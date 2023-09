[JimakuAI]

JimakuAI株式会社は、AIを活用して簡単に日本語字幕が生成できるサービス「JimakuAI for 日本語」の提供を開始しました。



JimakuAIは、これまで人の手で行っていた動画の文字起こしから翻訳、字幕生成に至るまで自動で行うことができ、コスト削減や省力化に貢献するサービスです。

今回多くのユーザー様からのご希望にお応えすべく、日本語音声からの日本語字幕作成のサービスも正式に開始し、さらにお求めやすい価格で提供することに致しました。







■JimakuAI for 日本語の特徴

・文脈(コンテキスト)を理解した文字起こしが可能

JimakuAIは、PhD保有のAIエンジニアである代表のジェイソンクナナンによって開発された革新的なアルゴリズムが大きな差別化要素です。

独自のアルゴリズムにより、ただ音声を認識するだけでなく文脈(コンテキスト)を理解した文字起こしを実現しました。これにより、「あー」や「えーっと」等のフィラーを自動で消去したり、聞き取りづらい音声や複数人での会話でも正確な文字起こしが可能となります。



・字幕特有のタイミングを取った文字起こしが可能

これまでの動画字幕生成は、タイミングを考慮して読みやすいフレームに正確な字幕を作成することに対し、課題を抱えていました。

JimakuAIは独自の技術でこの課題を克服し、話し手の話す文章を最初から最後まで正しく区切り、きちんと文字起こしをしながら視聴者が読みやすく理解しやすいフレームに当て込むことが可能です。

(Netflixのガイドラインを参考に、字幕は最大2行、1行当たりの文字数を13文字(日本語)としています。)



・SRTファイルで提供することで動画編集も簡単

各種動画編集ソフトで使いやすいSRTファイルによるご提供が可能です。字幕を焼き付けた動画をご提供することはもちろん、その後の編集に便利なSRTファイルも合わせてご提供させて頂きます。



・セキュリティとプライバシーに配慮した安全性の高いサービス

JimakuAIはセキュリティを重要視し、適切なクラウドサービスで運用しております。お客様がアップロードした動画はご自身で削除されることで、クラウド上からも削除されます。

またお客様が編集・修正された翻訳情報は翻訳精度を高めるため等の限られた用途でのみ利用させて頂きます。詳しくは下記のプライバシーポリシーをご覧下さい。

https://jimaku.ai/jp/privacy



■JimakuAI for 日本語の活用シーン

JimakuAIはこれまで、動画をグローバルに届けたい企業、教育期間、コンテンツクリエイター、メディア等、幅広いユーザー様にご利用頂いておりました。それに加え、翻訳だけではなく日本語の音声に日本語の字幕をつけたいという強いニーズを複数の企業様から頂いたことで、正式なサービス提供を開始致しました。



【活用シーン例】

・日本語学校の海外マーケティング動画(外国人の方が話す日本語も正確に文字起こしが可能です)

・採用広報動画

・インタビュー動画

・各種広告動画



■JimakuAI for 日本語サービス無料トライアル募集

JimakuAI for 日本語のサービスをまずはご体験頂くために、無料トライアルを実施中です。

最大30分までの動画に対し、SRTファイルと字幕付き動画をご提供致します。

(弊社側で字幕生成作業を行います。)

無料トライアルのお申込みは以下のフォームからお願い致します。

https://forms.gle/qsrJU7z8L4nwor8P9



本トライアルは予告なく終了することがございます。予めご了承ください。

サービスの詳細、価格については以下のメールアドレスにお気軽にお問合せ下さい。

contact@jimaku.ai





■JimakuAI株式会社概要



JimakuAIは、「字幕の力で言語の壁を超える」をミッションに、グローバルなコミュニケーションを促進することを目指すAIスタートアップ企業です。

フィリピン出身で名古屋大学大学院博士課程を修了したクナナンジェイソンが創業しました。

ジェイソンは外国人として日本で生活する中で、多くの外国人が日本語だけのコンテンツを見ることができず限られた情報にしかアクセスできないことを課題に感じていました。一方、そこに英語の字幕さえあればより多くのコンテンツにアクセスでき、より良い生活につながるポテンシャルがあると考えました。そこでJimakuAIを創業し、動画を瞬時にローカライズすることで、世界中の動画視聴者とシームレスにつながることを目指しています。

Webサイト:https://jimaku.ai/jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-18:16)