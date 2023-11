[株式会社プレスク]

株式会社プレスク(以下、プレスク)は、優れた従業員サポートプログラムを提供する卓越した企業として「Great Place to Work認定企業」に選出されたことをお知らせいたします。









Great Place to Workの認定は、企業の従業員にとって働きがいのある環境を提供することに専念し、その結果として従業員の幸福度を向上させる企業を評価したものです。



株式会社プレスクの代表取締役である湯浅 信は、「Great Place to Workの認定企業に選ばれたことは、私たちにとって大きな誇りです。プレスクは、従業員にとって満足度の高い職場環境を提供し、個人的な成長とICTを通じたプロフェッショナルな成功をサポートすることに力を入れてきました。今後もプレスクは、この評価に値する企業としての地位を維持し、優秀な人材を迎え入れ、共に成長していきます。」と述べました。





*主な取り組み

「一人ひとりを尊重し、それぞれが活躍できる環境を構築する」 会社と社員が一体となって企業理念を具現化しています。

互いを尊重しあうには相手を知ること、コミュニケーションをとることが必要と考え、様々なコミュニケーション機会を策定しています。



・ユニット定例会

ユニットリーダーとメンバーの対面式交流を目的に四半期に1回開催をしています。 業務の状況、雑談を含めた相互コミュニケーションの機会になっています。

・バディ

月に1度の全体会議後の懇親会として開催しています。 ※社員が集まる機会に相棒を見つけてほしい思いからバディと名づけられました。

・ノミチケ、アクティビティパスポート

社員交流活性化の目的で社員 3 人以上集まり、食事や映画など行く場合、1 回 2,000 円まで、四半期ごとに 2 回補助しています。 バディで趣味や興味が同じ仲間がいることを知り、こちらの制度を使って食事会などに行っています。

・メンター制度

新卒定着率の向上と新入社員をサポートすることで先輩社員の成長(マネジメント力をつける)を促すことを目的としています。信頼関係構築のため週 1 回以上はコミュニケーションを取る、月に 1 回対面で面談を行うなど、取り決めをしています。また、メンター、メンティーともに抱えている課題を早期解決するため定期的に懇親会を開き、サポート方法やコミュニケーションの取り方を共有、相談しやすい環境づくりをしています。



「社員みんなが利用できる制度、仕組みにする」(困っている人や必要な人がきかっけで全社員が利用できる、しやすいこと)

「その取り組みで社内コミュニケーションが活性化し、社員の結びつきが強くなる」(利用した社員が便利、良かったと思い、他の社員も利用しようと思えること)

当社が新たな取り組みを始めるにあたり、上記を重要なポイントとしています。



・ライフワークバランスへの取り組み

東京国際フォーラムで実施された「ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2023」の認定企業表彰式にて『優秀賞』を受賞致しました。



優秀賞受賞時の小池都知事との写真





*今後の展望

プレスクがGreat Place to Workの認定企業に選出されるために、従業員の声に耳を傾け、職場環境の向上に向けた取り組みを強化しました。柔軟な労働条件、キャリア開発プログラム、ワークライフバランスのサポート、コミュニケーションの向上など、従業員が活躍できる環境を整備しています。プレスクは今後も、優秀な求職者を歓迎し、共に成長し、新たな挑戦に取り組みます。求職者の皆様には、プレスクでのキャリアが一層充実したものとなることを約束します。



*企業認定資格

・とうきょう次世代育成サポート企業(2009年取得)

・港区ワーク・ライフ・バランス推進企業(2011年取得)(2015年港区外へ移転のため取り消し)

・東京都 課題解決型雇用環境整備事業(2013年選定)

・平成25年度東京ワークライフバランス認定企業「育児・介護休業制度充実部門」(2013年取得)

※当社の情報は、上記Webページの中段をご覧ください。

・平成27年:東京ワークライフバランス認定企業「休暇取得促進部門」(2015年取得)

・令和5年:東京ライフワークバランス認定企業「優秀賞」受賞

・令和5年:Great Place to Workの認定





⚫️参考情報

東京都TOKYOはたらくネット 東京ライフ・ワーク・バランス認定企業制度

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/hatarakikata/lwb/ikiiki/nintei/index.html

令和5年3月 結果報告書

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/hatarakikata/lwb/lwbexpo2023houokoku2.pdf



企業概要

ServiceNowのサービス提供を中心とした情報システム分野におけるITコンサルティング、システム開発等の事業全般

設立:1989年

資本金:3000万円

社員数:40名

https://www.instagram.com/presq_official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-10:40)