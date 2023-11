[和歌山けやき大通りイルミネーション実行委員会]

JR和歌山駅前から和歌山城まで約2km、75万球の光が物語を紡ぐイルミネーションで織りなす、光輝くパレードのような世界を和歌山に!





和歌山けやき大通りイルミネーション実行委員会(実行委員長:古澤良祐)は、JR和歌山駅前から西へと続くけやき大通りの約2kmをイルミネーションで彩るライトアッププロジェクト「KEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe」を2023年11月23日(木・祝)より開催。開催初日の2023年11月23日(木・祝)の17時に点灯式を行ないます。



「KEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe」は2023年11月23日(木・祝)から翌2024年の2月29日(木)までの99日間を予定。その約3ヶ月間、JR和歌山駅から和歌山城をつなぐ延長2kmにわたるけやき大通りが光輝くイルミネーションの並木道に変身します。当初の予定では約230本の樹木に70万球のイルミネーションを設置する計画でしたが、より人が集まりやすいよう、よりキレイに見えるよう計画を見直し、最終約75万球のイルミネーションをけやき大通りの中央分離帯、側道、歩道の街路樹合計278本に設置しました。和歌山のメインストリートを光で彩り、自慢できる冬の風物詩にしていきます。



オープニングセレモニー、点灯式を初日の2023年11月23日17時に開催





2023年11月23日(木・祝)からの「KEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe」のスタートにあたり、当日17時からオープニングセレモニーと点灯式を和歌山城ホール前の特設ステージで開催します。また、会場横の和歌山市城前広場では城前ひろばナイトマルシェが22時まで開催されています。



TGC和歌山とのスペシャルコラポレーションが決定!「TGC 和歌山2024 オリジナルライトアップフォトスポット」が登場!







「KEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe」のイルミネーションをプロデュースする「フェスタ・ルーチェ」とTGC和歌山とのスペシャルコラポレーションが決定! 「KEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe」および、2023年11月3日(金)より和歌山マリーナシティにて開催中の「FeStA LuCe in 和歌山マリーナシティ」の2箇所に、「TGC 和歌山2024 オリジナルライトアップフォトスポット」が登場します!

寒い海辺にあり、それまでは集客が難しかった和歌山マリーナシティの冬の夜に、イルミネーションを灯すことで若者や子どもたちが楽しそうに集うようになり、“オフシーズン”の場所を“オンシーズン”へと変換してきた「フェスタ・ルーチェ」そして、“光で繋ぐ和歌山”を合言葉に、色々なところに光を灯すことで、もっと人であふれる街にできるのではないか、そんな思いで開催される「KEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe」。そんな和歌山の新しい風物詩を、TGC和歌山が一緒に盛り上げます!





<TGC 和歌山2024 オリジナルライトアップフォトスポット>

・設置場所(予定) :

1.「FeStA LuCe in 和歌山マリーナシティ」会場内

2.「KEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe」和歌山トヨタ自動車株式会社美園店前(和歌山市美園町2丁目65番地)

・設置期間(予定) :

2023年12 月1日(金)~2024年2月29日(木)

※FeStA LuCe in 和歌山マリーナシティ:2023年11月3日(金)~2024年2月12日(月)



140社の協賛企業、58軒の協力店舗、120名のクラウドファンディング支援者に協賛・協力いただいています。





Diamond partnersとなっていただいたアウトドアショップ オレンジ、アドベンチャーワールド、一般社団法人和歌山イノベーションベース、和歌山トヨタ自動車株式会社をはじめ、和歌山県内外からKEYAKI LIGHT PARADEに関心・関わりのある300以上の(*1)の企業・団体・個人に協賛・協力いただきました。(50音順、敬称略)

※11/22時点の協賛企業・協力店舗・クラウドファンディング支援者です。



■ Diamond partners

アウトドアショップ オレンジ、アドベンチャーワールド、一般社団法人和歌山イノベーションベース、和歌山トヨタ自動車株式会社



■ Platinam parters

株式会社オオミヤ、株式会社オプラス、株式会社紀陽銀行、株式会社酒直、JA和歌山中央会・連合会、城善建設株式会社、株式会社スズキモーター和歌山、東洋ライス株式会社、株式会社日本ユニスト、医療法人橋本病院、株式会社フジ田産業、明治安田生命保険相互会社 和歌山支社、安井管財株式会社、ユタカ交通株式会社、和歌山マリーナシティ株式会社



