%/15ml) コイン2枚



【ヘリオス酒造】

古酒くら (泡盛/25%/45ml) コイン2枚

TEEDA WHITE (ラム/40%/20ml) コイン2枚

くら The Rum Cask Finish (ウィスキー/40%/20ml)コイン2枚



【サントリー】

ROKU<六> (ジン/47%/20ml)コイン2枚



【大山甚七商店】

山大一 Matured えい紫 2016 (芋焼酎/34%/45ml) コイン2枚

JIN7 phase Ver (ジン/40%/20ml) コイン2枚

ACOU RUM WHITE (ラム/40%/20ml) コイン2枚



【柳田酒造】

蕾千本桜 (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚

ハマコマチ千本桜 (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚

青鹿毛 (麦焼酎/25%/45ml) コイン2枚



【OPEN BOOK】

レモンサワー缶 コイン3枚



[DAY3]

10月15日(日曜日) 12:00-20:00





【黒木本店】

百年の孤独 (麦焼酎/40%/20ml) コイン2枚

喜六無濾過 (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚

陶酔中々 (麦焼酎/35%/20ml) コイン2枚



【尾鈴山蒸留所】

山ねこ 自然発酵 (芋焼酎/40%/20ml) コイン2枚

OSUZU GIN (ジン/45%/20ml) コイン2枚

OSUZU MALT Cedar Barrel (ウィスキー/46%/20) コイン3枚



【国分酒造】

flamingo orange (芋焼酎/26%/45ml) コイン2枚

sunny cream (芋焼酎/26%/45ml) コイン2枚

安田 (芋焼酎/26%/45ml) コイン2枚



【渡邊酒造場】

黒麹旭萬年 (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚

旭万年星 (麦焼酎/25%/45ml) コイン2枚



【馬追蒸溜所】

Metamor New Pot DAY300 malt(ウィスキー/50%/15ml) コイン2枚

Metamorphosis THE ORIGINII(ウィスキー/50%/15ml) コイン2枚

PURA ALBA (ブランデー/45%/20ml) コイン2枚

Metamorphosis (アップルブランデー/45%/15ml) コイン2枚

9148Gin SAKURA (ジン/45%/20ml) コイン2枚

9148Gin HOPS (ジン/45%/20ml) コイン2枚

9148Gin HAMANASU (ジン/40%/20ml) コイン2枚



【ねっか】

ねっかSPECIAL EDITION (米焼酎/25%/45ml) コイン2枚

ばがねっか(米焼酎/25%/45ml) コイン2枚

ねっかVODKA (ウォッカ/44%/20ml) コイン2枚



【木内酒造 八郷蒸溜所】

日の丸ウイスキー KOME (ウィスキー/48%/15ml) コイン2枚

日の丸ウイスキー シェリーカスク (ウィスキー/48%/15ml) コイン4枚

日の丸ウイスキー The 1st Barrels (ウィスキー/48%/15ml) コイン3枚



【ペルノ・リカール・ジャパン 京都蒸溜所】

季の美 京都ドライジン (ジン/45%/20ml) コイン2枚

季のTEA (ジン/45%/20ml) コイン2枚

季の美 勢 (ジン/54%/15ml) コイン2枚



【佐多宗二商店】

赤屋根山椒 (スピリッツ/45%/20ml) コイン2枚

赤屋根レモン (スピリッツ/45%/20ml) コイン2枚

晴耕雨読XX (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚



【西堀酒造 日光街道小山蒸留所】

GRAIN NEW POT 2023 (ウィスキー/60%/15ml) コイン2枚

MALT NEW POT 2023 (ウィスキー/60%/15ml) コイン2枚

夢日光ウォッカ NIKKO DREAM VODKA (ウォッカ/40%/20ml) コイン2枚



【若潮酒造】

424GIN -Classic botanicals- (ジン/42%/20ml) コイン2枚

さつま白若潮 (芋焼酎/25%/45ml) コイン2枚

f spirits キュウリ&ラベンダー (スピリッツ/37%/20ml) コイン2枚



【八丈興発】

情け嶋 (麦焼酎/25%/45ml) コイン2枚

麦冠情け嶋 (麦焼酎/25%/45ml) コイン2枚

島レモンリキュール (リキュール/25%/45ml) コイン2枚



【ヘリオス酒造】

古酒くら (泡盛/25%/45ml) コイン2枚

TEEDA WHITE (ラム/40%/20ml) コイン2枚

くら The Rum Cask Finish (ウィスキー/40%/20ml)コイン2枚



【サントリー】

ROKU<六> (ジン/47%/20ml)コイン2枚



【富田酒造場】

龍宮 (黒糖焼酎/30%/45ml) コイン2枚

まーらん舟 (黒糖焼酎/41%/20ml) コイン2枚

龍宮 琥珀 720 (黒糖焼酎/40%/20) コイン2枚



【OPEN BOOK】

レモンサワー缶 コイン3枚





会場は2027年度に日本一高いビルとなる「TOKYO TORCH」に隣接する屋外広場。







[東京駅日本橋口から徒歩2分]

会場は、2027年度に完成予定の日本一の高さとなる東京の新たなシンボルタワー「TOKYO TORCH」に隣接する屋外イベントスペース「TOKYO TORCH Park」。



2021年6月に竣工した常盤橋タワーに隣接しています。本イベントは同所で毎年開催し、2027年度の「TOKYO TORCH」完成時には大規模に開催する計画です。





飲食・酒類のプロが主催。





主催するのは、「猿兵衛」(東京・赤坂)を経営する金子正則、「ごち惣家」(東京・東銀座)を経営する布施知浩、焼酎ECサイト「KURAKARA」を運営する橋本一正、飲食経営者向けビジネスニュース「フードリンクニュース」を主宰する安田正明の4名が本イベントのために新たに「ジャパン・スピリッツ・フェスティバル合同会社」を設立して主催し、国税庁の後援を元に日本の蒸溜酒の素晴らしさを啓蒙していきます。



ご自分の好みの蒸留酒を探しに、是非お越しください!













