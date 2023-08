[名古屋デザイン&テクノロジー専門学校]

若きゲーマーが輝く!Apex Legendsの大会2023 JIKEI COM CUP U-18が開催決定!さらに幕張メッセでのオフライン開催も!





大会公式サイトより7月14日(火)~8月20日(日)と8月21日(月)~8月31日(木)の2部に分けての出場エントリー受付を開始しApex Legendsの競技大会を9月10日 (日)にオンライン予選を全5ブロックと、11月11日 (土)に全ブロック上位4チームによるオフライン決勝を2023 JIKEI COM Game & e-Sports SHOWを幕張メッセにて開催します。





滋慶学園グループの学生による学生のためのU-18 e-sports大会が予選オンラインと決勝オフラインに分けて開催されます。全国の若きゲーマーたちが集い、熱い戦いを繰り広げ、最高のエンターテインメントを提供します。





e-sportsはグローバルなゲームコミュニティを魅了する新しいスポーツジャンルとして急速に成長しています。2023 JIKEI COM CUP U-18は、若い世代のプレイヤーたちが競技能力を高め協力し合いながら友情を深める場とし、

充実した環境下で実力を発揮、実際のプロ大会に近い経験を提供することを目標としています。若い世代の才能あふれるプレイヤーたちにとって、これは夢を追いかけるための大きなステップとなることでしょう。





■Apex Legendsとは

プレイヤーが「レジェンド」と呼ばれる異なる能力を持ったキャラクターを選択し、最大60人でのオンライン対戦で徐々に狭くなるフィールドから武器や回復を回収して敵チームを倒し、最後の1チームを競う。

2人~3人がチームとなって対戦する基本プレイ無料のオンラインマルチプレイヤーFPSバトルロイヤルゲーム。





■大会概要

予選

日 程:9月10日 (日)

試合開始:13:00~

会 場:オンライン開催

ゲームver.:最新ver.を使用

プラットフォーム:PC

タイトル:Apex legends

対 象:

17歳以上18歳以下の高校生





決勝

日 程:11月11日(土)

会 場:幕張メッセ国際展示場ホール1

ゲームver.:同上

プラットフォーム:同上

タイトル:同上

対 象:同上







大会エントリー:

出場エントリー受付

大会公式サイトより8月21日(月)~8月31日 (木)



※エントリーはこちら→https://www.jikeicom.jp/jikei-gameshow_u18/terms.php





■大会ルール

全5ブロックで決勝進出の切手を掴むための予選を実施し、そこで高い成績を収めたチームを各ブロックで4組を選出します。そして決勝へと駒を進めた20チームに優勝の栄光をかけて戦います。





各ブロックは5試合行い、各試合のキルポイントと生存順位ポイントの合計値によって総合順位が決定します。









■大会スポンサー企業





https://www.jikeicom.jp/jikei-gameshow_u18/

上記ティザーサイトにて掲載





■問い合わせ先

本記事に関するお問い合わせ及びご不明点等ある場合は、下記、連絡先よりお問い合わせ下さい。





E-mail:jikeiapex@gmail.com

大会公式X(旧twitter):

https://twitter.com/jikeicomcup