■ Gold Partners

Emitas.、紀州技研工業株式会社、きのくに信用金庫、glafit株式会社、株式会社山東鐵工所、サントリー株式会社、株式会社信濃路、株式会社ジャストコンサルティング、株式会社スマートホーム、株式会社湊組、株式会社ヤマシン



■ Silver Partners

Arcade Project、学校法人山本学園 IBW美容専門学校、株式会社淺川組、ASMILE株式会社、アドバン工業株式会社、有田鉄道株式会社、株式会社ウイルバーン商事、SMBC日興証券株式会社 和歌山支店、NTT西日本 和歌山支店、かわくぼ皮ふ科クリニック、株式会社河鶴、株式会社キャリア・ブレスユー、株式会社紀和、近畿産業信用組合 和歌山支店、株式会社近鉄百貨店 和歌山店、有限会社熊井自動車、株式会社KEGキャリア・アカデミー、株式会社SAKURUG、笹会計事務所、株式会社サンキョー、C2C Twinkle Academy、Gプロ・リサーチ株式会社、株式会社JTB 和歌山支店、Jack運転代行、末吉ビル株式会社、Staub Kitchen OLMO、株式会社セキュリティフォーユー、センゴクベンダー株式会社、センターアップ株式会社、太洋工業株式会社、大和証券株式会社 和歌山支店、大和ハウスリアルティマネジメント株式会社、株式会社大和パッケージ、大和リース株式会社、株式会社たまゆらの里、ツジヤ商事株式会社、株式会社データ技研、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社和み、株式会社南都銀行 和歌山支店、日産プリンス和歌山販売株式会社、野村證券株式会社 和歌山支店、阪和不動産販売株式会社、株式会社BEE、菱岡工業株式会社、株式会社尾藤電気工業、深海産業有限会社、福興建設株式会社、Macelleria Azzurra中之島店、株式会社マルヤマ三紀商会、‐賓‐MAROUDO LOUNGE WITH TERRACE、三木理研工業株式会社、みずほ銀行 阿部野橋支店 和歌山支店、株式会社三井住友銀行 和歌山支店、三菱UFJ銀行 和歌山支店、モンティグレ ダイワロイネットホテル和歌山、江戸前回転鮨 弥一、焼肉Carosso中之島店、株式会社湯川鋳造所、lanugo、株式会社リカーショップゴワ、和高冷熱、和島興産株式会社、株式会社わらいや



■ Supporter

有限会社アート工房匠人、美眉サロンBlange、Aohair、株式会社池田泉州銀行、株式会社インテリックス、株式会社ウチハタ、大崎産業株式会社、特定非営利活動法人 紀ノ国就労支援センター、GYUKI BBQ TERRACE、一般社団法人KIYORA和歌山、けやき通り漢方薬局、医療法人博文会 児玉病院、医療法人有紀会 さとう内科、有限会社産王商会、シティコンピュータ株式会社、進学塾SIFT、相互タクシー株式会社、株式会社大洋土地i、株式会社武オート、ちゃりんこルート26、株式会社ディープジャパン、鉄板ダイニング灼庵、TOTAL DESIGN &A、有限会社ドリームファクトリー、株式会社中家青果、有限会社ナルデン、西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部 和歌山支社、日本郵便株式会社 和歌山中央郵便局、ノーリツプレシジョン株式会社、balder coffee、hair bonita、ホテルグランヴィア和歌山、町宗工芸、合同会社ミールイノベーション、水城会計事務所、三井住友信託銀行株式会社 和歌山支店、麺屋みやび、やきとん白虎、Lighting Bar coconoca9、Lounge Marz、和歌山イシダ株式会社、株式会社和歌山ステーションビルディング、和歌山測量株式会社



■ Media Sponsor

株式会社テレビ和歌山、株式会社和歌山リビング新聞社、サンケイ広告株式会社、株式会社和歌山新報社、株式会社和歌山放送、ニュース和歌山株式会社、株式会社和歌山毎日広告社、南海電気鉄道株式会社



