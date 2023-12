[Believe Japan合同会社]

グローバル音楽会社大手のBelieve(本社:フランス/パリ CEO:デニス・ラデガイリー 日本法人代表:小川エリカ)と、Nissy(西島隆弘)とエージェント契約を結ぶfearless社(本拠地:日本・東京 代表:島賢治)は本日、パートナーシップの締結を発表した。









Believe社とfearless社は、Nissyの前作Single「When You Were Mine」からパートナーシップを組み、先行期間から約1ヶ月でSpotifyの月間リスナー数が前月比+115%増加(約40万人から約85万人)。

強力な国内ファンベースに加え、ラテンアメリカ、アジア等、国外の新たな地域のリスナーやストリームを獲得している。



そして、パートナーシップ2作品目として、11/28には、Nissy初の国際コラボレーションとして、Nissy×Saweetieの新曲「Feels」をリリース。





■Feelsについて

Saweetieとのコラボレーション作品「Feels」。

今作の新曲「Feels」は2018年頃から制作がスタート。2022年第64回グラミー賞で最優秀新人賞とベスト・ラップ・ソング賞にノミネートされ、ヒップホップ・シーンの女性アイコンの一人として活躍しているSaweetieをフィーチャリングに迎えた作品。



Nissyの甘く艶めかしいボーカルが楽曲をリードしていきながらも、サビではサウンドの存在がより厚みを増し、形容し難い心地よさを演出し、一つの作品の中でも多面性を感じさせる作品。甘く、時に強引さも魅せるNissyのボーカルにSaweetieのラップが絶妙にマッチしていく。

Nissy、Saweetieともにそれぞれのシーンを牽引していく二人が放つ「Feels」は聞くほどに脳内を強く刺激し、そして“感じ”させる作品となっている。



配信リリースと共に公開されたMusic Videoは、LAにてSaweetieとともに撮影。全編フルCG作品となっており、壮大かつコントラストが際立つ、シュールで物理の法則が自由自在に変わる奇妙な世界を、NissyとSaweetieが楽曲と共にシーンを展開する。またシーンごとに様変わりするカラーリングやCG展開、そして2人の衣装や表情なども見所の一つとなっている。

全てにおいてハイクオリティでハイセンスなMusic Videoも新しい基軸となっている楽曲「Feels」と共に、堪能頂きたい作品である。

「Feels」Streaming&Download:https://lnk.to/Nissy_Saweetie_Feels



「Feels」Music Video:https://youtu.be/CQ2DdIPdX-A







■Nissy 西島 隆弘(にしじま たかひろ| Takahiro Nishijima)

西島 隆弘(にしじま たかひろ) 1986年生まれ、歌手、俳優。 2013年、セルフプロデュースにより「Nissy」としてソロ活動を開始。作詞作曲、ステージ演出、MVの監督なども自ら手掛ける。2019年には日本人男性ソロアーティスト史上最年少で即完を果たし、4大ドームツアーを完走。 5月24日に待望の3rdアルバム『HOCUS POCUS 3』をリリース。同年10月より自身最大規模であり、ソロアーティストとして史上2人目となる6大ドームツアー「Nissy Entertainment 4th LIVE ~DOME TOUR~」を開催、全公演ソールドアウトにて終幕。7月14日には1年振りとなるシングル「Rendezvous」をリリースし、10月20日には自身初となる全英語歌詞によるシングル「When You Were Mine」をリリース。11月28日にはグラミーノミネートアーティストのSaweetieとコラボした「Feels」を配信リリース。さらに、11月29日より6大ドームツアー「Nissy Entertainment 4th LIVE ~DOME TOUR~」のライブ&ドキュメンタリー映像のAmazon Prime Videoの世界配信とDVD・Blu-rayの12月24日リリースも発表した。



