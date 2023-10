[BBWave]

海外企業日本誘致プロジェクト“Japan Start Up Tools Box”



国内外の企業経営のトータルサポートを行う株式会社BBWave(東京都中央区、代表取締役:鳥海一哉、以下「当社」)と、UNIPLATを開発運営するUnify Platform AG(本社:スイス、代表者:Tokinori Terada、以下「ユニファイ社」)は、将来有望な海外企業を日本に誘致するプロジェクト"Japan Start Up Tools Box”(以下、本プロジェクト)に関して、事業提携を行いました。本プロジェクトは、市場調査→法人設立→BPO→マーケティング、販売→資金調達に関するサービスを、海外からの企業及びスタートアップにワンストップで提供いたします。当社は、この全てのプロセスについてトータルサポートを提供してまいります。本サービスは、2023年12月のローンチを予定しております。







【UNIPLATとは】

ユニファイ社が運営するUNIPLATは、世界中の研究者や起業家がSDGsを推進し、その経済状況及び境遇に左右されることなく、より多くの露出を得て世界中の支援者とつながることを目的に、特別に設計されたオンラインプラットホームフォームです。今まで多くの優秀な研究者や起業家が、幅広いオーディエンス聴衆、協力者、研究への財政的支援にアクセスできなかったがために、自分の可能性を実現できずにいました。UNIPLATを通じて、通してこれらのパートナーとのコラボレーションが大幅に促進され、世界中で研究開発及び事業連携が可能になります。



本社:スイス連邦ツーク州

コーポレートサイト:https://unify21.com/

UNIPLATプラットホーム:https://www.uniplat.social/

日本事務局管理:株式会社ユニファイジャパン(Unify Japan)



【Japan Start Up Tools Boxプロジェクト立ち上げの背景と目的】

2023年9月現在、UNIPLATのビジネスパートナー全74団体のうち、海外は52団体あります。それらの団体の中で、各地域のスタートアップサポート機関、アクセラレーター、VC等において、彼らが支援する企業がアジア地域の進出先として、日本へ事業展開したい要望が多いことが判明しました。

スイスに本社を構えるユニファイ社の主な経営陣は日本人が多く、日本市場の環境に精通しているだけのみならず、神奈川県川崎市の公的施設に入居していることから、ソフト及びハード面にて、海外スタートアップの支援が可能であると考え、本プロジェクトを立ち上げることになりました。

UNIPLATを通じて、将来有望な海外企業およびスタートアップ企業を誘致することにより、日本及び海外の経済交流活性化と日本経済の国際的知名度向上に貢献します。



【BBWaveとは】

公認会計士の鳥海一哉が、600社以上の経営事例をもとに10年以上の歳月をかけて構築した、経営の教科書となる「五角錐経営プログラム」を基軸とし、経営戦略顧問サービスや各種研修・講座の提供をしています。これらはスタートアップ企業経営者から大手企業に至るまで幅広い支持を受け、これまでのべ1,000名以上が受講しています。関係するすべての人を守り導く"卓越思想”の理念のもと、企業の売上アップ支援を行っています。



【BBWaveグループとは】

本プロジェクト推進にあたり、当社を中心に、税理士、社労士、弁護士などの士業及び販路拡大サービス提供事業者を集めたグループを結成。日本にゆかりがない海外企業も安心して事業を進められるようにトータルサポートができる環境をご提供します。



<本件に関する問い合わせ先>

株式会社BBWave

コーポレートサイト:https://bbwave.co.jp/

問い合わせ窓口:info@bbwave.co.jp