■ 協力店舗

居酒屋 笑園~EDEN~三木町本店、イタリア食堂 kitchen cammy、イタリア食堂 kitchen cammy市役所裏支店、うどんとおむすび 紬、馬刺しと地鶏とマグロ 梅屋、うどんの太田萬、うどん屋ぬえ、韓国酒場CHOKKARA、海鮮屋台 黒船、歌謡曲Bar Takes a Trip、キッチンバー そごう、Caravan'scafe、紀州の酒と串 日和り、魚介専門イタリアンバルNAVE、牛カキまぐろみねや、GOODIES BAKE STORE、Guesthouse RICO、COBATO Parlour、SALAD Collective、THE MISONO、the public、ザ・キャッスルバー、THE ROOM、新和風料理 柚香、シロキタキッチンパーク、精進カフェふぉい 新通店、JOHN MARBLE'S BURGER、Staub Kitchen OLMO、炭焼菜彩干物飯 紀州のしずく、炭焼き あなば、炭火焼き笑鶏、太平洋酒場、ダイニングバー月紅、DeeDeeタイキッチン、長野家、熱帯酒場、balder coffee、BAR FL/AT、BAR JuicyFruits、Bistro10、BISTRO & BAR Utage、フルタラ - Fruiterer フルーツスイーツ専門店、BUUU'S BURGER、BUUU'S UP、PULUPAN、+39 CAFE&BAR、VENTOTTO、HoTup the hotdog stand、ホルモン焼肉磊囍、POPUP、meatup ~eating house~、三木町発酵ビルヂング、むすび家、ラーメン 亀徳、和Dining-en-、和韓食わらいや、わらいや和歌山城





1. みんなで作るKEYAKI LIGHT PARADE!クラウドファンディング12/18まで





和歌山の誰もが応援・支援できるようクラウドファンディングを2023年10月1日から開設。すでに120名の支援者から850,500円が集まっています。支援者への返礼品は和歌山県内のものづくり企業とコラボレーションした街を歩きたくなるグッズや、和歌山市内にある飲食店様にご協力をいただき、割引クーポン、グッズ、ドリンク、フード等をご提供いただけるガチャガチャをご用意しました。ガチャガチャのカプセルの中には、加盟店で割引クーポン、グッズ、ドリンク、フードなどに引き換えしていただけるチケットが入っています。どのお店が当たるかはお楽しみ。今まで行ったことのないお店との新しい出会いになるかもしれません。









2. ウォーカブル推進都市のモデル都市として地域課題解決や魅力創出を考える「ウォーカブルなまちづくり研修」を実施





ウォーカブルなまちづくり研修では、KEYAKI LIGHT PARADEがウォーカブルなまちづくりを牽引し、周辺地域の課題解決や魅力創出にどのように寄与できるかその具体案を検討します。1.ナイトタイムエコノミーの活性化、2.地域内経済循環(BUY LOCAL)の促進、3.well-being/健康増進の3つをテーマに、参加企業が持つリソースやアイデアにより地域の課題解決や魅力創出に向けての具体策を見出します。

キックオフ・第一回 (フィールドワーク) 9月29日、第二回 (ワークショップ)10月13日、第三回 (ワークショップ)10月26日に計12社が参加し、随時取り組みが実装されていきます。







3. 和歌山イノベーションベースが事業成長できるイベントWIB KEYAKI BizDrinksを開催







KEYAKI LIGHT PARADE開催期間中に、WIB(和歌山イノベーションベース)がカジュアルに経営者や起業家の話を聞ける和歌山の経営者による講演会「WIB KEYAKI BizDrinks」を開催。

第一部は様々な示唆に富んだ講演・セッション、第二部はお酒や食事を楽しみながら和歌山にゆかりのある経営者や起業家の講演がカジュアルに聞けるイベントです。

初回の12月1日は元プロ野球選手の斎藤佑樹氏を招き「アスリートから起業へのキャリアチェンジ」をテーマにした講演と、けやき大通り沿いの3店舗の飲食店で、お酒や食事を楽しみながらカジュアルに経営者や起業家の講演が開催されます。

