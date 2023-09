[株式会社タカオ]

~クロスカントリースキーという種目で日本人初のメダル獲得という夢に挑戦する宮崎選手を応援します~



東海3県で商業施設、福祉施設建築を行う株式会社タカオ(本社:岐⾩県岐⾩市、代表取締役社長 村橋章光)は、この度、クロスカントリースキーヤー 宮崎 日香里(みやざき ひかり)選手とのスポンサー契約を締結致しました。



3年後に開催のミラノオリンピックにて、クロスカントリースキーという種目で日本人初のメダル獲得という夢に挑戦する宮崎選手を応援して参ります。





【URL】https://www.takao-net.jp/info/2155/





スポンサー契約に至った背景







株式会社タカオは現在「VISION2031」という目標を掲げ、2031年目標達成に向け全社一丸で推進しています。



その中で、3年後に開催のミラノオリンピックにて、クロスカントリースキーという種目で夢でもあり目標でもある日本人初のメダル獲得を本気で目指している宮崎選手に対して、内容は違えど高い目標の達成をしたいという方向性は同じであること、

もう一つは、地球温暖化という世界的な環境問題についてスポーツを通じて本気で解決できないかを日々考えながら取り組まれている宮崎選手の姿勢をみて、株式会社タカオは宮崎選手を応援する事を決めました。



宮崎選手の主な競技実績



2015年 ぐんま冬季国体 少年女子の部 優勝

2016年 インターハイクラシカル 優勝

2016年 ユースオリンピック混合団体 7 位入賞

2017年 札幌冬季アジア大会 20km リレー 優勝

2017年 世界ジュニア選手権大会出場

2018年 同上

2019年 同上

2019年 全日本学生スキー選手権大会 5km クラシカル 優勝

2020年 とやま ・なんと国体女子リレー 優勝

2022年 第101回全日本スキー選手権大会距離競技 5kmマススタート 優勝



株式会社タカオについて





株式会社タカオは1977年に設立された岐⾩市に本社を置く建築会社です。

※コーポレートサイト https://www.takao-net.jp/



主にロードサイド型の商業施設や福祉施設の建築請負を手掛けており、岐⾩県、愛知県、三重県の東海3県を中心とした地域に密着した営業展開を行っております。

株式会社タカオはオーナーが保有する土地の有効活用としてナショナルチェーン等のロードサイド店の建築を主力事業としながら新たに福祉施設の建築事業に参入し、障がい者グループホームやナーシングホームの建築を行っております。



経営理念







MISSION VISION VALUE





Always for the best「すべては最善のために」

社会の課題と向き合い、価値創造型の建設会社としてイノベーションで応える。



我々の使命は事業を通じて人々が心豊かに暮らせる、未来の街を創るということに尽きます。 現在、地域社会が抱える「地方経済」「少子高齢化」「人口減少」「環境問題」など、様々な課題がある中で、弊社の事業である「商業建築事業」「福祉建築事業」「不動産事業」を活かし新たな価値を生み出すことで、地域社会の課題解決に繋げ、いつまでも人々が心豊かに暮らせる未来の街づくりを創造し実現することが地域社会への貢献になります。



2031年に100億企業になり、全社員とその家族の物心両面の幸福を追求

すると共に、誇りを持って成長できる企業となる



高い志とロマンを持って挑戦する。経営理念に込められた想いを胸に、Mission(使命)を果たすため、明確な目標に向かってチャレンジ精神をもって成長する社員一人一人が使命感と責任感を持ち「できない理由」を探すのではなく、「できる方法」を探す集団であれば、全社員とその家族の物心両面の幸福を追求できる企業となり、且つ社会から必要とされる企業となる。





一.正しい倫理価値観を持つ

「儲かるか」、「損か得か」ではなく、それをすることが社会正義に照らして、正しいかどうかを判断基準として行動する。

一.創意工夫による自己進化

社会の変化に柔軟に適応するため、常に現状に満足することなく「創意工夫」と「自己変革」によって「自己進化」する。

一.多様な価値観を尊重する

多様な人と異なる視点が合わさることで創造性が高まり、互いの理解を深め、育むことで、新しい価値作りに挑戦できる企業風土を創る。





【会社概要】

社名:株式会社タカオ

本社所在地:〒500-8227 岐阜市北一色3丁目9番21号

代表取締役社長 村橋章光

事業内容: 総合建設業、テナントリーシング、不動産仲介業

設立: 1977年9月12日

HP:https://www.takao-net.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/14-19:46)