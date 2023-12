[キュビスム展 広報事務局]

会期:2024年3月20日(水・祝)~7月7日(日)



国立西洋美術館(東京・上野)で好評開催中の「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展―美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ」が、京都市京セラ美術館に巡回します【会期:2024年3月20日(水・祝)~7月7日(日)】。日本でキュビスムを正面から取り上げる本格的な展覧会はおよそ50年ぶりです。







20世紀初頭、パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックによって生み出されたキュビスムは、西洋美術にかつてない変革をもたらしました。その名称は、1908年にブラックの風景画が「キューブ(立方体)」と評されたことに由来します。伝統的な遠近法や陰影法による空間表現ではなく、幾何学的に平面化された形を用いて画面を構成する試みは、絵画は現実を再現するというルネサンス以来の常識から画家たちを解放しました。パリの若い芸術家たちに衝撃を与えたキュビスムは、瞬く間に世界中に広まり、以後の芸術の多様な展開に決定的な影響を及ぼします。



本展は、世界屈指の近現代美術コレクションを誇るパリ・ポンピドゥーセンターの所蔵品を中心に約130点を展示する、日本では約50年ぶりとなるキュビスムの大型展覧会です。約40人の作家による初来日作品50点以上を含む絵画や彫刻などにより、20世紀美術の真の出発点となったキュビスムの全貌を紹介します。





開催概要

◆展覧会名:パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展-美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ

◆英文名称:The Cubist Revolution An Exhibition from the Collection of the Centre Pompidou, Paris

◆会期:2024年3月20日(水・祝)~7月7日(日)

◆開館時間:10:00-18:00(入場は17:30まで)

◆休館日:毎週月曜日 *ただし、4月29日と5月6日は開館

◆会場:京都市京セラ美術館(本館 北回廊・南回廊1階)

◆前売券、特別チケットは2024年1月19日(金)から販売開始いたします。京都会場の詳細については今後、展覧会公式サイトで発表いたします。

◆主催:ポンピドゥーセンター、日本経済新聞社、テレビ大阪、京都新聞、京都市

◆後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本

◆協賛:大林組、DNP大日本印刷、日本通運、ブシュロン ジャパン

◆協力:サッポロビール、日本航空、パリ・ポンピドゥー・センター日本友の会

◆問い合わせ:京都市京セラ美術館 TEL.075-771-4334

◆展覧会サイト:https://cubisme.exhn.jp