日時:2023年12月1日、2024年1月5日、2月2日

場所:和歌山市内(けやき大通り周辺)



4. 障がいのある人・デザイナー・支援事業所による共創アートワークプロジェクトご当地フォント和歌山を広告デザインに採用





「ご当地フォント」は、日本中・世界中の障がいのある人・デザイナー・障害者支援事業所による共創アートワーク(フォント・パターン)を世界中に届けるソーシャルプロジェクトです。https://www.gotouchifont.jp/

JR和歌山駅前から北ノ新地付近までの街灯33ヶ所に計66枚の和歌山ふぉんとフラッグが掲示されます。デザインは全部で10 種類、「Light up!」の合言葉と和歌山ふぉんとの可愛らしいイラストパターンのフラッグです。また、スタンド式のバナーも制作予定。設置いただける企業様、店舗様を募集しています。





5. サントリーが和歌山けやきライトパレード限定キャンペーンを実施







サントリー株式会社がけやき大通り周辺の飲食店で、2023年11月23日から12月8日まで「和歌山けやきライトパレード限定キャンペーン」を実施します。対象店でけやきライトパレードホームページ内にあるサントリーキャンペーンページのクーポン画像を提示すると「翠ジンソーダ」が1杯無料になります。(1来店お1人様1回限り)



6. 和歌山美少女図鑑 × KEYAKI LIGHT PARADEプロモーションモデル決定





ライブ配信アプリ「ミクチャ」でオーディションを開催し、けやきライトパレード×和歌山美少女図鑑のプロモーションモデル3名が選出されました!それぞれから素敵なコメントをいただいております。



【第1位】夏みかん(@nats_umikan )さん「感じた感動を一緒に共感・共鳴したいです。」

【第2位】百田汐里(@shi._.o19 )さん「KEYAKI LIGHT PARADEをたくさんの方に知っていただき、盛り上がれるように私も楽しみながら頑張りたいです!」

【第3位】吉田美和子(@mwk0303)さん「大好きな和歌山県の冬を盛り上げられるよう頑張ります!」

元気たっぷりの3名と一緒にけやきライトパレードを盛り上げていきます!それぞれのアカウントを是非フォローして発信を楽しみにお待ちください!!



7. 和歌山トヨタがTOYOTA「 MIRAI 」でイルミネーションを点灯







点灯式が行われる11月23日に和歌山トヨタがTOYOTA「MIRAI」でKEYAKI LIGHT PARADEのイルミネーションを点灯させます。

この「MIRAI」は、一般家庭で使う電力に換算すると約4日分の電力が蓄電可能で、1500Wの電力供給が可能になっております。炊飯器やケトル、ドライヤーなど普段利用している高電力の家電にも使用でき、災害が起きた時の非常用電源として活躍してくれるので、もしもの時も安心できる車です。

点灯時間:2023年11月23日(木・祝)17時30分~20時00分

点灯場所:和歌山城ホール前



8. KEYAKI 光の SANTA Parade 2023が開催







サンタクロース『思いやり・やさしさ・献身・平等・慈しみ』そんなサンタ衣装に身を包み和歌山のメインストリートである「けやき通り」を歩くチャリティーイベント。参加費の一部が入院中の子どもたちへのプレゼント購入費になります。イベント参加費の一部で入院中の頑張る子どもたちへプレゼントと参加された皆さまのメッセージを添えてお届けします。

また同時開催のセミナーに於いて「社会貢献をしながら収入を得る時代の地域活性化!」をテーマに学生の皆さんと一緒に学びます。

今の和歌山をもっと元気に!もっと住みやすく! 愛あふれる和歌山、住む人が誇れる街づくりに貢献します。

開催期間:2023年11月23日(木・祝)14時00分~20時30分

開催場所:和歌山城ホール前



KEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe開催概要







名称:和歌山けやき大通りイルミネーションKEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe

開催期間:2023年11月23日(木・祝)から2024年2月29日(木)全99日間

場所:けやき大通り(JR和歌山駅~和歌山城)

公式web:https://keyaki-light-parade.jp/

インスタグラムアカウント @keyaki_light_parade

主催:和歌山けやき大通りイルミネーション実行委員会

協力:和歌山市

後援:和歌山県