HP:https://nissy.jp/

Nissy Official Information:https://bio.to/Nissy



■fearless社からのコメント

fearlessは、多岐にわたる才能あるアーティストと幅広いプロジェクトを結び、音楽の可能性を広げるエージェントチームです。私たちは従来の枠にとらわれず、大胆で革新的なアイデアを通じて、「音楽ができること」を進化させます。Believe社とのパートナーシップにより、我々は日本と世界のデジタル音楽領域において更なる発展を遂げ、音楽業界の新時代をリードする存在として前進し続けます。



■Believeからのコメント

“Believeは、fearless社と共に、日本および海外でのデジタル音楽領域におけるアーティスト活動をサポートできることを、嬉しく思います。fearless社及びNissy(西島隆弘)は、日本のローカルマーケットでのファンを第一に考えるローカルファーストな指針を持った上で、潜在的なファンに戦略的に働きかけ、強力で熱心なコミュニティを構築しています。そして、新たなクリエイティブへの挑戦とデジタル強化によって段階的にフェーズを積み上げ、外の世界へと拡大していくことを試みられています。

fearless社のように、オープンかつチャレンジ精神を持ち目指す方向を定め、戦略的で建設的な取り組みをされているアーティストやチームは、海外の他の地域でも成功や実績を積み上げ続けています。当社の専門チームとテクノロジー、そして国内外の主要DSPとの強力なパートナーシップを活かし、これからもますますインディペンデント性を持たれて活躍の場を広げていかれるNissy(西島隆弘)さん、そしてfearless社と関係者チームを応援して参ります。”



■fearless社について

fearlessは2017年に設立され、多様なバックグラウンドを持つスタッフが結集し、各自が卓越した能力と実績を有するエージェントチームです。当社は音楽ビジネスの従来業務に焦点を当て、ファイナンス、生産マネジメント、組織マネジメントなど広範な領域に専門的にアプローチし、アーティストに最適なチームを提供しています。従来の枠組みや発想にとらわれない大胆なアイデアをもって、アーティストの新たな可能性を開拓し続けています。

URL:https://fearless.vision/



■Believeについて

Believeは、世界50カ国に拠点を持ち130万人以上のアーティストを支援しているデジタル音楽会社です。Believeのミッションは、インディーズ・アーティストやレーベルのキャリアの各段階において、オーディエンスを増やすために必要なソリューションを提供し、デジタル世界におけるインディーズ・アーティストやレーベルを発展させることです。世界中のデジタル音楽専門家からなるBelieveの情熱的なチームは、グループのグローバル・テクノロジー・プラットフォームを活用し、アーティストやレーベルへのコンサルティング、音楽配信、プロモーションを行っています。世界中で1,720人の従業員が、独自のデジタル専門知識、敬意、公正さ、透明性をもって、インディペンデント・アーティストやレーベルを支援することを目指しています。Believeは、Believe、TuneCore、Nuclear Blast、Naïve、Groove Attack、AllPoints、Ishtar、Byondなどのブランドポートフォリオを通じて、様々なソリューションを提供しています。BelieveはEURONEXT・Parisの規制市場コンパートメントBに上場しています(Ticker:BLV、ISIN:FR0014003FE9)。

URL:www.believe.com



■Believe Japan合同会社について

2023年3月、日本法人Believe Japan合同会社(ビリーブジャパン)を設立し、7月に日本でのサービスを開始致しました。Believe Japanは、日本市場においてあらゆる音楽ジャンルのアーティストやレーベルのキャリアの各段階における発展の支援として、「Believe Label & Artist Solutions - ビリーブレーベル&アーティストソリューションズ」、「Believe Artist Services - ビリーブアーティストサービス」の2領域のサービスを提供しております。次のメンバーを立ち上げチームに迎え、さらに運営体制強化をして参ります:

・シニアカスタマーケア 兼 オペレーションズサポート:内田ひろこ

・レーベル&アーティストリレーションズ 兼 ビデオチャンネルマネージャー:野口みなみ

・事業開発 兼 エディトリアルマーケティングパートナーシップシニアマネージャー:薬師寺快

URL:https://www.believe.com/japan

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/believeglobal



Company Logo:https://x.gd/OjKl2



