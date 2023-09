[株式会社オン・トーキョーショールーム]

「Driven by」―アルファタウリ、レッドブルアスリートをフィーチャーした2023年秋冬キャンペーンを開始



ザルツブルク、2023年8月14日 - レッドブルのプレミアムファッションブランドであるアルファタウリは、選ばれたレッドブルアスリートをフィーチャーした2023年秋冬キャンペーンを開始します。ブランドと関係性が強いレッドブルアスリートたちに、初めてキャンペーンというプラットフォームが与えられます。









株式会社オン・トーキョーショールームが日本国内のPRを担う、アルファタウリが2023年秋冬キ

ャンペーを開始しました。



AW23 キャンペーン「Driven by」では、スクーデリア アルファタウリのドライバーである角田裕毅、ハンドボール選手のテス・リーダー、フィールドホッケー選手のアン・フェーネンダールが、自分たちの原動力について語ります。



このキャンペーンは、ブランドの戦略的方向性をサポートし、世界的なブランド認知度を強化し、プレミアム ライフスタイル分野での地位を強化します。





「このキャンペーンでは、選ばれたレッドブルアスリートに、ファッションシーンで自分自身を表現するためのプラットフォームを初めて提供します。 このキャンペーンを通して、ブランドの世界感をより深く掘り下げる機会を提供したいと考えています。あらゆるスポーツやその他のシーンで活躍する人々に表現してもらうことで、ブランドのコミュニティーを広げていきます」とアルファタウリの CEO、アーメット・メルカンは説明します。





Formula 1(R) ドライバーとレッドブルアスリートが語る原動力





キャンペーンの焦点は 3 人の人物にあります。何が彼らを動機づけているのか、ファッションが彼らにとって何を意味するのか、そしてアルファタウリファミリーの一員であることが何を意味するのかについて、個々の洞察を与えてくれます。



主人公たちは、モノトーンで撮られています。 さまざまな個人を結びつけるのは、まさにアルファタウリと同じように、パフォーマンスの完璧さへの絶え間ない意欲とイノベーションへの熱意です。 才能ある人々の個人的な洞察も、アルファタウリのブランドの中核を表しています。





2023秋冬キャンペーンはロンドンで、写真家のローラン・アンバートによって撮影されました。



アルファタウリは、2023 年 8 月 14 日から、ソーシャル メディア チャネルおよび www.alphatauri.comの 2023 年秋冬キャンペーン ページで、キャンペーン詳細や舞台裏を公開します。



キャンペーン画像はこちらのリンクにてご確認ください:

https://bulldrive.redbull.com/fl/Q9XlEJgdne



About AlphaTauri



アルファタウリはレッドブルが設立したプレミアム ファッション ブランドです。デザインと高級素材をテキスタイルのイノベーションと組み合わせています。 アルファタウリは著名な専門家と協力して最新テクノロジーを開発しています。 最新コレクションは、ロンドンの旗艦店、一部の小売店、およびオンラインで入手できます。

@alphatauri #fitsbodyandmind





About AlphaTauri 3D-Knit

AlphaTauri 3D ニットウェアは、AlphaTauri の戦略的パートナーの 1 つである日本の島精機株式会社のホールガーメント横編み機を使用して作られています。 3D ニット技術は、より持続可能な生産に加えて、シームレスな 3D ニット デザインのオンデマンド生産など、製品とデザインにさまざまなメリットをもたらします。



About Taurobran(R)

Taurobran(R) は、防水性と通気性を同時に備えた革新的な 3 層メンブレンです。 画期的な電子紡績技術のおかげで、Taurobran(R) は、快適さとスタイルを組み合わせた防水繊維構造の柔軟性を提供します。 Taurobran(R) は、テキスタイル革新における世界的リーダーと協力して開発されました。



About the Heatable Capsule Collections

Heatable Capsule Collections は、AlphaTauri、Deutsche Telekom、Schoeller Textil AG 間の業界を超えたコラボレーションの成果です。 アルファタウリが製品開発とコレクション デザインを担当し、Telekom がアプリを含むテクノロジーを担当します。 Schoeller Textil AG は、E-Soft-Shell 加熱技術とコレクションで使用されるすべての生地を提供しました。 両パートナーは、2020年に加熱可能なスマートファッションシリーズのヒータブルカプセル1.0(HCC1.0)を初めて発売し、続いて2022年にヒータブルカプセルコレクション2.0(HCC2.0)、2023年秋にヒータブルカプセルコレクション3.0を発売します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-22:40)