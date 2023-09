[合同会社Do Kids Lab]

~1回80分のロング授業を月3回!あのFortniteを生み出した超高性能ゲーム開発エンジンUnreal Engine5のオンライン授業+今日頑張ったことのプレゼンテーションまで行う特別カリキュラム~



プログラミング×動画制作×プレゼンテーションを活用した独自教育カリキュラム「自信教育」を専門に提供する合同会社Do Kids Lab(本社:北海道恵庭市、代表社員CEO:鷲尾充報、以下「Do! Kids Lab」)と、XR技術を軸としたIT技術による社会課題の解決を目指す株式会社きたまいか(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤貴之、以下「きたまいか」)は、「自分に自信をつけ、中学生のうちから憧れのゲームクリエイターへの道を歩き出してほしい」という思いから、Epic Games社が「世界で最もオープンで高度なリアルタイム3D制作ツール」として開発・提供している「Unreal Engine5」と「PowerPoint」や「Google Slide」といったプレゼンテーションソフトを織り交ぜた中学生からはじめるUnreal Engine5オンラインコースの提供を、2023年10月1日より開始することをお知らせいたします。





◆ 「自信教育」という、従来のプログラミング教室にはなかった画期的なカリキュラムが大好評!

Do! Kids Labは、プログラミングコースと動画制作コースを提供しています。どちらも完全オリジナル教材を使用し、楽しく長く学べるものとなっています。共通して、授業の最後には必ずプレゼンテーションを行い、自分の作品を魅力的に伝えるためにどう話せば聞き手はおもしろがってくれるか、子どもたち自身が相手の身になって考え、言葉を選び、話せるようになります。また、「人前での発表」という非日常の経験は、子どもたちを人間的にも大きく成長させ、物怖じせず積極的に考えを伝えられるようになっていきます。



Do! Kids Labは、教室、教材、コーチへの研修、企業理念など、すべてが「自信をつけること」に特化した自信教育特化型プログラミング教室です。在籍しているお子様や保護者からは、「普通のプログラミング教室とは全然違う」という声が寄せられています。自分の世界観を認めてもらえる経験は、自己肯定感や自尊心を高め、自分に自信がついていく大切な瞬間です。



◆ Scratchからのレベルアップに最適。Scratchとの同時学習でさらなる学びに。

Do! Kids LabではこれまでScratchをベースに様々なカリキュラムを開発してまいりましたが、在籍している中学生や高校生、保護者様から、



・Scratchも楽しいけど、もっと本格的なゲーム作りをしたい

・将来ゲーム会社に就職したいそうなので、そういった本格的なコースはできませんか?

・今の教室は辞めたくないので、オンラインでプラスで学べると他の習い事と調整できるので助かる



といったご要望をいただいておりました。



Scratchの続きになるような学びの機会としてUnityやJavascriptなども検討いたしましたが、ビジュアルプログラミングで開発できることや移植性も高く様々なデバイス上で動作させられること、様々なメガヒット作品が生まれており話題性や将来性もあることなどから、株式会社きたまいか(後述)とUnreal Engine5を使ったカリキュラムの開発を進めました。



◆ Unreal EngineはビジュアルプログラミングなのでScratchからの接続もスムーズで学びやすい!

Unreal Engine(アンリアルエンジン)とは、オンラインゲームFortnite(フォートナイト)の開発元であるEpic Games社が提供するリアルタイム 3D 制作ツールです。Unreal Engineはその性能の高さから、ゲーム開発はもちろん建物や自動車の設計、アニメーション・映画・テレビ番組の制作など、幅広い分野や業界でも活用されています。



Unreal Engineはビジュアルプログラミングの機構を持つため、同じビジュアルプログラミングの機構を持つScratchで学習していた方は特にスムーズに学び始めることができます。プログラムやCGにそこまで習熟していなくとも直感的に美しいグラフィックのゲームを開発することができるため、誰でもゲーム作りの楽しさを感じることができます。



また、Fortniteでも使われているEpic Gamesのネットワークサーバーを利用する仕組みが標準でついており、比較的簡単にマルチプレイ環境を構築することが可能、Fortniteと連携する仕組み(UEFN)も導入されているため、誰でも簡単にゲームを制作し一般公開する環境が整っています。



ゲームの企画、美術、プログラム、サウンドなど、ゲームを作る全行程で利用できることからも、Unreal Engineは世界中で注目されている開発エンジンです。



◆ 中学生からはじめるUnreal Engineオンラインコースでは、専門講師が直接授業を行います!

中学生からはじめるUnreal Engineオンラインコース(以下、本コース)開設にあたり、大きな課題は優秀な講師の確保でした。ScratchやUnityをオンラインで学べるコースは世の中に数多く存在しますが、中学生から学べる本格的なUnreal Engine5のオンラインスクールは、ほとんど前例がありません。



そこで当社は、これまでUnreal Engineを使って大学生や高校生にICT教育を行いながら多数の大学とも連携し、XRやメタバースの開発・研究まで手がける北海道トップクラスの技術集団「株式会社きたまいか(以下、きたまいか)」とパートナーシップ契約を締結。当社がこれまで培ってきた自信教育のノウハウと、多数の教育機関でのICT教育で培ってきた「Unreal Engineを教育する」というきたまいかのノウハウを融合させ、両社のノウハウが活きるハイクオリティな授業を実現しました。(写真は株式会社きたまいか伊藤社長:左と峨家副社長:右)







◆ 受講について

中学生からはじめるUnreal Engineコースの概要は、ご覧のとおりです。



コース紹介ページ:

https://do-kidslab.com/unreal-engine/



対象年齢:中学1年生~(高校生、学生、一般受講可能)

※英単語などが出てくるため中学2年生以降推奨

入会金:14.300円(税込)

月謝:16,500円(税込)

授業回数:月3回

授業時間:1回80分

授業方法:自宅PCにUnreal Engine5とZoomをご準備いただき、Zoom内で授業を行います。

支払い方法:クレジットカード決済のみ

必要な物:Unreal Engine5とZoomを動作させることが出来るPC

※推奨PCはこちら

https://kitamaika.shop/product-category/pc/



ご入会には、事前の授業体験への参加が必須となります。

授業体験概要ページ:

https://do-kidslab.com/unreal-engine5-ready/



【会社概要】

◆ 合同会社Do Kids Lab(https://do-kidslab.com/)



【本社所在地】北海道恵庭市恵み野西1丁目25-3

【代表者】代表社員CEO 鷲尾 充報

【資本金】1,000,000円





◆ 株式会社きたまいか(https://kitamaika.com/)



【本社所在地】北海道札幌市西区西町南2丁目3-16-202

【代表者】代表取締役 伊藤 貴之

【資本金】1,500,000円



