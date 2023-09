[合同会社 PVHジャパン]

2023年9月7日 - Calvin Kleinは本日、俳優、歌手、モデルのBright Vachirawit、モデルのMaryel Uchida、俳優のKuan Chenを起用した、アジアにおけるCalvin Klein Jeansの新キャンペーンを発表











キャンペーンでフィーチャーされた2023年秋のCalvin Klein Jeansコレクションは、90年代のスタイルにインスパイアされたシルエットを、より高いフィット感と大胆なウォッシュ加工で現代向けにアップデートしている。ハイパーリアルボクシーデニムジャケットは、リラックス感のあるフィットでジェンダーレス。色鮮やかなバイオレットウォッシュが特徴で、同色の90sストレートジーンズと合わせて、大胆なデニムの着こなしを実現させる。

スリム、ワイド、フレアのシルエットから選べる37.5ジーンズシリーズは、オールシーズン快適な履き心地を実現する特許取得の温度調節技術で作られている。リジッドなコットンデニムを使用したオーセンティックブーツカットジーンズは、ウエストにフィットし、スリムなシルエットにフレアな裾が、レトロでありながらモダンな印象を与える。

ハイウエストでゆったりとした、ハイライズワイドレッグジーンズは、カジュアルすぎないルックを演出。クラシックテーパードジーンズは、太ももにぴったりフィットしてテーパードを効かせることで、スタイリッシュに。







Park Jong Ha/パク・ジョンハが撮影したこのキャンペーンでは、スターたちがブランドの象徴であるセンシュアリティと自信を体現。キャンペーンの大胆なポートレートは、Calvin Kleinの最も代表的なスタイルに身を包み、最新のジーンズコレクションを洗練されたカジュアルスタイルで際立たせている。



コレクションは、日本全国のCalvin Klein店舗とカルバン・クライン 公式オンラインストア (calvinklein.com)で販売。

デニムコレクションについて詳しくはこちら。

(https://japan.calvinklein.com/stories/23sp_denim/)



<着用情報>

Bright Vachirawit 着用 ハイパーリアルボクシーデニムジャケット ¥35,000

90’sストレートデニムパンツ ¥25,000

ローライズトランクス ¥5,000

Maryel Uchida 着用 シェルパデニムジャケット ¥40,000(9月中旬発売予定)

Kuan Chen 着用デニムジャケット(参考商品)



Campaign Credits:

Directed and photographed by Park Jong Ha



Editorial Credits:

Calvin Klein



About Calvin Klein, Inc.:

Calvin Klein は、世界をリードするグローバルファッション ライフスタイルブランドのひとつで、大胆で型にはまらない理想を掲げてきた歴史を持つ。1968 年にニューヨークで設立されたこのブランドの、ミニマリストでセンシュアルな美学は、製品デザインとコミュニケーションにも反映されており、何より自己表現における無限の可能性を示すキャンバスになっている。Calvin Klein の各ブランド - Calvin Klein、Calvin Klein Jeans、Calvin Klein Underwearは、日常の必需品を世界的なアイコンに引き上げるという意図と目的によって繋がり合っている。各ブランドは、小売業界で独自のアイデンティティと地位を持ち、さまざまなニーズを持つ国内外の消費者のため、ユニバーサルな魅力を持つ幅広い製品を提供している。当社の製品は、責任ある設計、高品質な構造、不要な細部の排除によって成り立つ。私たちは、長期的に着用ができてシーズンごとに関連性のある、ユニークで立体的な製品づくりを目指しており、 Calvin Klein 製品の世界の小売売上高は2021 年時点で約 85 億ドルに上る。



Calvin Klein は、新しいデジタルプラットフォームと最新のマーケティングキャンペーンのイノベーターとしての地位を固め続けている。 PVH は 2003 年に Calvin Klein を買収し、ブランドの世界的な関連性、存在感、および長期的な成長を拡大するための集中的なアプローチで監督し続けている。その他情報はwww.calvinklein.com へ。







