株式会社near and dear(本社:東京都、代表取締役:田中真伊)が運営するジュエリーブランド「near and dear(ニアーアンドディアー)」は、ブランド開始以来、初となるクリスマスコレクションを2023年11月25日(土) 10:00より公式オンラインストアにて数量限定で発売します。





コレクションテーマ “bouquet for me” に込めた想い





この1年を振り返ると、溢れるほどたくさんの感情を味わいながら日々を過ごしてきたことに気づきます。たくさん笑った日、つい泣いてしまった日、新しい経験に心が躍った日、ずっと変わらず大事に過ごしている日。それらの日々と感情のひとつひとつが、束となり、1年を鮮やかにしてくれました。



そんな1年の締めくくりとなる特別なホリデーシーズン。near and dear が掲げるテーマは“bouquet for me”。ビジューとパールを組み合わせ、ひとつずつ手作りされたピアスとイヤーカフを組み合わせた限定BOXや新色のピアスを数量限定で展開します。



コレクション概要

本コレクションは、オンラインストア公開期間中の4日間のみの限定販売となります。



販売期間:

・2023年11月25日(土) 10:00 ~ 2023年11月26日(日)23:00

・2023年12月9日(土) 10:00 ~ 2023年12月10日(日)23:00



販売場所:

・near and dear公式オンラインストア( https://nearanddear.jp )



※販売期間外は、公式サイトはクローズしております。詳細は公式Instagramをご確認ください。

展開アイテム





▶ Christmas Special Box ( emerald / garnet / siro )

ホリデーシーズンのみ数量限定で販売するスペシャルボックス。

ホリデーシーズン限定カラーでご用意したイヤカフ「flower girl」とピアス/イヤリング「sublime」をお得に購入いただけるセットをご用意しました。



手作業でひとつひとつパールを紡ぎ、お花に仕立てたアクセサリーたちは、ギフトにもおすすめです。重ね付けをすると、ぐんと華やかな印象に。天然素材ならではの唯一無二の出会いを楽しんでいただけますように。



限定特典について





クリスマスコレクション期間中にご購入いただいたすべてのアイテムはホリデームードが漂うラッピングでお届けします。ご褒美となるようなときめきをジュエリーと共に感じていただけますように。





near and dear ブランド概要





株式会社near and dearが運営するジュエリープランド。花や草木の自然な美しさから得たインスピレーションをデザインに反映し、ひとつひとつ手作業で丁寧につくりあげています。公式オンラインストアは月に1度の週末だけオープンしています。スケジュールや商品の詳細は公式Instagramをご確認ください。



会社概要





企業名 :株式会社near and dear

所在地 :東京都荒川区南千住六丁目37番2-503号

代表取締役:田中 真伊(たなか まい)

事業内容 :ジュエリーブランド「near and dear」の企画、製造、販売、オンラインストア運営

