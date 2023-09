[株式会社white from green]

新発売『ハイブリッド腸ファイバープロテイン』は高純度WPIプロテインに3つの腸活素材を贅沢に配合。 9月6日からインターネットで発売開始、麻布十番で試食できる特設コーナーも開設。





累計書籍販売数約70万部を記録するサイエンスライター鈴木祐と株式会社white from green(本社:東京都目黒区、代表取締役:三上 眞、以下wfg社)は、鈴木祐が長年のリサーチや自身の摂取経験を通して、タンパク質から食物繊維、腸活素材に至るまで各素材品質と配合バランスにこだわり、日本初(※1)のバナナ由来レジスタントスターチと乳酸菌生産物質をダブル配合した『ハイブリッド腸ファイバープロテイン』を共同開発し、9月6日から販売を開始します。





(※1)当社調べ:バナナ由来レジスタントスターチ配合プロテイン自体が日本初の取り組みとなり、さらに乳酸菌生産物質を追加配合したプロテイン商品は当社の厳正なる調査の結果ございません。



○本商品のプロデューサー鈴木祐 メッセージ



ベストセラー『最高の体調』著者 鈴木 祐



最高の体調を手に入れるには、タンパク質と食物繊維が必須。

この最強の組み合わせを効率よく摂取できるサプリメントがあれば…。

そんな発想から生まれたのが、この「HYBRID 腸FIBER PROTEIN」。



限界まで純度を上げた“高品質プロテイン”に、

最新型の食物繊維である“レジスタントスターチ”を組み合わせ。

さらに乳酸菌生産物質とオリゴ糖を配合し、腸活要素を徹底強化。



腸 + 筋肉 = 最高の体調



自分が毎日使いたいプロテインをゼロから最高にわがままに創りました!

ついに完成したおいしい高機能プロテインを、ぜひお試しあれ。





○ハイブリッド腸ファイバープロテインの3つの特徴



1.筋肉と腸を同時に育むハイブリッド型

1回分38gにタンパク質20.3gと食物繊維8.4gを配合。体の隅々までプロテインのポテンシャルを最大限に引き出すため、レジスタントスターチ、乳酸菌生産物質、オリゴ糖の3種の腸活素材をミックスしました。



2.大切な腸内細菌を3つの腸活素材でもてなす

●レジスタントスターチ(RS):善玉菌の大好物。水溶性&不溶性食物繊維の両特長を兼ね備えたRSはゆっくりと発酵しながら大腸の奥の直腸まで届き、短鎖脂肪酸、中でも酪酸を多く産生します。

●乳酸菌生産物質:腸内細菌が生み出す"腸活に役立つ物質"の総称で、酪酸、プロピオン酸、酢酸といった重要な短鎖脂肪酸がダイレクトに取り込めます。

●フラクトオリゴ糖:低カロリーで自然な甘みをもつ腸活素材。こちらも善玉菌の栄養源となり、レジスタントスターチの働きをサポートしてくれます。



3.毎日続けられる自然なおいしさ

毎日摂取するプロテインは素材の安心性がとても大切。本商品は、白砂糖・保存料・着色料などを徹底的に避け、重金属が入ってないことが検査証明書として確認できた、クオリティが高い高純度のプロテインと100%天然バナナから抽出したRSを使用。そのおかげで、フラクトオリゴ糖、ステビアの自然な甘みだけが残った、飲みやすい甘さ控えめのさっぱりココア味に仕上がりました。



○商品ラインナップ

■ハイブリッド腸ファイバープロテイン 大袋(1140g=30回分)/ ¥12,800(税抜)



■ハイブリッド腸ファイバープロテイン 38g(個包装で持ち運びに便利)/ ¥694(税抜)



■オリジナルシェイカー(300mlまで計量可能&コンパクトサイズ)/ ¥880(税抜)



■発売記念お試しセット(38g個包装 x 3) 定価¥2,082 → ¥1,648(税抜)





○とてもお得な定期販売をインターネットで開始



オフィシャルSHOP: https://frombanana.com/lp?u=lp_protein

◎オフィシャルSHOP限定 ”定期便3大特典”

1.初回分50%OFF 6,400円(税抜)

2.2回目以降もずっと35%OFF

3.オリジナルシェイカープレゼント(初回発送時に同梱)

◎発売記念お試しセット(38g個包装 x 3) 定価¥2,082 → ¥1,648(税抜)

※まずは少量で試してみたいお客様へのお試し商品となります



○試飲ができる特設コーナーを東京の麻布十番の薬局「くすり城南」の店舗内に開設



麻布十番「くすり城南」

営業時間:am9:00~深夜am4:00(年中無休)

03-2451-8400

東京都港区麻布十番3丁目14-3 https://goo.gl/maps/Sj3BnjE79QwK9Ddh7

発売を記念して、都内でも深夜まで営業していることで有名な麻布十番の老舗薬局「くすり城南」にあるレジスタントスターチ専門コーナーにて同プロテインの販売も行います。上記ご紹介全商品に加え、お得な発売記念お試しセット、その他レジスタントスターチ関連商品の購入が可能です。また、同コーナーでは同プロテインのおいしさを体感頂けるよう、試飲サービスも実施いたします。(上記写真はコーナーのイメージで詳細変更になる場合がございます)



○ベストセラー『最高の体調』について



『最高の体調』進化医学のアプローチで、過去最高のコンディションを実現する方法 (ACTIVE HEALTH)

https://amzn.asia/d/25Rche8

著者:鈴木 祐(サイエンスライター)

出版社 ‏ : ‎ クロスメディア・パブリッシング(インプレス)

発売日 ‏ : ‎ 2018/7/13







【ハイブリッド腸ファイバープロテイン関連情報】

オフィシャルSHOP: https://frombanana.com/lp?u=lp_protein



【本商品のプロデューサー(企画監修)】

鈴木 祐(サイエンスライター/編集者)

1976年生まれ。慶應義塾大学SFC卒業後、出版社勤務を経て独立。無理なトレーニングや食事制限なく痩身、体質改善を目指す「パレオダイエット」を研究実践。10万本の科学論文の読破と600人を超える海外の専門医や学者へのインタビューを重ね、自身のブログ「パレオな男」で健康、科学、心理に関する最新の知見を紹介し続け、月間250万PVを達成。健康テーマや科学的なエビデンスの見分け方などを伝える講演なども行っている。

ブログ「パレオな男」: https://yuchrszk.blogspot.com/

鈴木祐X(旧Twitter): https://twitter.com/yuchrszk



【販売元】

株式会社white from green

■代表者:代表取締役社長 三上 眞 / 代表取締役副社長 工藤 泰正

■所在地:本社 東京都目黒区碑文谷5丁目2番5号

FUJI FACTORY(有機JAS認証工場) 静岡県富士市厚原137-5

■設 立:2022年1月

■事業内容:レジスタントスターチ(食品・健康食品)の研究開発、製造、販売

■URL:https://frombanana.com/



【特設コーナー】

麻布十番「くすり城南」

東京都港区麻布十番3丁目14-3 https://goo.gl/maps/Sj3BnjE79QwK9Ddh7

03-2451-8400

営業時間am9:00~深夜am4:00(年中無休)



